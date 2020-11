Sanitz

Die Flammen lodern hell. Behagliche Wärme breitet sich in der guten Stube von Bernd Wienczkowski (62) in Sanitz ( Landkreis Rostock) aus. Und der Hausherr legt noch ein Scheit Buchenholz nach. Unweit der Feuerungsanlage stehen ein Feinstaub-Messgerät, Handsonden und ein Laptop. Die nächsten Stunden werden zeigen, ob dieser 1994 gebaute Kamin Ende des Jahres stillgelegt werden muss.

„Denn die Übergangsfrist zur Einhaltung verschärfter Grenzwerte für Staub- und Kohlenmonoxid-Emissionen dieser Feuerungsanlagen läuft aus“, erläutert Tobias Siggelkow (39), Pressesprecher der Schornsteinfeger-Innung des Landes. Im Nordosten besteht eine Austausch- und Nachrüstpflicht für 2500 zwischen 1985 und 1994 errichtete Kachel- und Kaminöfen.

Nachrüsten, messen oder stilllegen

Die Besitzer können Feinstaubfilter nachrüsten, neue Kamine einbauen, Feinstaubmessungen beantragen oder ihre Öfen stilllegen lassen. Die Sanitzer Familie hat den Schornsteinfegermeister aus Broderstorf ( Landkreis Rostock) um eine Schadstoffmessung gebeten. Bereits im Sommer erhielt sie von ihm eine ausführliche Information zum Stichtag Ende 2020. „Doch erst einmal habe ich das Schreiben zur Seite gelegt“, erinnert sich Wienczkowski.

Schornsteinfegermeister Tobias Siggelkow zeigt eine Sonde für die Feinstaub-Messung. Quelle: Frank Söllner

Etwa zweieinhalb Stunden dauert eine solche Prozedur. „Und ich bin in Sorge, dass unser Kamin nicht mehr nutzbar ist. 8000 bis 10 000 Euro für eine neue Anlage sind mir zu viel“, räumt der Versicherungsmakler ein.

Gebrauchte Heizkassette eingebaut

Vor 26 Jahren ließ er aus Kostengründen eine gebrauchte Heizkassette von Typ Hark „Radiante“, Baujahr 1987, einbauen. Gespannt verfolgt der dreifache Familienvater die Arbeit des Experten. Siggelkow hat unter anderem in das Abgasrohr ein kleines Loch für die Feinstaubmessung gebohrt. Die Holzmenge wird abgewogen. „Zudem ist ein großes Glut-Nest im Kamin nötig. Nach 20 bis 40 Minuten kalibriert sich das spezielle Messgerät. Dieses kostet im Übrigen so viel wie ein Kleinwagen“, sagt der Fachmann.

Spitzentechnik. Hier geht es um Tausendstel von Gramm. Feinstaub besteht aus Partikeln mit einem Durchmesser von weniger als zehn Mikrometern, also tausendstel Millimetern. Optisch sind sie nicht wahrnehmbar. „Pro Kubikmeter Abgas dürfen nicht mehr als 0,15 Gramm Staub oder mehr als vier Gramm Kohlenmonoxid (CO) ausgestoßen werden“, erläutert Siggelkow. Bei neuen Kaminöfen liegen die Werte bei einem Gramm CO und 0,04 Gramm Feinstaub.

Anlage erfüllt die Grenzwerte

30 Minuten lang wird die Feinstaubmenge erfasst und ein Mittelwert gebildet. Zudem sind auf dem Laptop die sich verändernden Co- und Sauerstoff-Werte ablesbar. Die per Handsonde ermittelte Abgastemperatur liegt zwischen 250 und 350 Grad Celsius.

Die Feinstaubpatrone des Messgerätes vor und nach der Messung. Quelle: Frank Söllner

Der Schornsteinfeger wertet die Mess-Ergebnisse sofort aus. Er ist sichtlich überrascht und freut sich. „Der Kamin erfüllt die Grenzwerte. Die Wienczkowskis können in den kommenden Jahren die Anlage ohne Auflagen weiter betreiben“, sagt der Handwerker. Und der Hausherr reagiert erleichtert: „Da ist das Weihnachtsfest gerettet!“ Die etwa 350 Euro für die Einzelprüfung müsse man verschmerzen.

Testergebnisse besser als gedacht

In den vergangenen Wochen hat Siggelkow in seinem Bereich Sanitz und Broderstorf gut 30 alte Anlagen getestet. Das Ergebnis: Die Abgaswerte der alten Kachel- und Kaminöfen sind besser als gedacht. Noch musste er keine Anlage stilllegen.

Die Anzeige des Feinstaub-Messgerätes. Quelle: Frank Söllner

Wer übrigens glaubt, trotz Aufforderung seine alte Öfen ungeprüft weiter beheizen zu können, irrt. Die Landkreise erhalten am Jahresende von den Schornsteinfegern ein sogenanntes Kehrbuch, in dem die Mängel vermerkt sind. „Und der Fachmann erkennt sofort, ob stillgelegte Anlagen trotzdem genutzt wurden“, verdeutlicht Siggelkow.

Von Volker Penne