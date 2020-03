Schauspielerin Angela Schlabinger : „Rostock ist meine Heimat“

Rostock

Angela Schlabingers Leben ist das Theater: Die gebürtige Rostockerin, die an der HMT Schauspiel studierte, verschlug es nach dem Studium zunächst nach Sachsen. „Ich habe 25 Jahre in Dresden gelebt und dort an verschiedenen Theatern gespielt. Es war eine tolle Zeit“, sagt die 52-Jährige.

Vor fünf Jahren kehrte sie zurück zu ihren Wurzeln und lebt seitdem wieder in der Hansestadt. „Hier ist meine Heimat, ich liebe die gute Luft und das Meer“, sagt sie. Am Rostocker Volkstheater steht sie aktuell bei dem Theaterabend „ Erich Kästner – Fort von hier“ in der Kleinen Komödie Warnemünde auf der Bühne, wo sie die Mutter Kästners gibt.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Ingrid begibt sie sich zudem auf die Spuren der mehr als 500-jährigen Theatergeschichte und macht auf einem theaterhistorischen Stadtrundgang die Geschichte für Besucher erlebbar.

Privat wird sie von ihrem schwarzen Labrador-Rüden „Balou“ begleitet, mit dem sie in ihrer Freizeit gern im Barnstorfer Wald spazieren geht.

Von Stefanie Büssing