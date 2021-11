Schärfere Corona-Verordnung für MV: Das sind die Regeln ab Donnerstag

Rostock

Die Landesregierung hat die Corona-Regeln verschärft. Ab Donnerstag gilt: 2G-plus in Innenräumen – und zwar für ganz MV. Bisher wurden in Kreisen und kreisfreien Städten mit unterschiedlichen Warnstufen unterschiedliche Regeln umgesetzt. Die neue Verordnung sieht nun eine Vereinfachung vor.

Mecklenburg-Vorpommern liegt als Land in der Corona-Warnampel zurzeit bei Stufe 3, also „orange“. Auch Landkreise, die noch bei Stufe „gelb“ liegen – inzwischen nur noch Nordwestmecklenburg – müssen sich nun aber an die schärferen Regeln halten. Die Kreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen haben allerdings bereits „rot“ erreicht. Ihnen drohen nun noch strengere Maßnahmen.

Was gilt aktuell in ganz MV?

2G-plus ist die Maßgabe, an die sich ab Donnerstag alle in MV halten müssen. Zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis, muss nun an vielen Orten auch ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Das gilt unter anderem für Gaststätten, Kinos, Theater, Schwimmhallen, Fitnessstudios, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen und Messen. Auch bei Sportveranstaltungen gilt ab sofort 2G-plus, das betrifft auch Fußballspiele im Ostseestadion. Getanzt werden darf in Clubs nun auch nicht mehr.

Welche Ausnahmen gelten?

Ausnahmen gelten für Besuche beim Friseur oder für medizinisch notwendige Behandlungen. Für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und elf Jahren und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, brauchen für Innenbereiche nur einen negativen Corona-Test.

Was gilt in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen?

Die beiden Kreise haben bereits „rot“ erreicht. Bleibt das in den nächsten drei Tagen so, gelten dort ab Montag Ausgangsbeschränkungen – allerdings nur für Ungeimpfte. Dort dürfen sich dann nur noch höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen – Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 nicht mitgezählt.

Auch im Einzelhandel gilt dann teilweise 2G – allerdings nicht in Läden des täglichen Bedarfs, Supermärkten, Baumärkten oder Apotheken.

Von Michaela Krohn