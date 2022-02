Schatztruhe, Sarkophag oder Tempel? So reagieren Rostocker auf das neue Landesmuseum

Rostock

Ab 2030 soll das neue Archäologische Landesmuseum die Besucher in den Rostocker Stadthafen locken. Land und Hansestadt wollen 55 Millionen Euro dafür ausgeben. Doch die Aufregung um den Bau ist jetzt schon groß. Seitdem der Siegerentwurf am Mittwoch präsentiert wurde, debattieren die Hansestädter darüber. Das Kopenhagener Büro Lundgaard&Tranberg, von dem der Entwurf stammt, will mit dem „monolithischen Baukörper einen Magneten schaffen, der das Stadtleben anzieht und die Besucher neugierig macht“. Die Form des künftigen Museums und Backstein als Material seien an die vorhandene Umgebung des Stadthafens angelehnt.

Das Gebäude sei ein „weithin sichtbares Zeichen, das sich behutsam und selbstverständlich in den rauen Ort mit seinen Großbauten sowie in die Silhouette der denkmalgeschützten Innenstadt einpasst“, heißt es von den Dänen. Deren Büro gehört nach Aussage von Fachleuten zur ersten Liga europäischer Architekten. Referenzen der Kopenhagener sind unter anderem das dänische Schauspielhaus, das Kunstmuseum Soro sowie die markanten Axel-Türme in Kopenhagen.

Kulturausschuss: Besonderes Gebäude an exponierter Stelle

Lisa Kraning kann die Argumente der Architekten nachvollziehen: „Ich finde es gut, dass mit dem Backstein die hanseatische Architektur aufgegriffen wird. Auch die Schrägen des Gebäudes passen gut zu den Giebeln der umliegenden Häuser“, sagt die Vorsitzende des Rostocker Kulturausschusses. Und noch etwas sei ihr wichtig: „Es ist gut, dass an dieser exponierten Stelle ein besonderes Gebäude hinkommt – und nicht der nächste 0815-Glaskasten oder Kubus-Bau, wie es sie sonst in der Stadt zuhauf gibt.“

Im Archäologischen Landesmuseum soll auch eine Wendeltreppe entstehen. Quelle: Architekturbüro

Dass das Landesmuseum durch einen internationalen Wettbewerb in hoher architektonischer Qualität entsteht, freut Stephan Bastmann. „Den Siegerentwurf empfinde ich als markant und eigenständig, er interpretiert die Aufgabe sehr introvertiert: ein schwerer, nur wenig gebrochener Block“, sagt der Rostocker Architekt und ergänzt: „Die weiteren Preisträger bestechen durch sehr viel mehr Offenheit und Leichtigkeit – ein luftiges Forum am Hafen. Diesen Ansatz halte ich für deutlich sympathischer und dem Ort angemessen.“

Roland Methling ist als Vorsitzender des Freundeskreises Archäologisches Landesmuseum eng mit dem Thema verbunden. „Ich gebe zu, ich brauchte einen Moment, um mir die ausgefallene Schönheit des Gebäudes zu erschließen“, so Rostocks Ex-Oberbürgermeister. Mittlerweile sei er von dem Kopenhagener Entwurf aber überzeugt, favorisiere die Sichtweise des Museums als Schatztruhe am Hafen. „Die Dachterrasse, von der aus man auch das Grabungsfeld Primelberg sehen kann, wird sicher überragend“, sagt Methling. Zudem biete die Kreativität des Entwurfs auch die Möglichkeit, diese bei der Gestaltung des Inneren ebenfalls anzusetzen. „Und da muss es nun vorangehen. Damit wir die Vorfreude auf das Museum auch landesweit erzeugen.“

Erinnert an Zentrale des britischen Geheimdienstes

In einer nichtrepräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG kommt der Museumsneubau weniger gut an. Von 388 Teilnehmern sprach sich die Mehrheit (71,4 Prozent) dafür aus, dass ihnen der Entwurf nicht zusagt. 21,4 Prozent fanden Gefallen an dem Bau, der Rest war unentschlossen.

Online gehen die Meinungen weit auseinander: „Erinnert ein wenig an das MI6-Gebäude des britischen Geheimdienstes“, schreibt Silvia Schlage auf der OZ-Seite bei Facebook. Ob das ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Schätze des Landes in dem Bau besonders sicher sind? Wieder andere Hansestädter erinnert der Entwurf an einen „Bunker“, auch Assoziationen zu den Pyramiden sowie Maya- oder Inkatempeln kommen auf. Ein Facebook-Nutzer schreibt gar, der Bau wirke auf ihn wie ein Sarkophag.

Birgit Hesse, Carsten Schmoldt und Roland Methling stehen im Hausbaumhaus – nachdem sie den Verein Archäologisches Landemuseum gegründet haben. Quelle: Ove Arscholl

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen teilte Bilder des künftigen Museums auf seinem Instagram-Profil und entzündete damit eine Debatte unter denjenigen, die ihm in dem sozialen Netzwerk folgen. Während einige Nutzer die „Bastion aus Backstein“ vor allem wegen des Materials für sehr passend und gelungen halten, lehnen wieder andere den Bau gänzlich ab. Dass sich Menschen auch an Entwürfe gewöhnen können, beschreibt eine Nutzerin aus Lüneburg. Das dortige neue Museum sei auch lange diskutiert worden – wegen fehlender Fenster und „hässlicher Steine“ –, doch mittlerweile gehöre es seit Jahren zur Stadt.

Land hält am Siegerentwurf fest

Dass der Sieger-Entwurf viel diskutiert werden würde, war auch Stefan Wenzl klar. Als Abteilungsleiter ist er im Schweriner Finanzministerium für den Wettbewerb zuständig gewesen. Deshalb weiß Wenzl auch, ob das Museum künftig so aussehen wird wie jetzt präsentiert. Theoretisch könnte es bei solchen Wettbewerben nämlich noch passieren, dass Zweit- oder Drittplatzierte am Ende das Rennen machen. „Das passiert, wenn sich der Bauherr mit dem Sieger nicht einig wird – aus welchen Gründen auch immer“, sagt Wenzl. Das sei aber sehr unwahrscheinlich. Vor allem weil die Entwürfe für das Landesmuseum schon im Vorfeld der Entscheidung auf Herz und Nieren geprüft wurden. Deshalb sei er sicher: „Mit dem Sieger-Entwurf hat die Jury eine klare Empfehlung für den Bauherren abgegeben, an die wir uns halten.“

Von Claudia Labude-Gericke