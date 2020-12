Sanitz

Erika Pankow ist angekommen. Sie hat es sich gemütlich gemacht in ihrem Zimmer im neuen DRK-Haus in Sanitz. „Die Decke auf dem Bett passt doch gut zu den Möbeln“, freut sich die 86-Jährige. „Und der Fernseher, den hat mein Enkel ausgesucht. Das ist ja wie im Kino“, sagt sie und lacht. Seit 1. November lebt Erika Pankow zusammen mit zehn weiteren Senioren in einer ambulant betreuten Wohngruppe.

Helferinnen sind rund um die Uhr in WG

„Wie in einer großen Familie“, sagt Bianca Raabe, Leiterin der DRK-Einrichtung, in der zudem eine Tagespflege mit 22 Plätzen sowie sechs betreute Wohnungen untergebracht sind. In der Wohngruppe hat jeder sein eigenes Appartement mit Bad. Küche und Gemeinschaftsraum sind offen für alle. „Denn sie sollen ja Zeit zusammen verbringen“, erklärt Raabe. Pflegeleistungen kauft sich jeder dazu, dafür stehen Pflegedienstleiterin Anke Berg und ihr Team bereit. Rund um die Uhr sind Helferinnen und Schwestern da, die das Essen zubereiten und servieren, sich um die Wäsche der Bewohner, die Zimmerreinigung kümmern. „So wie es jeder wünscht“, betont die Chefin des Hauses. Und natürlich wird gemeinsam gespielt, gebacken, gelesen, gelacht.

Wolfram Bendix am Klavier – er spielt am Heiligabend Weihnachtslieder für alle. Quelle: Doris Deutsch

Und bald auch gesungen, denn der 87-jährige Wolfram Bendix hat sich vor zwei Wochen ein Klavier zugelegt. „Das kommt zum Heiligabend in den großen Raum und dann werden Weihnachtslieder geschmettert“, kündigt er an. Bendix war Musiklehrer, hatte eine eigene Musikschule im bayrischen Landshut, bevor er aus Altersgründen zu seiner Schwester nach Sanitz heimkehrte. „Mein Vater war am Theater in Rostock, ich habe hier Cello studiert und in verschiedenen kleinen Ensembles gespielt“, erzählt der rüstige Rentner.

Bewohner hat sich Klavier gekauft und spielt Weihnachtslieder

Als Musiker sei er viel rumgekommen. „28 Länder habe ich bereist, viel gesehen und erlebt. Dass ich hier meinen Lebensabend verbringen darf, ist für mich eine Offenbarung“, schwärmt Bendix. „Wir werden sehr gut versorgt, die Mädels sind alle so nett.“ Sagt’s und haut sofort wieder in die Tasten: Stille Nacht, heilige Nacht. „Ich muss ja noch üben bis Weihnachten.“

Zwischen 67 und 89 Jahre alt sind die WG-Bewohner. „Einige sind körperlich eingeschränkt, einige an Demenz erkrankt“, berichtet Bianca Raabe. „Aber sie passen alle gut aufeinander auf“, freut sie sich. Rita Balk fällt die Eingewöhnung etwas schwer. Nach dem Tod ihres Mannes ist die 88-Jährige erst vor kurzem aus dem Erzgebirge in die Nähe ihres Sohnes gezogen. „Ich habe ein schönes großes Zimmer, und Sohn und Enkelin kommen mich besuchen“, ist die Seniorin froh.

Weihnachten in Einrichtung: Auch Angehörige beruhigt

Die Einbeziehung der Angehörigen sei Teil des Konzepts, wie die Hausleiterin erläutert. In Corona-Zeiten sei dies etwas schwierig, so müsse auch die große Weihnachtsfeier mit Familienmitgliedern ausfallen. „Aber wir bereiten dennoch ein schönes Fest vor“, verrät Raabe. Die Räume sind alle weihnachtlich geschmückt, die Geschenke eingepackt. „Die wird der Hausmeister als Weihnachtsmann verteilen.“ Auch der Festtagsbraten sei geplant, die Mitarbeiter probten für eine besondere Überraschung. Und dann steht ja noch das gemeinsame Singen mit Klavierbegleitung an. „Das wird ein schönes Fest in der neuen Familie“, ist die Chefin zuversichtlich.

