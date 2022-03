Schädel aus Afrika, Schmuck aus Neuguinea: Lagert Raubkunst in Museen von MV?

Rostock

Ein monströser Kopfschmuck und ein zeremonielles Zepter für den Totenkult in Neuguinea: Diese beiden Objekte aus dem 19. Jahrhundert gehören zu den wertvollsten Stücken der völkerkundlichen Sammlung des Kulturhistorischen Museum in Rostock. Eigentlich dürfte es die kunstvoll gearbeiteten Schnitzereien gar nicht geben – denn normalerweise wurden sie nach der sogenannten Malagan-Zeremonie verbrannt oder in Höhlen gebracht, wo sie verrotteten, berichtet Kuratorin Annalen Karge.

Keine Aktennotiz. Keine Kartei. Einfach nichts

Und doch ist gerade dieser Teil der Geschichte der interessante: Wie sind diese Kultobjekte in Zeiten des tiefsten Kolonialismus von der deutschen Kolonie Kaiser-Wilhelms-Land nach Rostock gelangt? Wurden sie verschenkt, unter fragwürdigen Umständen erworben oder gar geraubt? Annalen Karge würde das gerne wissen, doch zu den Schnitzereien gibt es keine zusätzlichen Informationen. Keine Karteikarte. Keine Aktennotiz. Einfach nichts.

Wohl kein anderes Museum in MV hat seine Bestände aus der Kolonialzeit so gut aufgearbeitet wie das Museum in Rostock. „Bisher haben wir kein Stück unserer 150 Objekte umfassenden Sammlung identifiziert, bei dem wir den Verdacht haben, dass es ein kritisches Objekt sein könnte“, sagt die Volkskundlerin. Zugleich aber offenbart sich auch ein Dilemma, vor dem alle Museen bei der Provenienzforschung stehen: die genaue Herkunft der Objekte zu belegen. Irgendwann endet die Recherche im Nebel.

Kunstwerke aus Kolonialbeständen in einem Depot des Kulturhistorischen Museums Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Museen hinterfragen ihre Bestände

Das soll sich ändern. Seit Herbst 2021 erfassen die Rostocker Historiker Antje Strahl und Reno Stutz in einem Erstcheck die Bestände aus der Kolonialzeit in den Museen von MV. Das Projekt des Museumsverbandes MV wird von der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg finanziert. Nach einem kritischen Blick auf die NS-Zeit, die Enteignungskunst in der Sowjetischen Besatzungszone und DDR ist die Kolonialzeit nun der dritte Zeitabschnitt, der im Kontext der kritischen Aufarbeitung der deutschen Geschichte auch in den Museen hinterfragt wird.

„Offenbar sehr über den Daumen gepeilt“

Groben Schätzungen des Museumsverbandes aus dem Jahr 2015 zufolge bedürfen etwa rund 4500 „Ethnographica“ – darunter 1500 Objekte sowie 2900 Fotos aus der Kolonialzeit – einer Aufarbeitung. Eine Zahl, die die beiden Historiker nach ihrem ersten Eindruck nicht bestätigen können. „Wir gehen davon aus, dass es deutlich weniger Objekte sind“, sagt Stutz. Man habe vor sieben Jahren „offenbar sehr über den Daumen gepeilt“. In Demmin wurden „zwei Händevoll“ Objekte gefunden. In Doberan etwa anderthalb Dutzend. Noch ist die Recherche nicht abgeschlossen.

Die Historiker Reno Stutz und Antje Strahl arbeiten im Archiv des Rostocker Schifffahrtsmuseums. Quelle: Ove Arscholl

Nicht vergleichbar mit den Bronzen von Benin

Stutz und Stahl waren bislang vor allem in kleineren Museen des Landes unterwegs. Gerade diese seien mit einer oder einer halben Stelle personell dünn besetzt, ihnen fehlten die Ressourcen, die Bestände aufzuarbeiten, sagt der Vorsitzende des Museumsverbandes MV, Steffen Stuth. Spektakuläre Funde, die unter der Kategorie Raubkunst zu fassen sind, werden bei der Recherche nicht erwartet. „Wir haben keine Kunstwerke, die vergleichbar mit den Bronzen von Benin wären“, so Stuth. Diese geraubten Metallplatten und Skulpturen aus dem Königreich Benin in Afrika gelten aus Auslöser der Raubkunst-Debatte weltweit.

