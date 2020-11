Rostock

Auf den ersten Blick wirken die großformatigen und pompösen Ölgemälde von Michael Triegel wie Werke alter Meister. Das verwundert nicht – schließlich sind es Renaissance-Maler wie Tizian und Dürer, Raffael oder Michelangelo, an denen sich der Leipziger stilistisch orientiert.

Gekonnt nutzt Triegel alte Techniken, um neue Inhalte zu transportieren. Denn bei ihm ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint: „Maria“ steht unter einem Bild auf dem in altmeisterlichem Gestus eine Frauengestalt mit Gewand und Kopftuch abgebildet ist, im Vordergrund ein Säugling. Wer genauer hinschaut, identifiziert die vermeintliche Gottesmutter schnell als Holzpuppe, deren bewegliche Gliedmaßen eine Babyzeichnung halten. Das Lächeln ist aufgepinnt, die Brüste sind aus grünen Tennisbällen. „Genau um dieses Spiel geht es mir“, sagt Triegel. Je nach Sozialisation kann der Betrachter die abendländische Kultur assoziieren oder sich die Frage stellen, ob diese nichts als ein Stillleben ist – also quasi gar nicht mehr existiert.

Adam und Eva vor einer Steinmauer

Triegels Gemälde muss sich jeder Betrachter selbst erarbeiten. Meist werfen sie mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Genau das macht sie so reizvoll. „Cur Deus – Warum Gott“ ist der Titel, zu dem der Leipziger Maler rund 60 Arbeiten mit ins Schaudepot der Kunsthalle gebracht hat. Mit Zeichnungen, Gouache, Bleistift, Radierungen und vor allem großformatigen Ölgemälden geht er großen Fragen nach: Kann es angesichts des menschlichen Leids einen gerechten Gott geben? Und wie relevant ist diese Frage für den vermeintlich aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert? In seinen Bildern arbeitet er den biblischen Stoff auf und adaptiert ihn zugleich für die Gegenwart, indem er aktuelle Sehnsüchte, Hoffnungen, Ängste und Zweifel der Menschen aufgreift.

Die Schau beginnt mit der Paradiesszene von Adam und Eva aus dem Alten Testament, die bei Triegel denkbar schlicht ausfällt: Statt eines üppigen Gartens hat er das müde dreinblickende Paar vor einer Mauer aus Ziegelsteinen drapiert und mit einem ironischen Nietzsche-Zitat unterlegt. Auch seinen anderen Arbeiten stellt er Textfragmente an die Seite – Zitate aus der Bibel, Gedichte von Goethe, Versatzstücke aus den Werken Dostojewskis oder Marcel Prousts – die die biblischen Themen in neue Kontexte rücken.

Triegel provoziert bewusst

Von der Verkündigung des Engels Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes empfangen werde, bis zur Kreuzigung spinnt Triegel den roten Faden der Schau weiter. Und das durchaus provokativ: „Manche mögen das Bild für Blasphemie halten“, sagt der Künstler und deutet auf sein Werk „Verkündigung“, auf dem eine nackte Frau leichenähnlich auf einem Tisch aufgebahrt liegt, über ihr ein winziger Engel. Nacktheit, Erotik, die Assoziation von Leben und Tod – all das spiegelt sich darin wider. „Es ist meine Sicht. Und es ist ein Angebot, das auch provozieren kann“, sagt Triegel.

