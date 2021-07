Warnemünde

Katrin Geisler und ihr Mann Fredi können nur ansatzweise erahnen, wie sich die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fühlen. Die Schausteller bangten in den vergangenen eineinhalb Jahren durch das durch Corona ausgelöste Berufsverbot täglich um ihre Existenz. „Wir können verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man unverschuldet seine Existenz verliert. Aber im Gegensatz zu den Menschen in den Hochwassergebieten haben wir nicht unser ganzes Hab und Gut für immer verloren und niemand musste sein Leben lassen“, relativiert die 49-Jährige.

„Hanserad“ dreht sich gegen Spenden

Als sie die Bilder im Fernsehen sehen und die Nachrichten und selbstgedrehten Videos befreundeter Schausteller aus der Hochwasser-Region erhalten, bricht es ihnen schier das Herz. Sie beschließen zu helfen. Einen ganzen Tag lang dreht sich am Donnerstag das 36 Meter hohe „Hanserad“ an der Mittelmole in Warnemünde für die Riesenrad-Reisenden kostenlos. Im Gegenzug werden die Fahrgäste dazu ermuntert, für die Opfer der Flut zu spenden.

Ein Aufruf, der auf offene Ohren und Herzen stößt. Zahlt ein Erwachsener sonst fünf Euro für den sensationellen Blick über Warnemünde, zahlen die Menschen nun oftmals gern das Doppelte. „Niemand gibt weniger als fünf Euro, alle machen mit und spenden gern“, erzählt Franziska Geisler, die an diesem Tag zusammen mit Tochter Tiana (8) im Kassenhäuschen sitzt. Auch Luisa Kupke (34) zählt zu den spendenwilligen Riesenrad-Nutzern: „Eine tolle Aktion. Wenn die Menschen sich jetzt verlassen fühlen, zeigen wir ihnen, dass wir sie nicht im Stich lassen.“

Franziska und Tochter Tiana befüllen die Spendenbox. Quelle: Carolin Riemer

Unvorstellbares Leid

Unter Schaustellern halte man zusammen, erklärt Katrin Geisler. „Unsere Kollegen freuten sich riesig, dass sie nach der Zwangspause wieder ihre Fahrgeschäfte und Imbissbuden aufbauen durften. Jetzt haben sie alles in der Flut verloren.“ Häuser von befreundeten Kollegen seien weggespült worden, Festwiesen wurden überschwemmt. Was bleibt, sind die Videos, die zeigen, wie ganze Kinderkarussells und Wohnwagen von den Wassermassen verschluckt werden. Als „unvorstellbares Leid“ beschreibt die Rostockerin die Schilderungen ihrer Freunde. „Wir haben in den Zeiten des Lockdowns auch viele Nerven gelassen und hatten große Angst, wenn eine Stromrechnung oder eine Kreditrate fällig wurde, aber das ist nicht vergleichbar.“

Eigentlich können sich auch die Geislers diese Spendenaktion nicht leisten. Die Löcher, die die Corona-Krise in die Kassen riss, sind noch lange nicht gestopft. „Wir haben uns mit einem Imbissverkauf versucht zu retten. Und die Möglichkeit, unseren ,Treffpunkt am Leuchtturm‘ an der Mittelmole aufbauen zu dürfen, hilft uns ungemein.“

Dieser Blick erwartet die Fahrgäste des Riesenrades. Quelle: Carolin Riemer

1500 Euro von der CDU

Fredi Geisler, dessen Familie bereits seit sieben Generationen im Schausteller-Geschäft arbeitet, konnte für die kurzfristige Aktion spontan Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) als Schirmherr gewinnen. „In den vergangenen Monaten habe auch Familie Geisler in Form von Soforthilfe und einem Fördermittelbescheid gespürt, was Solidarität bedeutet. Auch wenn es oft zu lange dauerte, bis die Gelder flossen. Nun wollen sie den Menschen eine Hilfestellung geben, die es dringend brauchen“, sagt Glawe und Geisler bestätigt: „Ohne die Hilfe aus dem Wirtschaftsministerium hätten wir in der Krise ganz schön alt ausgesehen.“

Harry Glawe steuert am Donnerstag 500 Euro aus der CDU-Landtagsfraktion und weitere 1000 Euro von Mitgliedern der CDU Vorpommern-Rügen bei. „Kein Steuergeld, sondern Geld der Abgeordneten“, wie er betont. Auch Bundestagsabgeordneter Peter Stein (CDU) schaut an diesem Tag am Riesenrad vorbei. Er nennt die Spendenaktion „vorbildlich“. „Es ist bemerkenswert, wie die Menschen in Deutschland in solchen Situationen zusammenrücken und zusammenhalten. Morgen beraten wir im Bundestag über eine Soforthilfe über 400 Millionen Euro. Das Geld wird nicht reichen. Und auch wir im Norden werden vermutlich noch die Auswirkungen der Katastrophe zu spüren bekommen.“ Stein befürchtet, dass es beispielsweise zu Verzögerungen im Straßenbau kommen wird, da Baufirmen in den betroffenen Regionen mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind.

Am Abend sind insgesamt 5611 Euro zusammengekommen. Das Geld wandert auf das Spendenkonto „Aktion Deutschland hilft“. „Es gelangt zu 100 Prozent zu den Flutopfern“, sagt Harry Glawe. Und das gehe auch sehr zügig. „Denn die Menschen brauchen das Geld für einen Neuanfang sofort.“

Hier können Sie helfen Spendenkonto „Aktion Deutschland hilft“; IBAN: DE 62 370 20500 0000 1020 30; Verwendungszweck „Hochwasserhilfe“

Von Carolin Riemer