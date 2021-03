Sanitz

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend ist ein Geldautomat im Norma-Markt in Sanitz, Bollbrügge 3, von bisher unbekannten Tätern angegriffen worden. Nachdem die Außenhülle des Geräts aufgebrochen wurde, versuchten die Täter, an den innenliegenden Tresor zu gelangen. Dies misslang, allerdings wurden dabei der Automat und auch das Gebäude beschädigt.

Dunkler Audi gesehen

Eine Mitarbeiterin des Norma-Marktes hatte gegen 6.15 Uhr einen dunklen Audi an der Hinterseite des Marktes bemerkt. Da keine Personen zu sehen waren, schenkte sie dem Umstand keine weitere Aufmerksamkeit.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zur schnelleren Aufklärung bittet sie um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat sich zur Tatzeit in Sanitz aufgehalten und konnte Beobachtungen machen, die mit der Tat zusammenhängen? Insbesondere Personen, die Angaben zu dem dunklen Audi machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock unter 0381 / 49 16 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