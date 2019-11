Stadt, Land und Hafen investieren in Warnemünde 35 Millionen Euro in mehr Komfort für Kreuzfahrtgäste – und vor allem in bessere Luft für die Anwohner: Bereits im kommenden Jahr soll die Landstromanlage in Betrieb gehen. Aida will alle drei Schiffe, die in der neuen Saison Rostock anlaufen, damit betreiben.