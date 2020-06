Warnemünde

Über 100 Kriterien sind es, die über die Vergabe der Blauen Flagge entscheiden. An Rostocks Stränden weht sie seit Dienstag – zum 23. Mal in Folge. Sie macht deutlich: Die Ostseebäder verfügen über eine gute Wasserqualität, ein vorbildliches Umweltmanagement und gewährleisten einen sicheren Strandaufenthalt. Dazu tragen nun auch neue Strandaufgangsbeschilderungen bei, die vor allem Kindern und Touristen eine bessere Orientierung bieten sollen.

„Mit den neu gestalteten Strandschildern möchten wir die Regeln für den jeweiligen Strandabschnitt noch verständlicher vermitteln“, sagt Matthias Fromm, Chef der Rostocker Tourismuszentrale. Dies soll vor allem anhand von vielfältigen Symbolen geschehen. Eisbär, Robbe, Fisch oder Schildkröte: Den Strandaufgangsnummern sind Tiere zugewiesen. „So können etwa Kinder sich besser orientieren, wenn sie ihre Eltern verloren haben“, sagt Beate Hlawa, Marketingleiterin der Tourismuszentrale.

Bildhafte Hinweise für Strandbesucher

Die Schilder vermitteln darüber hinaus, wo sich die nächsten Toiletten, Hundestrände oder auch FKK-Bereiche befinden. Insgesamt wurden 250 Beschilderungen produziert, die sowohl an den 71 Strandaufgängen zwischen Wilhelmshöhe und Rosenort als auch direkt am Strand die Besucher mit Informationen und Hinweisen versorgen sollen. Konzipiert wurden sie von der Leipziger Firma Reichelt Kommunikationsberatung. Gesamtkosten? „Für Konzept und Produktion haben wir etwa 10 000 Euro investiert“, sagt Hlawa.

Zum 23. Mal in Folge weht in Warnemünde und Markgrafenheide nun auch wieder die Blaue Flagge. Um das begehrte internationale Wahrzeichen werden über 100 Kriterien herangezogen, die sich vor allem um die Themenkomplexe Wasserqualität, Service und Sicherheit am Badestrand drehen. „Seit über 20 Jahren sind unsere Strände durchgehend mit der Blauen Flagge zertifiziert und bieten den Gästen damit eine verlässliche Qualität. Die Auszeichnung hat für uns als Destination einen enorm hohen Stellenwert und unterstreicht unsere Aktivitäten für den Umwelt- und Küstenschutz“, sagt Fromm.

Steigender Anspruch von Urlaubern an Qualität und Sicherheit

In Graal-Müritz weht die Flagge bereits seit 14 Tagen. „Normalerweise wird dieses Umweltsiegel ja richtig verliehen, das ging im Zuge der Corona-Krise in diesem Jahr jedoch leider nicht“, sagt Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus und Kur GmbH Graal Müritz. Er bemerke bei den Urlaubern einen steigenden Anspruch an Qualität und Sicherheit für den Ostseeurlaub. „Mit der Bauen Flagge zeigen wir, dass wir diesen Ansprüchen gerecht werden.“ In Graal-Müritz weht die Flagge bereits zum 21. Mal in Folge.

Die Bereichsleiterin für Marketing und PR bei der Tourismuszentrale, Beate Hlawa, präsentiert die neue Beschilderung an Rostocks Stränden. Diese soll auch Kindern eine bessere Orientierung am Strand bieten. Quelle: Moritz Naumann

So wird die Blaue Flagge verliehen: Die verantwortlichen Ämter füllen einen Fragebogen mit den zahlreichen Kriterien aus. Werden alle erfüllt, erhalten die Destinationen die Blaue Flagge. Im Verlauf der Sommersaison wird die Organisation, die die Flaggen verleiht – in Deutschland ist dies die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung – eine Vorortbegehung durchführen und die Richtigkeit der Angaben überprüfen.

„Kein Plastik bei die Fische “

In Rostock läuft aktuell auch noch die Kampagne „Kein Plastik bei die Fische“. In diesem Zuge werden etwa mobile Aschenbecher kostenfrei an Strandbesucher verteilt. Diese kann man bei den hiesigen Strandkorbvermietern, bei der Touristinfo als auch in einigen Gaststätten erhalten. Insgesamt wurden 5000 dieser Behälter produziert.

Ab nächster Woche sollen dann auch die großen „Ostseeascher“ wieder an den Stränden aufgebaut werden. „Zigarettenstummel sind nicht biologisch abbaubar und enthalten Mikroplastik. Wir sind in der Verantwortung auch den nachfolgenden Generationen einen schönen Strand zu hinterlassen“, sagt Fromm.

Drei Tonnen Müll auf 15 Kilometern

Darüber hinaus wurden auch neue Behälter zur Mülltrennung an einigen Strandaufgängen aufgestellt. Diese haben ein 20 Liter größeres Füllvermögen als ihre Vorgänger. „Allein in der Sommersaison sammeln wir auf dem 15 Kilometer breiten Strandabschnitten Rostocks etwa drei Tonnen Müll“, sagt Fromm.

Die Blaue Flagge weltweit Weltweit werden in diesem Jahr 4598 „Blaue Flaggen“ in 48 Staaten wehen; davon 136 in Deutschland (31 Küstenbadestellen, 13 Badestellen an Binnengewässern und 92 Sportboothäfen). Das Wasser der Badestellen wird entsprechend der EU-Badegewässerrichtlinie nach mikrobiologischen und physikalisch-chemischen Parametern untersucht. Für die Auszeichnung mit der „Blauen Flagge“ gelten Richtwerte, die während der gesamten Badesaison nicht überschritten werden dürfen.

Von Moritz Naumann