Mit Schwung knallt der junge Mann mit den strähnigen Haaren und der Nerdbrille den Kühlschrank zu. „Ich werde noch ewig Student bleiben, ewig“, ruft er trotzig von der Bühne des Rostocker Volkstheaters und fuchtelt theatralisch mit einer Gurke. Alles nur Show, denn während Bastian Inglin bei den Proben zu Anton Tschechows „Der Kirschgarten“ den ewigen Studenten Pjotr Sergejewitsch Trofimow mimt, könnte der 24-Jährige im echten Leben schon bald einer der Großen am Rostocker Volkstheater werden. Mit seiner Bühnenfigur gemein hat er momentan noch den Studentenstatus – seit 2018 studiert er Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock. Nach dem Abschluss in diesem Sommer hat er aber bereits einen Arbeitsvertrag mit dem Volkstheater in der Tasche.

Inglin stand schon in diversen Rollen auf der Volkstheaterbühne

Sein Schauspieltalent konnte der gebürtige Züricher bereits unter Beweis stellen: Seit 2020 ist er der erste HMT-Stipendiat am Volkstheater, wo er neben dem Studium schon in diversen Rollen überzeugte – unter anderem 2019 in dem Max Frisch Drama „Andorra“ und 2021 in dem Schauspiel „Jugend ohne Gott“.

Kooperation Hochschule und Theater Um besondere Talente zu fördern und als Ensemblemitglieder ans Volks­theater zu holen, wurde 2020 im Rahmen einer Kooperation von Volkstheater und Hochschule für Musik und Theater (HMT) ein eigenes Stipendium geschaffen. Ab Wintersemester 2022/23 gibt es an der HMT zudem den Masterstudiengang „Opernstudio“: Dabei können Gesangssolisten mit einem ersten Hochschulabschluss ihre Ausbildung praxisnah fortsetzen: Sie übernehmen während des Studiums kleine und mittlere Gesangspartien in Produktionen an den Theatern in Schwerin, Rostock, Vorpommern und Neustrelitz, mit denen die HMT zu diesem Zweck einen Kooperationsvertrag abgeschlossen und die Norddeutschen Opernstudios gegründet hat.

„Für uns ist das Stipendienprogramm ein Pilotprojekt. Bestenfalls entwickelt es sich so, wie bei Bastian, den wir ab Sommer fest ins Ensemble übernehmen“, so Intendant Ralph Reichel. Was Inglin auszeichne, sei neben seinem Talent vor allem seine Vielseitigkeit. „Bastian ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch musikalisch sehr begabt“, so Reichel. Seit 15 Jahren spielt Inglin Schlagzeug, dazu kommen Gitarre und Keyboard. Auch das Singen hat er sich während des Studiums angeeignet.

„Dass er gleich mehrere Talente hat, passt gut zum Profil unseres Hauses, das verstärkt auf spartenübergreifende Produktionen setzt“, betont Reichel. Bereits jetzt steht Inglin nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sänger und Schlagzeuger in der Produktion „Frivole Lieder“ auf der Bühne – einem modernen Liederabend, der von Rock und Pop bis zur Klassik reicht. „Auch im Bereich Musical wäre es toll, wenn wir die Darsteller nicht mehr ausschließlich einkaufen müssten, sondern am Theater Multitalente haben, die in diesem Bereich arbeiten können. Dafür ist Bastian ein ideales Beispiel“, sagt der Intendant. Eigens für den jungen Mann hat das Theater ein Schlagzeug angeschafft, damit er regelmäßig proben kann.

„Mit 14 wusste ich, dass ich Schauspieler werden will“

„Schon in der Schweiz habe ich in verschiedenen Bands gespielt, deshalb bin ich froh, dass ich hier jetzt wieder meiner zweiten Leidenschaft nachgehen kann“, sagt Inglin. Ursprünglich stamme er aus einer Musikerfamilie. Zum Schauspiel sei er eher durch Zufall gekommen: „Meine Mutter hatte meinen Bruder fürs Kindertheater angemeldet, aber der wollte nach der ersten Aufführung wieder gehen“, sagt Inglin und lacht. „Dafür hat es mich von Anfang an so fasziniert, dass ich schon mit 14 wusste, ich will Schauspieler werden.“

Inglin spielt zunächst im Kinder- und Jugendtheater in seinem Geburtsort Zug und gründet später eine Improvisationstheatergruppe in der Schweiz. Um seinen Traum zu verwirklichen und einen Studienplatz im Schauspiel zu ergattern, habe er sich neben der Schweiz in Österreich und Deutschland beworben. „Als ich in Rostock vorgesprochen habe, hatte ich sofort ein gutes Gefühl und wusste, das passt“, erinnert er sich. Dafür, dass er genommen wurde und nun tatsächlich am Theater arbeiten könne, sei er sehr dankbar. „Das ist ein großes Privileg“, so Inglin. Auch in der Stadt sei er inzwischen heimisch geworden. „Ich habe viele Freunde gefunden und mag es, durch die Cafés und Kneipen der KTV zu ziehen“, sagt er.

„Bastian ist nicht eitel, sondern eher ein Tiefstapler“

Auch bei seinen Kollegen kommt der Schweizer gut an: „Seine Stimmlage reicht von Tenor bis Bariton. Das ist für einen Menschen in diesem Alter ungewöhnlich“, sagt der langjährige Theatermusiker John Carlson, der in verschiedenen Produktionen mit Inglin zusammenarbeitet. „Dazu kommt, dass er überhaupt nicht eitel ist, sondern eher ein Tiefstapler, der versucht, die anderen gut aussehen zu lassen.“

„An meiner Gesangsstimme lässt sich bestimmt noch arbeiten“, sagt Inglin selbstkritisch und lacht. Vor Auftritten sei er immer „gut nervös“. „Aber ich mag es auch“, sagt er. Für jede Rolle habe er ein Lied, um in die richtige Stimmung zu kommen. „Dazu kommt ein besonderes Ritual: Vor jedem Auftritt putze ich mir die Zähne“, verrät er und lacht. Auch in einigen kleinere Fernsehproduktionen hat er schon mitgewirkt. Für den Schauspieler ebenfalls ein spannendes Feld: „Trotzdem gehört mein Herz dem Theater“, sagt Inglin. „Das Gefühl, gemeinsam mit anderen einen Bühnenmoment zu entwickeln, der so nie wieder kommt – diese Magie treibt mich an.“

