Gnoien

Nicht Kebab, sondern Cheebab steht an Köllners Foodliner. Fragende Gesichter hungriger Kunden: Was ist das? „Käsedöner“, erklärt Loredana Köllner, die Tochter der Schaustellerfamilie aus Gnoien, die seit Mitte April 2021 als erster Anbieter in Mecklenburg-Vorpommern die Erfindung des Schweizer Käsemeisters Roland Rüegg ins Sortiment aufgenommen hat. Seitdem dreht sich ein schnittfester Hallumikäse, „zu 100 Prozent aus Kuhmilch und ohne tierisches Lab“, wie Köllner erklärt, am Dönerspieß im Imbisswagen. Die vegetarische Variante zum beliebten fleischigen Fastfood-Klassiker kommt an. Premiere hatte der Cheebab am Stammplatz der Köllners am Recknitzpark in Tessin.

Nun will der Foodliner mit der Käsespezialität auch Rostock erobern. Vor dem Großhandel Güdük im Stadtteil Schmarl hat der Käsedöner an vier Maitagen schon die ersten Fans gefunden. Robert Thieme aus Breesen bei Triebsees hat nach dem Einkauf den Cheebab probiert. Sein Fazit: „Sehr lecker, besser als ein einfacher Döner, gute Idee, ich werde den definitiv wieder essen.“ Damit möglichst viele Rostocker auch auf den Geschmack kommen, verhandelt Mutter Nathalie Köllner, die zusammen mit Ehemann Renaldo den Familienbetrieb am Laufen hält, derzeit mit verschiedenen Einkaufszentren in und um Rostock. Fest steht bisher: „Wir werden den Cheebab auf jeden Fall Pfingstsonntag und -montag bei unseren Aktionstagen in Tessin anbieten“, kündigt Nathalie Köllner schon mal an.

Schausteller switchen: Foodliner statt Kettenflieger

Die Köllners sind Schausteller, schon ihre Eltern sind mit Autoscooter und Kettenkarussell über die Märkte gezogen. Etwas traurig schaut Renaldo Köllner derzeit auf den Kalender. Eigentlich wären sie zu Pfingsten auch mit ihrem Kettenflieger, dem Bungeetrampolin und den riesigen Wasserbällen auf Tour gewesen. Doch wegen Corona sind die Outdoor-Anlagen schon seit über einem Jahr eingemottet zu Hause in Gnoien. „Wir mussten umdenken, haben das Reisen ein bisschen aufgegeben“, erzählt der Vater von sechs Kindern. Sie konzentrieren sich auf ihre Foodliner, mit denen sie noch unterwegs sind und neben pommerscher Rauchwurst „Vielfalt auf Rädern“ anbieten.

Lecker: Cheebab „Country“ mit Kraut, Pfannengemüse, Bacon, Röstzwiebeln und Soße. Quelle: Dietmar Lilienthal

Dabei zeigt sich die Familie immer wieder experimentierfreudig. So haben die Köllners den „Frittenzirkus“ mit Spezialitäten rund um die Kartoffel aufgebaut. Begonnen habe alles mit einem ersten Kartoffelschäler für Tornadokartoffeln, dünne Kartoffelspiralen am Spieß, die großen Zuspruch fanden. Weitere Leckereien aus der Knolle kamen hinzu, neben den klassischen Pommes Frites sind auch Reibekuchen, Kartoffelecken, gefüllte Kartoffeltaschen im Frittenzirkus zu haben. In ihrem Eisparadies verkaufen die Köllners im Sommer kalten Genuss in der fluffigen Bubble-Waffel.

Käse vom Schweizer Erfinder geordert

„Wir sind immer auf der Jagd nach was Neuem“, erklärt Renaldo Köllner. So sind die Unternehmer, die seit fünf Jahren in Gnoien leben und hier das „Ballhaus“ renovieren, auch auf den Käse gekommen. In einem Fernsehbeitrag hat das Ehepaar den Cheebab kennengelernt. Einer der wenigen Anbieter in Deutschland ist in Nordrhein-Westfalen ansässig. „Da fahren wir hin und probieren den Käsedöner“, erzählt Renaldo Köllner. Der Geschmack habe sie überzeugt. „Wir haben uns mit dem Schweizer Erfinder in Verbindung gesetzt, sieben Wochen später kam die erste Lieferung.“

Ein Dönerspieß wurde angeschafft, ein rundes Fladenbrot „beim Bäcker unseres Vertrauens“ geordert. Dann haben die Köllners Varianten kreiert. Den Veggiedöner gibt’s mit warmem Gemüse (Brokkoli, Tomate, Paprika, Zucchini), Krautsalat, verschiedenen Soßen und natürlich Käse vom Spieß im heißen Pita-Brot. Wer nicht ganz auf Fleisch verzichten möchte, kann sich die Country-Variante mit knusprigem Bacon schmecken lassen oder den Sucuk mit türkischer Rindersalami.

Wer hat’s erfunden? Ein Schweizer 2018 hat der Schweizer Roland Rüegg den Cheebab erfunden. Als Alternative für immer mehr Menschen, die sich bewusster ernähren und auf Fleisch verzichten. Der Käser aus dem Zürcher Oberland tüftelte an einem vegetarischen Käsekebab. Er hatte langjährige Erfahrung mit der Produktion von Grillbratkäse, seine Käserei befindet sich in Wildberg, wo er gerade mit seinem Geschäft expandiert. Der Cheebab besteht ausschließlich aus regionaler Milch aus dem Zürcher Oberland, wird ohne tierisches Lab hergestellt und ist 100-prozentig vegetarisch. Er schmilzt nicht, wenn er erhitzt wird und kann hauchdünn geschnitten werden. In einer Kebabbude in der Nähe konnte Rüegg seinen Käse am Spieß testen. Seitdem hat der Käsemeister Anfragen aus Holland, der Schweiz, Deutschland. Noch sind die Cheebab-Anbieter überschaubar, in Mecklenburg-Vorpommern ist Köllners Food-Liner aus Gnoien der erste. Rüegg will erst seinen neuen Betrieb fertigstellen. Das Rezept hält er natürlich geheim.

Käsedöner mit viel Liebe und Schnippelei

20 Kilo wiegt ein Käse für den Dönerspieß – etwa 215 Portionen. „Die müssen wir an zwei Tagen verkaufen, danach muss ein neuer ran“, erklärt Renaldo Köllner, der den etwa 40 Zentimeter hohen Laib mit dem Messer bearbeitet. Beim Schnippeln des Gemüses, das frisch bezogen wird – „keine Tiefkühlware“ – helfen Ehefrau und Tochter. Auch die Soßen werden zum Teil selbst zubereitet. Früh um 6 Uhr ist Arbeitsbeginn. „Wenn nach dem Verkauf die Luke geschlossen wird, ist noch lange kein Feierabend“, sagt Loredana, „dann wird alles sauber gemacht für den nächsten Tag.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 22-Jährige gelernte Einzelhandelskauffrau liebt ihren Job hinterm Tresen. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt die älteste Tochter. Ihre fünf Geschwister gehen noch zur Schule, das jüngste ist fünf Jahre alt. Sie könne sich vorstellen, den Familienbetrieb mal zu übernehmen, betont Loredana. Vielleicht sind die Köllners ja auch bald wieder nicht nur mit ihren Foodlinern, sondern auch mit Kettenflieger und Trampolin unterwegs.

Von Doris Deutsch