Kunstwerke aus Kolonialbeständen in einem Depot des Kulturhistorischen Museums Rostock. Quelle: Ove Arscholl

In MV sind es meist Alltagsgegenstände, Souvenirs, die Kaufleute, Mediziner, Forscher im 19. und frühen 20. Jahrhundert von ihren Expeditionen und Reisen mitbrachten: getrieben aus reinem wissenschaftlichen Interesse und Neugier, als sentimentale Erinnerung oder Trophäe deutsch-männlicher Überheblichkeit.

Die Museen im Nordosten gehörten nicht zu den stark völkerkundlich ausgerichteten Einrichtungen, die das Deutsche Reich 1889 zu zentralen Sammelstellen für natur- und kulturhistorische Objekte aus den deutschen Kolonien erklärt hatte. Human Remains, menschliche Überreste, die einer besonderen Sensibilität des Umgangs erfordern, seien in den Museen des Landes nicht zu erwarten – anders als in den anatomischen Sammlungen der beiden Universitäten.

Big Player der Kolonialpolitik kommen aus Mecklenburg

Dabei wirkten in Mecklenburg durchaus „Big Player“ der wilhelminischen Kolonialpolitik. Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin stellte mit den Herzögen Johann Albrecht (1857–1920) und Adolf Friedrich (1873–1969) zwei hochrangige Akteure der wilhelminischen Kolonialpolitik. Vor allem Herzog Johann Albrecht, von 1895 bis 1920 Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft, galt als leidenschaftlicher Unterstützer deutscher Ansprüche, berichtet Reno Stutz.

Johann Albrecht unternahm mehrere Weltreisen, von denen er Tausende Objekte mitbrachte, darunter auch aus buddhistischen Tempeln und ägyptischen Pyramiden. Hier wäre zu untersuchen, ob die Mitnahme der Objekte als „kultureller Gewaltakt“ einzustufen sei, so Stutz und Strahl in einem gemeinsamen Aufsatz. Noch problematischer dürfte allerdings die Sammeltätigkeit seines jüngeren Halbbruders Adolf Friedrich sein, der 1902 bereits als 19-Jähriger nach Afrika reiste und ab 1912 als Gouverneur der deutschen Kolonie Togo die wilhelminischen Interessen auf dem Kontinent vertrat. Zeitgenössische Quellen berichten, dass er im Jahr 1908 von seiner Afrikareise 1017 menschliche Schädel mitbrachte, entnommen aus Gräbern und ohne Zustimmung der Angehörigen. Dazu kommen Tausende kulturelle, zoologische und botanische Objekte, die unter anderem nach Berlin, Hamburg, Schwerin und Bad Doberan gingen, dort ausgestellt oder zu Forschungszwecken genutzt wurden.

Zwei Herero-Schädel an Namibia übergeben

Nach jetzigem Kenntnisstand des Rechercheteams Stutz/Strahl sind zumindest die Schädel aus der herzoglichen Sammlung nicht in die Museen in MV gelangt. Diese seien vor allem den akademischen Einrichtungen zu „rassentheoretischen“ Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt worden. Zwei Herero-Schädel aus der Greifswalder Sammlung sind 2018 an Namibia übergeben worden. Die Staatlichen Museen zu Schwerin haben nach Angaben der Sprecherin keine Bestände aus Kolonialzeiten.

Das von der Stiftung Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste finanzierte Projekt soll zunächst einmal den Museen und dem Museumsverband einen Überblick verschaffen, was in den Einrichtungen lagert. Ein zweites Forschungsprojekt könnte dann vertiefend als kritisch identifizierte und verdächtige Objekte genauer in den Fokus nehmen.

Von Martina Rathke