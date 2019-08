Sanitz

Die typischen Börsensymbole Bulle und Bär sucht man bei Christian Heinze vergebens. Dabei widmen sich die Aktien des Landwirtes auch einem Tier – der Biene. Anfang des Jahres hatte der Unternehmer die Idee zu einem symbolischen Wertpapier, das Tier- und Umweltfreunden ein gutes Gewissen und ihm Einnahmen bringt.

Für 125 Euro erhalten Interessenten eine Parzelle auf den Flächen des Landwirtes, auf welcher der dann für eine Saison spezielles insektenfreundliches Saatgut ausbringt und auf Dünger sowie Pestizide verzichtet.

Physiotherapeut ist Großaktionär

Thomas Spannemann ist nicht nur mit Landwirt Zehe befreundet, sondern auch ein Wegbereiter der Aktien-Idee. „Wir haben bei unserem wöchentlichen Treffen darüber gesprochen, dass die Bayern eine Petition zum Schutz der Bienen starten und wir in MV nicht wirklich etwas zu diesem wichtigen Thema beitragen. ,Mach was!’, hab ich dann zu Christian gesagt“, erinnert sich der Physiotherapeut an die Anfänge.

Er selbst erwarb gleich drei neue Papiere. „Ich bin quasi Großaktionär“, sagte Spannemann am Sonnabend bei einem Treffen all jener, die ein solches Wertpapier erworben hatten. Am Feldrand im Sanitzer Waldweg kam die Gruppe zusammen und konnte sich mit eigenen Augen von den blühenden Landschaften überzeugen.

Bienenaktie bringt Erlöse für die Natur

Unter den Aktionären sind auch Jens und Katrin Girulat aus Rostock. „Ich habe in der Zeitung davon gelesen und war gleich begeistert“, erinnert sich der Inhaber der Gaststätte „Stralsunder“.

„Sonst geht es ja bei Aktien immer nur ums Geld, aber hier hat die Natur den größten Verdienst“, sagte Girulat mit Blick auf unzählige Sonnenblumen sowie andere Gewächse, die aus der „Bienenweide“-Saatgutmischung erwachsen sind.

40 Unterstützer – aber auch viel Arbeit

Landwirt Zehe ist mit der ersten Saison zufrieden. Rund 40 Aktionäre hat er von seiner Idee überzeugen können. „Insgesamt sind es um die 100 000 Quadratmeter, die ich nicht für konventionelle Landwirtschaft nutze, sondern den Insekten zur Verfügung stelle. Rund ein Drittel der Fläche wurde durch die Paten abgedeckt“, sagt der ehemalige Vielseitigkeitsreiter.

Was aber auch zur Bilanz gehört, ist Ehrlichkeit: „Ich hab die viele Arbeit durch die Aktie unterschätzt. Das Einsäen geht ja noch, aber das Parzellieren und auch der Verwaltungsaufwand nehmen viel Zeit in Anspruch“, so Zehe. Gut, dass ihm seine Aktien-Idee auch Spaß macht. Schließlich ist der Landwirt auch Imker. „Durch die Aktionäre bin ich in die Massentierhaltung eingestiegen – von Bienen“, erklärt er schmunzelnd.

Von zwei auf 15 Bienenvölker expandiert

Mit zwei Völkern hätte er angefangen, mittlerweile sind es 15. Zehes zwölfjährige Tochter Isadora ist vom Thema genauso fasziniert wie ihr Vater und erklärte den Teilnehmern der „Aktionärsversammlung“, wie aufwendig die Gewinnung von Honig ist. Dass er schmeckt, davon können sich Zehes Unterstützer selbst überzeugen. Jeder erhielt am Sonnabend leckeren Honig mit nach Hause.

Genau wie Kartoffeln frisch aus dem Acker. Christian Zehe sieht seine Aktion auch ein bisschen als „Lobbyarbeit für die Landwirtschaft“. Und so nahm er seine Gäste mit auf ein Feld an der Ribnitzer Straße, zeigte ihnen, mit welcher Technik die Kartoffeln der Sorte Birthe aus dem Boden geholt werden und ließ Jung und Alt selbst in der Erde buddeln.

Strumpfhose als Kartoffelsack

Marek mit Omas Strumpfhose als Tragehilfe für die frisch geernteten Kartoffeln. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Birgit Schorler hatte keinen Sack für die Kartoffeln dabei und half Enkel Marek, indem sie ihm eine Strumpfhose als Aufbewahrung zur Verfügung stellte. Die Idee begeisterte alle Umstehenden und sorgte bei dem Zweijährigen für strahlende Augen, als er seine geernteten Kartoffeln voller Stolz durch die Gegend trug.

Der Knirps war neben der Oma auch mit Mama Bianka und Papa Andreas Neubert nach Sanitz gekommen. „Als ich von der Bienenaktie gelesen habe, war ich von der Idee gleich überzeugt. Denn wenn wir jetzt nichts tun, gibt es bald keine Insekten mehr und uns dann auch nicht“, beschrieb die Rostockerin ihre Motivation. „Außerdem waren wir dadurch motiviert, so etwas auch bei uns im Garten anzulegen“, ergänzt Andreas Neubert. Auch das Treffen der Aktionäre am Sonnabend traf voll den Geschmack der Familie.

Auch Schulen haben Interesse angemeldet

Nicht nur seine Unterstützer konnten sich an den blühenden Feldern kaum sattsehen. Auch für den Landwirt bergen die Flächen immer wieder Überraschungen. Zum Beispiel unbekannte Schmetterlingsarten, die sich an der Vielfalt vor Ort erfreuen. Zehe hofft deshalb, dass neben den bisherigen Aktionären auch weitere dazukommen und ist zudem mit Schulen im Gespräch, die sich ihre Aktion durch Mithilfe bei der Kartoffelernte verdienen wollen.

Seine bisherigen Anleger waren jedenfalls voll überzeugt vom Konzept. So sehr, dass einige im Kleinen zu Nachahmern werden. „Wir wollen uns nächstes Jahr auch einen Bienenstock in den Garten stellen“, blickte Thomas Spannemann voraus. Aktionär wolle er natürlich dennoch bleiben. Denn für glückliche Bienen – und darin waren sich alle einig – kann nicht genug getan werden.

So werden Sie Aktionär: Wer eine Bienen-Aktie erwerben möchte, kann sich entweder bei Landwirt Christian Zehe melden oder sich den zur Aktie gehörenden Vertrag online runterladen. Mit 125 Euro Einsatz sorgen die Aktionäre dafür, dass der Landwirt 800 Quadratmeter Blühwiese anlegt und dort weder Dünger noch Pestizide eingesetzt werden. Im Sommer treffen sich dann alle Bienen-Retter zu einem großen Fest. Außerdem gibt es jeweils ein Glas Honig von der Bienenweide sowie eine Urkunde mit den Geodaten der jeweiligen Fläche, die auch ein Namensschild der Besitzer bekommt. Internet: www.bienenaktie.de

Von Claudia Labude-Gericke