Zur Person Michael Tiegelwurde 1968 in Erfurt geboren und studierte von 1990 bis 1997 Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Arno Rink und Ulrich Machulle. Internationale Bekanntheit erlangte er 2010, als er den Auftrag erhielt, Papst Benedikt XVI. zu porträtieren. Zuvor hatte er bereits einige kirchliche Aufträge ausgeführt, unter anderem zwei großformatige Altarbilder für die Kirchen in Grave und Ebern und ein Deckengemälde für die Dommusik Würzburg. 2011 folgte der dritte Altar für die Kirche St. Augustinus in Wetterbach, 2015 die Ausgestaltung zweier Kirchenfenster für die Pfarrkirche in Köthen. 2017 wurde sein Andachtsbild „Barmherziger Jesus“ in der Kirche St. Peter und Paul in Würzburg eingeweiht. 2018 folgte das Hochaltarbild „Menschwerdung“ für die Kirche St. Oswald in Baufach. Tiegel lebt und arbeitet in Leipzig und gilt neben Neo Rauch als wichtigster Vertreter der neuen Leipziger Schule.

Seine Bilder, für den Künstler sind sie Mittel und Weg, um sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das wird auch in seiner Biografie deutlich: Der bis dato konfessionslose Maler arbeitete sich bereits an zahlreichen kirchlichen Aufträgen ab, stets bemüht um einen kritisch-distanzierten Blick. 2014 ließ er sich katholisch taufen, fand über die Kunst letztlich doch den Weg zum Glauben. „Dadurch werden die Fragen, die ich mir stelle, nicht weniger, sondern wesentlich existenzieller“, sagt er. „Aber, nicht alle lassen sich beantworten.“ Auch in der Schau nicht. Es geht vielmehr darum, Denkanstöße zu liefern.

„Eine meiner persönlichsten Ausstellungen“

immer wieder mit Erwartungen und Sehgewohnheiten des Betrachters. Für Triegel ist es bereits die dritte Schau in der Rostocker Kunsthalle. „Es ist eine meiner persönlichsten Ausstellungen, weil sie eigene Glaubensüberzeugungen tangiert und ich in den Bildern viel von mir preisgebe“, sagt der 51-Jährige.

Neben Landschaften, Stillleben und Porträts ist es vor allem die künstlerische Auseinandersetzung mit Antike, Mythologie und christlicher Religion, die seine Kunst charakterisiert und ihn in eine Linie mit Künstlern wie Werner Tübke rückt. Als Arno-Rink-Schüler studierte er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und gehört inzwischen zu einem der bedeutendsten Vertreter der Neuen Leipziger Schule – auch wenn er selbst die Bezeichnung als Marketinglabel eher ablehne. International bekannt wurde Triegel 2010, als er Papst Benedikt XVI. porträtierte.

„Ich glaube kaum, dass es einen Künstler gibt, der das Thema besser umsetzen kann – und das in einer hohen Qualität und intellektuellen Schärfe“, freut sich Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. Triegel habe bereits eine große Fangemeinde in Rostock. Auch wenn das Schaudepot der Kunsthalle vorerst coronabedingt geschlossen bleibt, ist am 5. Dezember eine Eröffnung mit dem Künstler und dem Hamburger Erzbischof geplant – die Schau ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts des Instituts für Text und Kultur der Theologischen Fakultät der Universität Rostock, der St.-Johannis-Kantorei und der Kunsthalle. Die Eröffnung wird live online übertragen und ist unter anderem auf der Homepage der Kunsthalle zu sehen.

Virtueller Besuch im Schaudepot

„Die Ausstellung gemeinsam mit einem religiösen Würdenträger zu eröffnen, hat gerade in dieser schwierigen Zeit eine besondere Qualität“, sagt Neumann. Auch ein Gang durch die Ausstellung wird für einen virtuellen Besuch ins Netz gestellt. „Und dann warten wir natürlich sehnsüchtig darauf, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Neumann. „Das Depot ist ein kleiner Ort, die Besucherströme sind steuerbar und das Risiko dank moderner Lüftungsanlage eher gering. Ich hoffe nun auf die Landesregierung.“ Die Schau hat er vorsichtshalber trotzdem bis zum 5. April verlängert.

Um Hoffnung geht es auch Triegel: „In der Schau wird nicht nur gestorben und gelitten. Am Ende geht es vor allem um Hoffnung und Menschlichkeit.“

Von Stefanie Büssing