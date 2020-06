Sanitz: Hier entsteht das neue DRK-Pflegezentrum

Sanitz

Der Neubau an der Ecke Rostocker und Ribnitzer Straße in Sanitz nimmt Form an. Während noch vor wenigen Wochen an dessen Stelle ein riesiges Loch im Erdboden klaffte und große Maschinen über die Baustelle rollten, lässt sich nun erahnen, wie der 935 Quadratmeter große Rohbau in Zukunft aussehen wird. Besonders markant: der gläserne Fahrstuhl-Turm. Was aber verbirgt sich hinter dem Projekt?

Rückzugsort für ältere Mitbürger

Entstehen soll an dieser Stelle das DRK-Pflegezentrum Sanitz – „ein Ort, an dem ältere Mitbürger aus der Gemeinde einen Rückzugsort haben werden“, verrät Frank Schulz, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan. Neben einer Tagespflege werden eine ambulante Wohngruppe und altengerechte Wohnungen ihren Platz in dem Haus finden. Schon Anfang November sollen erste Bewohner ihr neues Domizil beziehen können. Und das obwohl mit dem Bau erst im März begonnen wurde.

Dass die Arbeiten so zügig vorangehen, sei nicht selbstverständlich, wie der Geschäftsführer berichtet: „Aufgrund der Corona-Krise war das Risiko einer Verzögerung deutlich größer. Wir hatten aber Glück, dass der Zeitplan problemlos eingehalten werden konnte.“ Schulz ist zuversichtlich, dass der Fertigstellung auch in den nächsten Wochen nichts im Wege stehen werde.

Der Rohbau steht Quelle: DRK-Kreisverbandes Bad Doberan

Kein vergleichbares Angebot in der Gegend

Das Angebot des zukünftigen Pflegezentrums ist vielseitig. Während im Erdgeschoss eine Tagespflege für insgesamt 22 Gäste eröffnet, werde im ersten Obergeschoss eine ambulante Wohngruppe eingerichtet. „Das ist vergleichbar mit einer Studenten-WG. Die Bewohner haben ihre eigenen Zimmer, können aber auch die Gemeinschaftsräume nutzen“, berichtet Schulz. Damit hätten sie die Möglichkeit, sich einen gemeinsamen Alltag zu schaffen, was wiederum das selbstständige Leben erleichtere.

Im Dachgeschoss werden insgesamt sechs Wohnungen gebaut, deren Wohnfläche jeweils zwischen 29 und 48 Quadratmetern betrage. „Wir legen großen Wert darauf, dass alles barrierefrei ist“, betont Schulz. Im ganzen Haus wird zusätzlich eine 24-Stunden Betreuung durch sogenannte Präsenzkräfte, sowie ein Hausnotruf ermöglicht. „Für die Bewohner wird rund um die Uhr gesorgt, wenn sie es möchten. Es gibt in der Gegend kein vergleichbares Angebot. Daher hoffen wir, dass wir in Zukunft viele Menschen in dieser Einrichtung begrüßen dürfen.“

Abschalten im Grünen

Neben dem geräumigen Wohnhaus bietet die 1500 Quadratmeter große Anlage außerdem ausreichend Platz, damit Gäste und Besucher gemeinsam gemütliche Nachmittage im Freien verbringen oder sich an der frischen Luft ein wenig bewegen können. „Es entsteht ein schöner Garten mit zahlreichen Möglichkeiten. Ob Entspannung oder Sport: Da ist garantiert für jeden etwas Passendes dabei.“

So soll das zukünftige Pflegezentrum in Sanitz in wenigen Monaten aussehen. Besonders markant: der gläserne Fahrstuhl-Turm. Quelle: DRK-Kreisverbandes Bad Doberan

Weil vor Baubeginn einige Bäume weichen mussten, sollen sämtliche Ausgleichspflanzungen auf dem Grundstück selbst erfolgen und damit die Aufenthaltsqualität noch einmal steigern. „Das Pflegezentrum wird mit Abstand eines der schönsten Objekte unseres Kreisverbandes“, versichert Schulz.

Anmeldungen möglich

Nach heutigem Stand seien bereits für jeden Platz Anmeldungen eingegangen – die Tagespflege ausgenommen. Für all jene, die Interesse an der ambulanten Wohngruppe oder den altengerechten Wohnungen haben aber kein Grund traurig zu sein. Auch sie haben weiterhin die Chance auf einen Platz in der Einrichtung. „Wir müssen ohnehin erst einmal schauen, wer am Ende tatsächlich einziehen möchte. Wem das Angebot zusagt, der kann sich gerne direkt an das Deutsche Rote Kreuz Bad Doberan wenden“, so Schulz. „Wir freuen uns über jeden Interessenten und stehen gerne beratend zur Seite.“

Konkrete Angaben zu Mietpreisen könne der Geschäftsführer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. „Wir sind aktuell noch dabei alles abzustimmen.“

Von Susanne Gidzinski