Rostock

Fahrzeuge mit Batterie, Elektro-Mobilität – Knut Schäfer hat dazu eine eindeutige Meinung: „Diese Technologie hat sich überholt“, meint der Geschäftsführer der „Weißen Flotte“. Wie die grüne Antriebszukunft stattdessen aussehen sollte, das macht die Reederei jetzt in Rostock vor: Die Fähre „Breitling“ – eingesetzt auf der Warnow zwischen Warnemünde und Hohe Düne – fährt als erstes Schiff bundesweit seit Donnerstag im Liniendienst mit sogenannten E-Fuels.

Die synthetisch erzeugten und CO2 -neutralen Kraftstoffe seien der Treibstoff der nächsten Generation, meint nicht nur Schäfer. Die Hansestadt will – begleitet und unterstützt von Großkonzernen aus ganz Deutschland – der führende Produktionsstandort für die neuen Kraftstoffe werden. Erster Schritt: Unternehmen, Hafen und Forschungseinrichtungen haben zur Hanse Sail die „Wasserstoff-Hanse“ gegründet.

Gemacht aus Abgasen und Wasserstoff

E-Fuels unterscheiden sich chemisch sowie in der Nutzung im Grunde kaum von den herkömmlichen, fossilen Treibstoffen. Sie können in normalen Otto-Motoren in Autos, in den Schiffsmaschinen und theoretisch auch in Flugzeug-Triebwerken verbrannt werden. Das „Grüne“ an ihnen ist die Herstellung. Stark vereinfacht: Mit erneuerbaren Energien – Solar- oder Windstrom etwa – wird Wasserstoff produziert. Dieser Wasserstoff wiederum kann dann mit CO2 aus der Luft zu Treibstoffen „veredelt“ werden. Werden die im Motor verfeuert, wird nur so viel CO2 frei, wie zuvor für die Produktion „aus der Luft“ geholt wurde. Am Ende steht eine neutrale Klimabilanz.

„E-Fuels sind die einfachste Lösung für die Klimawende in der Mobilität“, sagt Reederei-Chef Schäfer. Es müssen keine neuen Lieferketten aufgebaut werden, keine neuen Maschinen oder Tanks gebaut werden. Für einen Bruchteil der Kosten der E-Mobilität könnten so die Flotten an Land, auf See und in der Luft sauber werden. „Große Fracht- oder Kreuzfahrtschiffe mit Batterien zu betreiben – das ist utopisch.“

Investoren schauen auf Rostock

An der Warnow sollen die E-Fuels aber nicht nur eingesetzt, sondern hergestellt werden. Seit über einem Jahren arbeiten Firmen und Forscher unter Federführung des Hafen-Betreibers Rostock Port an Konzepten für den „Energiehafen Rostock“. Der Bund hat nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein bereits mehr als 300 Millionen Euro für den Aufbau der neuen Energie-Produktion in der Hansestadt in Aussicht gestellt. Zunächst soll in Rostock Wasserstoff erzeugt werden, im zweiten Schritt dann E-Fuels.

Thomas Kammeier (l.) reicht Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder eine Currywurst. Schröder ist Aufsichtsratschef beim russischen Öl-Riesen Rosneft – und interessiert sich brennend für die sauberen Kraftstoffe, die in Rostock erzeugt werden sollen. Quelle: Ove Arscholl

„Es gibt mehrere Unternehmen, die Interesse haben, eine Produktion bei uns aufzubauen“, sagt Hafen-Chef Jens Scharner. Bei der Gründung der Wasserstoff-Hanse sind einige dabei – um zu sehen, was an der Warnow gehen wird. Der prominenteste Gast bei der Gründung: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Schröder ist heute Aufsichtsratschef der Nordstream AG sowie des russischen Öl-Riesen Rosneft. Warum er sich für grüne Energie interessiert – darüber wird am Rande der Veranstaltung im Hafen nur gemunkelt: „Die Energieriesen interessieren sich brennend für E-Fuels, für Wasserstoff. Sie wissen, dass die Zeit der fossilen Brennstoffe abläuft“, sagt eine Teilnehmerin.

Job-Motor Energiewende?

Partner der neuen Hanse sind zunächst aber andere: Der Gas-Leitungsbetrieb Ontras zum Beispiel, der weltgrößte Pumpenbauer und Borussia Dortmund-Sponsor Wilo oder der Ratinger Gebäudetechnik-Spezialist Spie. Ebenfalls mit dabei: Die Fraunhofer-Gesellschaft und das Energiewende-Beratungsunternehmen Euref. Dessen Chef Reinhard Hüttl sagt: „Wenn wir bis 2045 Klimaneutralität erreichen wollen, müssen wir heute handeln. Mit E-Fuels ist schon heute eine CO2 -freie Schifffahrt möglich.“

Oliver Hermes ist Chef des Pumpenherstellers Wilo aus Dortmund – und Gründungsmitglied der Wasserstoff-Hanse. Quelle: Ove Arscholl

Für Energieminister Christian Pegel (SPD) sind E-Fuels die große Chance für MV: Schon heute erzeuge der Nordosten aus sauberen Quellen die doppelte Strom-Menge, die im Land verbraucht wird. Über das neue Netzwerk soll auch saubere Energie aus anderen Ostsee-Anrainerstaaten nach Rostock geholt und dort zu Treibstoff gemacht werden. MV könne der Standort für E-Fuels werden. Das sei gut für das Klima, bringe Wertschöpfung und neue Jobs.

Noch ist der Preis der E-Fuels ein Problem: Sie sind deutlich teurer als fossile Brennstoffe. „Aber der Preis wird fallen“, sagt Hafenchef Scharner. „Je schneller und je mehr E-Fuels wir produzieren.“ Schäfer, der Chef der „Weißen Flotte“, wartet nur darauf: „Wir wollen E-Fuels so schnell wie möglich auf vielen Linien einsetzen. Vor allem dort, wo wir durch sensible Bereiche fahren – etwa durch den Nationalpark auf dem Weg nach Hiddensee.“

Von Andreas Meyer