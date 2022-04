Rostock

Es riecht nach Urin, Scherben von zersplitterten Alkoholflaschen, Plastikmüll, Joints und Essensreste liegen verstreut umher: Dieses traurige Bild bietet sich oft Hausmeistern, Lehrern und Schülern morgens an der Grundschule am Margaretenplatz. Zum Ärger vieler Eltern und der Schulleitung. „Seit drei, vier Wochen hat das Problem mit dem Müll stark zugenommen. Und wir haben teilweise eine hohe Geruchsbelästigung durch Urin, weil die Leute den Schulhof als Toilette benutzen“, sagt Ulrike Balzer, stellvertretende Schulleiterin.

Es sind vor allem junge Anwohner, die sich nach Schulschluss ab etwa 16 Uhr auf dem Gelände zum Fußball- oder Tischtennisspielen oder einfach nur „zum Chillen“ treffen. „Wir sagen ausdrücklich, dass es uns nicht stört, dass sie sich hier aufhalten. Der Ort sollte aber wieder vernünftig verlassen werden“, betont Ulrike Balzer.

Junge Leute sitzen nachmittags hier und trinken Alkohol

Unverständlich zudem: Auf dem Schulhof gebe es sieben Mülleimer, von denen aber offenbar kaum einer genutzt werde. Stattdessen wurden bereits Außenanlagen beschädigt und Pflanzen zerstört. In ihrer Not wandte sich Ulrike Balzer gemeinsam mit einem Elternvertreter an den Ortsbeirat der KTV. Mit der Bitte, dass das Ordnungsamt die Schule mit in ihre Kontrollrunden aufnimmt. Elternratsvertreter Nicolas Graupner betont: „Der Schutz der Kinder geht hier vor. Schon am frühen Nachmittag sitzen hier manchmal viele junge Leute, die Alkohol trinken.“

„Wir wollen niemanden vertreiben“

Einige Straßen weiter in der Werner-Lindemann-Grundschule leidet man unter dem gleichen Problem. Schulleiterin Mandy Maria Hamann sagt: „An den Wochenenden ist es besonders schlimm. Wir wollen hier niemanden vertreiben, aber die Leute müssen den Hof so nutzen, dass der nächste auch noch seine Freude hat.“

Am vergangenen Wochenende hat die Schule gemeinsam mit Eltern zum großen Aufräumtag gerufen und säckeweise Müll gefunden. Gerade in der grünen Oase des Schulhofs fanden Kinder und Erwachsene unappetitliche Toiletten-Hinterlassenschaften. Die Polizei habe sich an Wochenenden auch schon mal an der Schule positioniert, sagt Mandy Hamann. Nachbarn beschweren sich regelmäßig über den Lärm. Elternvertreter Tino Hermann wünschte sich von der Stadt, dass sie früher agiert und nicht wie im vergangenen Jahr am Stadthafen und in der KTV nur reagiert.

Schule wird kreativ: Plakate sollen sensibilisieren

Das neu gestaltete Plakat, das überall am Schulhof angebracht wurde. Hintergrund ist, dass immer öfter Jugendliche viel Müll auf dem Hof der Grundschule am Margaretenplatz hinterlassen. Quelle: Ulrike Balzer

An der Margareten-Grundschule begegnen die Lehrer und Schüler dem Problem jetzt kreativ. Sie haben Plakate entworfen. Kinderhände sind darauf zu sehen und die Botschaft: Unsere Schule ist keine Toilette und kein Müllplatz. Der Hausmeister hat die laminierten Plakate an den Zäunen rings um den Hof angebracht.

Im Ortsbeirat KTV reagierten einige Mitglieder alarmiert auf die Schilderungen. „Es ist Aufgabe der Stadt, das sauber zu halten“, sagt Felix Winter (Grüne) und lobte das Eigenengagement der Schulen. Es sei wichtig, dass das Schulamt dort eine Lösung finde. Der Beirat beschloss, eine Stellungnahme einzufordern.

Problem: Jugendlichen fehlt ein Treffpunkt

Die KTV ist ein Stadtteil voller junger Menschen. Ein Problem: Für die Jugendlichen gebe kaum öffentliche Flächen zum Treffen, kritisieren zwei junge Frauen, die an der Volkshochschule am Projekt Demokratieführerschein teilnehmen. Eine von ihnen ist Carolina Struck, die sich im Ortsbeirat dafür aussprach, einen Jugendclub im Stadtzentrum zu gründen. „Wenn wir einen zentralen Treffpunkt schaffen würden, gehen diese Belastungen im Stadtgebiet vielleicht auch zurück“, sagt sie.

Auch Schulen in anderen Stadtteilen kennen das Müllproblem. In der Grundschule „Ostseekinder“ in Dierkow gibt es auf dem öffentlich genutzten Sportplatz massive Probleme. „Es ist extrem, Scherben in den Sprunggruben, Müll und viel Hundekot. Es wird hier auch gegrillt“, schildert Schulleiterin Anke Hinrichs. Auch Spritzen wurden dort schon gefunden. Die Schule versuchte über die Stadt Schilder aufstellen zu lassen, bekam aber keine Unterstützung und hat vom knappen Budget des Schulvereins selbst wenigstens ein Schild „Hunde verboten“ gekauft und platziert.

Letzte Möglichkeit: öffentlichen Zugang einschränken

Im abgeschlossenen Bereich des Schulhofs gebe es weniger Sorgen. Mit einer traurigen Ausnahme: In den Ferien kletterten Unbekannte über den Zaun und zündeten die Mülltonnen an, sagt Anke Hinrichs.

Markus Riemer, Schulleiter am Innerstädtischen Gymnasium in Bahnhofsnähe, ist das Phänomen besonders nach Hansa-Heimspielen auf dem Sportplatz bekannt. „Dann sind die Scherben hier ein Problem, ansonsten hat es sich bei uns beruhigt“, sagt er. Freizeitsportler, die die Anlage nutzten, seien oft diszipliniert. Vor einigen Jahren war jedoch der Innenhof des denkmalgeschützten Ensembles zur Partyzone verkommen. Die Schule bekam ein Stahltor – so dass diese Fläche jetzt nicht mehr öffentlich genutzt werden kann.

An der Margaretenschule in der KTV setzt man bisher darauf, so einen Schritt nicht gehen zu müssen. Die stellvertretende Schulleiterin hofft durch die Plakataktion an die Vernunft der jungen Leute appellieren zu können.

Stadt will Büsche zurückschneiden und besser beleuchten

Auf Anfrage bei der Stadt heißt es: Die generelle Problematik sei dem Schulverwaltungsamt bekannt. Am Standort Grundschule am Margaretenplatz komme es vermehrt zum Urinieren in den Ecken. „Als Gegenmaßnahme werden diese Ecken extra beleuchtet und Büsche wurden zurückgeschnitten“, teilt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa mit.

Grundsätzlich übernähmen die Hausmeister morgens die tägliche Reinigung der Schulhöfe. „Aufgrund des Grades der Verunreinigung werden diese an manchen Tagen vor große Herausforderungen gestellt“, betont die Sprecherin.

Von Virginie Wolfram