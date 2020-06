Rostock

Saubere Sache: Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni eröffnete der offene Meeresmüllstammtisch Rostock eine Freiluftausstellung: In verschiedenen Schaufenstern in der Innenstadt und der KTV zeigen Poster, wie sich Umweltsünden auf die Ostsee auswirken und wie man sie vermeiden kann.

Auch die OZ gibt Tipps, mit denen Urlauber und Rostocker dazu beitragen können, Strand und Meer zu schützen:

Nehmen Sie alles, was Sie an den Strand oder das Warnowufer mitbringen, wieder mit, wenn Sie gehen. Das gilt für Handtücher und Buddelspielzeug genauso wie für Flaschen, Zigarettenkippen und Plastikverpackungen.

Heben Sie Müll auf, auch wenn es nicht Ihr eigener ist: Schon wenn Sie nur eine Plastikflasche entsorgen, helfen Sie der Natur. Denn Müll, der in der Tonne landet, landet nicht im Meer.

Zum Umweltschützer können Sie schon werden, bevor Sie zum Strandtag aufbrechen: Setzen Sie statt auf Wegwerfartikel wie Einweggeschirr auf wiederverwendbare Utensilien wie Tupperdosen oder Thermoflaschen. Extra-Tipp: Umweltfreundliche Strandbegleiter sind Produkte aus Unverpackt-Läden.

Kaufen Sie neue Sommergarderobe, schauen Sie auf’s Etikett: Kunstfasern wie Polyester lösen sich beim Waschen von Kleid, Shorts und Bademode und landen über das Abwasser irgendwann im Meer.

Achten Sie beim Kauf von Sonnenmilch und Apré-Sun-Lotion auf Produkte mit möglichst wenig synthetischen Inhaltsstoffen. Öko-Cremes landen beim Sprung ins Wasser zwar auch im Meer, sind aber etwas umweltverträglicher.

Strandpartys sind der Knaller – auch ohne Feuerwerk. Raketen, die im Meer landen, belasten Flora und Fauna viele Jahre lang.

Überraschende Anblicke

Wie viel Müll nach der größten Partynacht des Jahres in Ostsee und Warnow schwimmen, zeigt die Ausstellung des Meeresmüllstammtisches: Unter dem Motto „Nach dem Abschuss der Schnappschuss“ rückt die junge Initiative dabei das Thema Silvestermüll an Rostocks Ufern in den Fokus. Die Bilder dazu haben fleißige Umweltschützer beigesteuert, die rund um Neujahr neben den Hinterlassenschaften der Silvesternacht auch eindrucksvolle Fotos einsammelten.

Viele Akteure machen mit

Sabine Krüger (RENN.nord, v.l.), Rebecca Kain (Nabu Mittleres Mecklenburg) und Mai Wolters (Designerhafen) bringen ihre Ausstellungsstücke klimaneutral mit dem Lastenrad zum Haus der Stadtwerke. Quelle: Rostocker Meeresmüllstammtisch

Die Posteraktion betont verschiedenste Aspekte von Meeresmüll. „Wir wollen mit zum Teil überraschenden individuellen Sichtweisen Müllprobleme vor Ort zeigen und zum Mitmachen aufrufen“, sagt Rebecca Kain vom Nabu Mittleres Mecklenburg, die zusammen mit dem Netzwerk Renn.nord, dem BUND und anderen Akteuren die Ausstellung vorbereitet hat. „Wir wollen keine Müllsammelexperten werden, sondern zum Nachdenken anregen und Veränderungen anstoßen“, so Kain weiter.

Zu sehen sind die Poster vier Wochen lang unter anderem im Rost Dock am Stadthafen, dem Haus der Stadtwerke in der Kröpeliner Straße, dem Rathaus und dem Unverpackt-Laden Green Goldi Am Vögenteich. Auch das Schaufenster von Oikos im Barnstorfer Weg wird einer der rund 20 Ausstellungsorte sein. „Wir unterstützen die Ausstellung des Meeresmüllstammtischs, weil wir für die existierenden Möglichkeiten zu mehr Nachhaltigkeit vor Ort sensibilisieren wollen“, sagt Sten Dumaschefski, der in seinem Laden fair gehandelte Mode verkauft.

Infos: www.rostocker-meeresmüll.de

