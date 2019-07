Rostock

Vorsichtig rangiert Detlef Horst den Nemo-Truck zwischen den Strandkörben in Warnemünde hindurch. Fährt rund 6000 Quadratmeter ab und hat sichtlich Spaß dabei. Doch der Grund ist ein ganz ernster: „Mit der Maschine reinigen wir den Sand tiefgründig, damit sich unsere Gäste hier wohlfühlen“, erklärt Matthias Treichel, Inhaber der gleichnamigen Strandoase.

Bereits im Frühjahr habe er eine Dienstreise nach Rimini in Italien unternommen, um das neue Fahrzeug zu kaufen. Zahlreiche Modelle probierte er aus, bis er schließlich das passende gefunden hat. „Sie zu testen war mir wichtig, denn die erste Maschine musste ich zurückgeben“, berichtet Treichel. Zu aufwendig war die Handhabung und immer wieder habe sie sich im Sand festgefahren. Ein Problem, das mit dem 21 800 Euro teuren Nemo-Truck längst Geschichte ist. „Durch den Kettenantrieb kann das Gerät über kleine Löcher hinweg und gerade Strecken fahren.“

Kippen, Kronkorken und Silvestermüll

Anhand eines Siebkettenroders wird der Sand in ein Rüttelrost geschoben und durchgesiebt. Alles, was größer als ein Sandkorn ist, landet in einem Auffangbehälter. Zwei Mal täglich – sowohl früh am Morgen als auch am späten Abend – fährt Hausmeister Detlef Horst die Fläche rund um die Strandoase ab. Immer zu Zeiten, an denen wenig Betrieb am Meer herrscht, denn: „Strandkörbe haben tote Winkel, daher muss man sehr vorsichtig sein“, sagt Treichel. Was währenddessen zum Vorschein kommt, ist erschreckend: „Neben tausenden Zigarettenkippen, Kronkorken und Mikroplastik finden wir noch immer Überreste von Silvester“, erzählt der Strandkorbvermieter entsetzt.

In einem Auffangbehälter wird der Müll gesammelt. Steine werden dem Strand wieder zugeführt. Quelle: Susanne Gidzinski

„Die Gäste erwarten blaues Wasser und weißen Strand. Doch die Wertschätzung für das, was wir hier täglich leisten, fehlt oftmals“, meint der Warnemünder. „Ich sehe oft, wie Leute ihre Kippen in den Sand statt in die ausgegebenen Ascher werfen.“

Senator appelliert an Badegäste

Ein Umstand, der auch Holger Matthäus, Senator für Bau und Umwelt, Sorgen bereitet: „Strandreinigung ist seit vielen Jahren ein großes Thema.“ In Warnemünde sei es nicht so sehr der angetriebene Müll, der Probleme bereitet, sondern die mitgebrachten und achtlos entsorgten Abfälle der Strandbesucher.

Sein Appell geht daher an die Gäste: „Verzichtet auf Strandmüll und entsorgt Reste ordnungsgemäß oder nehmt es wieder mit nach Hause.“ Insbesondere weggeworfene oder sogar vergrabene Zigarettenkippen würden den Strand belasten und seien für Kinder gefährlich. „Der beste Abfall entsteht erst gar nicht. Pfandflaschen oder in Dosen eingepackte Lebensmittel sind der beste Weg zum sauberen Strand.“

Seit drei Jahren setze auch die Tourismuszentrale eine eigene Strandreinigungsmaschine für die großen öffentlichen Strandflächen erfolgreich ein. Die Strandwirtschafter hingegen seien auf den von ihnen gepachteten Flächen für Ordnung und Sauberkeit zuständig. „Die Maschine der Familie Treichel ist das Superlativ der Strandreinigung. Flächig und tiefgründig wird sauber gemacht.“ Dabei betont der Senator: „Das muss aber nicht jeder Bewirtschafter so organisieren. Per Hand geht das sicherlich auch gut. Vielleicht gibt es in Zukunft eine Zusammenarbeit, um die Maschine besser auszulasten. Denn: Uns allen gehört der Strand und wir nutzen ihn gemeinsam.“

Mit einem Fund zum Eheglück

Dass der Nemo-Truck mehr kann, als nur Müll filtern, hat er erst kürzlich bewiesen. Vor wenigen Wochen entdeckten die Mitarbeiter der Strandoase ein edles Schmuckstück im Auffangbehälter. „Ein Urlauber aus Berlin hat seinen Ehering verloren“, erinnert sich der Inhaber. Vor seiner Abreise habe er panisch danach gesucht und sicherheitshalber seine Kontaktdaten zurückgelassen. Dass der Mann seinen Trauring tatsächlich noch einmal wiederbekommt, hätte er wohl nicht gedacht. „Der Verlust solcher Gegenstände ist ein sensibles Thema. Der Besitzer hat sich riesig gefreut, dass wir ihm seinen Schatz mit der Post zurückschicken konnten. Ohne die Maschine wäre der Ring wohl so schnell nicht mehr aufgetaucht“, vermutet Treichel. „Da hat er noch mal Glück gehabt und sich Ärger mit seiner Frau erspart.“

Barrierefreiheit wichtiger Faktor

Gemäß dem Motto „Stillstand heißt Rückstand“ ist Matthias Treichel stets bemüht, sein Angebot zu erweitern und zu optimieren. So möchte er auch im nächsten Jahr mit einer Neuheit auffahren. Ein elektrisch betriebener Rollstuhl soll mobilitätseingeschränkten Besuchern ein völlig neues Stranderlebnis bieten. „Wir haben bereits einen behindertengerechten Strandzugang und einen Rollstuhl fürs Wasser. Jetzt wollen wir den Menschen die Möglichkeit bieten, sich auch über den Sand hinwegzubewegen.“

Susanne Gidzinski