DRK-Begegnungshaus in Sanitz Rund 2,7 Millionen Euro hat der DRK-Kreisverband Bad Doberan in den Neubau des Begegnungshauses in Sanitz investiert. Gebaut wurde von März bis Oktober, am 1. November sind die ersten Mieter eingezogen. Das modern ausgestattete Gebäude beherbergt im Dachgeschoss sechs barrierefreie Wohnungen verschiedener Größen, im Erdgeschoss wurde die Tagespflege mit 22 Plätzen eingerichtet und darüber befindet sich die Wohngruppe mit elf Appartements. Der Kreisverband betreibt neun Objekte an sieben Standorten mit Angeboten für Pflegebedürftige. In dieser Kombination mit Tagespflege, WG und barrierefreiem Wohnen unter einem Dach gibt es neben Sanitz in Neubukow noch eine weitere Einrichtung.

Das beruhigt auch Rita Ehmke. Sie ist die Tochter von Erika Pankow. „Ich wohne nur fünf Minuten entfernt, bin immer ansprechbar, aber angesichts der verschärften Pandemiemaßnahmen grübele ich noch, ob wir meine Mutter zu uns holen“, gesteht die 58-Jährige, die als Familienpflegerin selbst im sozialen Bereich tätig ist. Erika Pankow hatte lange bei ihrer Tochter gewohnt, konnte aber nach einer Operation die Treppe im Eigenheim nicht mehr bewältigen. Sie war kurze Zeit im Pflegeheim, dann im betreuten Wohnen in Sanitz. Als das Begegnungshaus des DRK in Sanitz gebaut wurde, fiel die Entscheidung. „Da will ich hin“, erinnert sich Erika Pankow, die schließlich den ersten Antrag für die Wohngruppe stellte.

Großer Bedarf in Sanitz : Alle Plätze schnell belegt

„Alle profitieren vom Gesamtkonzept des Hauses – gegen Vereinsamung.“ Bianca Raabe, Leiterin der neuen DRK-Einrichtung in Sanitz Quelle: Doris Deutsch

„Alles war ganz schnell belegt“, sagt Bianca Raabe. Sanitz habe einen großen Bedarf. „Wir kennen viele Bewohner schon vom ambulanten Pflegedienst, den es seit 1993 in der Gemeinde gibt“, erklärt Raabe. Ob nun Wohngruppe, betreutes Wohnen oder Tagespflege: „Alle profitieren vom Gesamtkonzept des Hauses – gegen Vereinsamung.“ Jeder könne seinen Tagesrhythmus, seine Gewohnheiten beibehalten. „Wer lange schlafen möchte, soll dies tun. Wem das Mittag nicht schmeckt, der bekommt schnell ein Spiegelei gereicht“, sagt die Hauschefin. So fühlt sich mancher schnell wie im Hotel. „Aber die Bewohner sollen schon mitmachen, so wie sie es können, beim Obstschnippeln für den Salat, beim Keksebacken oder Baumschmücken.“

Erika Pankow fühlt sich wohl in ihrem Zimmer. Quelle: Doris Deutsch

Erika Pankow legt die Fernbedienung beiseite. Ab zum Plätzchenbacken. „Da mache ich mit, auch wenn ich nicht so künstlerisch bin, mit den Verzierungen“, sagt die alte Dame und schiebt ab mit ihrem Rollator. Auch die Türen anderer Appartements öffnen sich, nur der Musiker hat vorerst Wichtigeres zu tun.

Von Doris Deutsch