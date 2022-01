Rostock

Satte Schaum-Kronen am Strand, strahlende Sonne – und immer noch ordentlich Wind: Am Morgen danach zeigt Orkan „Nadia“ seine schöne Seite. Auf die wilde Nacht folgte in der Hansestadt schönstes (Winter-)Strandwetter. Während die Feuerwehren, Straßenmeistereien und auch die Teams der Rostocker Straßenbahn AG noch mit dem Aufräumen beschäftigt waren, ließen sich viele Rostocker die steife Brise um die Ohren wehen. Die zwei Seiten des Sturms in der Hansestadt.

Sonne an der See

Dass sich gegen Mittag die Lage etwas beruhigt hat – der markante Flettner-Rotor der Scandlines-Fähre „Copenhagen“ ist der beste Beweis dafür. Nachdem die Reederei am Sonnabend den Fährverkehr zwischen Gedser und Rostock wegen „Nadia“ einstellen musste, gleitet das Schiff nun wieder majestätisch durch die hohen Wellen im Seekanal.

Der Tag nach Orkan „Nadia“ in Warnemünde: Die Kitesurfer zog es bei drei Grad Wassertemperatur raus auf die See. Quelle: Andreas Meyer

Tausende Spaziergänger sind die Kulisse. In Warnemünde ist es am Tag danach voll wie in der Hauptsaison. Parkplätze gibt es kaum mehr. Auf den Wellen tanzen ein paar Kitesurfer, vollführen Kunststücke im drei Grad kalten Wasser und bei nur sechs Grad Lufttemperatur.

Ein perfektes Foto-Motiv – auch für Familie Ursel aus Parkentin. Katrin, Laura und Christian machen Familienbilder im Sturm. Ob es ihnen nicht trotz dicker Winterjacke, Mütze, Schal zu kalt ist? „Nein, es ist herrlich“, meint Katrin. „Bei dem Wind muss man einfach raus. Sich freipusten lassen“, sagt Familienvater Christian. Wellengucken – das wollen Hunderte an diesem Nachmittag.

Wollten sich freipusten lassen: Katrin, Laura und Christian aus Parkentin. Quelle: Andreas Meyer

Spaß im Sand

Der Wind bläst immer noch kräftig, treibt die losen Sandkörner wie kleine Geschosse über den Strand und die Dünen. Anna stört das gar nicht. Zusammen mit ihrem Bruder Paul hat sich die Elfjährige in die Dünen zurückgezogen. Sie lehnen sich in den Wind, sie springen vom höchsten Punkt in den weichen Sand. „Einfach frei sein“, das verbindet Anna mit dem Sturm am Strand. „Nadia“ ist ein Stück Freiheit.

Frei sein: Anna (11) aus Bad Doberan springt beim Sturm durch die Dünen von Warnemünde. Quelle: Andreas Meyer

Kleiner Wermutstropfen für die vielen Tagesgäste im Seebad: Die Geschäfte haben noch zu, auch viele Cafés und Restaurants sind dicht. Wer doch offen hat – wie die Fischbude an der Jugendherberge – kann sich vor Gästen kaum retten. Dort standen die Besucher in langen Schlangen für Backfisch, Bismarckhering und Co. an.

Den Gastronomen in der ersten Reihe dürfte ein gutes Geschäft entgangen sein. Die Stadtverwaltung reagierte da jedenfalls schneller: Der Kommunale Ordnungsdienst ließ sich auch von Orkanböen nicht ausbremsen, verteilte fleißig Knöllchen in Warnemünde.

Zoo geschlossen, Ausfälle bei der RSAG

Die andere, die schlimme Seite zeigte „Nadia“ in der Nacht – und die Folgen waren mitunter den ganzen Tag in Rostock zu spüren: Bereits am frühen Morgen verkündete der Zoo, dass er trotz des Ausflugswetters geschlossen bleibt. Zu groß war offenbar die Sorge davor, dass Besucher von herabstürzenden Ästen getroffen werden könnten. Und auch einem Ausflug auf das andere Warnow-Ufer stand „Nadia“ noch am Sonntag im Wege: Die Fähre nach Hohe Düne stellte zeitweilig ihren Betrieb ein.

An der Satower Straße stürzten Böen eine Baustellen-Ampel auf ein Auto. Quelle: Stefan Tretropp

Den ganzen Tag über betroffen: Die Linien 3 und 6 der RSAG. Im Barnstorfer Wald hatte der Sturm Schäden an der Strecke angerichtet. Die Reparatur dauerte den gesamten Tag. Zwischen Platz der Jugend und Neuem Friedhof fuhren Ersatzbusse.

Am Stadthafen machten sich gegen Mittag indes die ersten Auswirkungen des Hochwassers bemerkbar: Einzelne Boote rissen sich los, die Pegel stiegen. Ein Segelboot versank im Fluss.

Sturmtief „Nadia“ und das Hochwasser am Sonntag trafen dieses Segelboot: Es sank in der Warnow. Quelle: Stefan Tretropp

Aufregende Nacht für die Feuerwehren

Aus nahezu allen Stadtteilen wurden abgeknickte Äste oder umgestürzte Bäume wegen des starken Sturms gemeldet. Die Feuerwehren rückten mit Kettensägen aus, zerteilten die Bäume, sicherten Dächer und Dachziegel, räumten Straßen wieder frei. Verletzte gab es keine, heißt es aus dem Brandschutz- und Rettungsamt.

In Brinckmansdorf – auf der Tessiner Straße – stürzte eine Baustellenampel auf ein wartendes Auto. Beide Insassen blieben unverletzt. Jedoch entstand Sachschaden. Die Feuerwehr musste die Kreuzung sperren und die Gefahr, die von der quer über die Fahrbahn liegenden Ampel ausging, beseitigen.

Auf dem Grundstück der Asylbewerberunterkunft an der Satower Straße drohte eine große Birke umzustürzen und musste zerlegt werden. In Evershagen musste die Feuerwehr am Tag mit der Drehleiter anrücken, um lose Äste und Baumkronen abzunehmen.

In Evershagen musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken, um Äste und Baumkronen abzunehmen, die herunterzustürzen drohten. Quelle: Feuerwehr Rostock

Die Landesstraße 22 zwischen Stuthof und Jürgeshof musste gegen Mitternacht voll gesperrt werden, weil ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn gestürzt war und diese versperrte. Die Feuerwehrleute sägten den dicken Stamm in kleine Teile und machten die Straße so Stück für Stück wieder frei.

Auch im Landkreis Rostock rückten die Feuerwehren über mehrere Stunden fast pausenlos zu Einsätzen, vorwiegend zu umgestürzten Bäumen, aus. Der Landkreis Rostock meldete fast 400 Feuerwehr-Einsätze und zwei sturmbedingte Auto-Unfälle. Auch hier wurde niemand verletzt.

