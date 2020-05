Sarah Mahler (33): „Ich liebe die Leute und das Leben in Rostock“

Rostock

Sarah Mahlers Herz schlägt für die Hansestadt: „Ich bin zwar in Brandenburg geboren, kam aber mit meinem Vater hierher, als ich ein Jahr alt war“, sagt die 33-Jährige. Sie ist in Rostock aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau in Warnemünde absolviert. Vor fünf Jahren stieg sie bei ihrem Vater in die Firma ein, wo sie im Bereich Personalbuchhaltung arbeitet.

„Ich liebe die Leute, das Wasser und das Leben in Rostock und würde hier auch nicht weggehen“, betont sie. Mit Ehemann André und den Töchtern Matilda (6) und Smilla (1) ist sie gern am Stadthafen und am Strand von Markgrafenheide unterwegs.

„Ich liebe aber auch den Klostergarten“, verrät sie. In ihrer Freizeit bepflanzt sie liebevoll ihren Garten und kocht gern vegetarisch. „Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Und meine Familie freut sich, wenn es frisches Gemüse gibt“, sagt sie und lacht.

Von Stefanie Büssing