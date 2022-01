Sanitz

Zwei Kinder sind am Neujahrstag stark betrunken in Sanitz (Landkreis Rostock) aufgefunden worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Bahnhof im Einsatz, ein Mädchen hatte über ein Promille.

Passanten hatten am vergangenen Samstag den Notruf gewählt, weil sie die beiden Mädchen, eine Zwölf- und eine 13-Jährige, vor einem Dönerimbiss in direkter Nähe zum Sanitzer Bahnhofsgebäude in hilfloser Lage aufgefunden hatten.

Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass es gegen 16.20 Uhr zu einem entsprechenden Einsatz kam. Ein Notarzt untersuchte nach Angaben der Beamten die ältere. Die 13-Jährige war sogar so stark betrunken, dass kein Alkoholwert mehr messbar war. Bei der Zwölfjährigen zeigte das Messgerät einen Wert von 1,08 Promille an.

In beiden Fällen wurden die Eltern der Kinder wurden benachrichtigt.

Von Stefan Tretropp