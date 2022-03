Da der Platz nicht ausreicht, investiert die Stadt Sanitz 65 000 Euro in die Gestaltung einer neuen Fläche. Sie soll Park ähnlich angelegt werden mit Bänken und Bäumen.

Kirchlicher Friedhof in Sanitz. Der Kommunale Friedhof in Sanitz bietet Gemeinschaftsgrabanlagen an. Jetzt soll eine Fläche für Urnengräber neu gestaltet werden. Quelle: Doris Deutsch