Schickerer Flutschutz als Mauer im Stadthafen kostet Rostock einiges mehr

Rostock

Die Nachricht hat Wellen geschlagen, so hoch wie die Ostsee am Wochenende: Um sich künftig vor Sturmfluten und Hochwasser zu schützen, soll eine Barriere im Rostocker Stadthafen gebaut werden – 1,50 Meter hoch und direkt vor den Terrassen der Gastronomen am Kempowskiufer könnte sie errichtet werden. So sehen es die Pläne des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) vor. Anlieger schlugen Alarm, forderten von den Verantwortlichen im Rathaus ein Umdenken.

Die beteuerten, dass noch längst nichts in Stein gemeißelt sei, wollen gemeinsam nach besseren Lösungen suchen. Doch herausgekommen ist bei einem internen Gespräch in der vergangenen Woche offenbar nicht viel. Eher scheint es, dass niemand die Verantwortung übernehmen will, heißt es aus Teilnehmerkreisen, und dass eine ästhetische Lösung in Sachen Hochwasserschutz eine Frage des Geldes sein wird.

Frage der Zuständigkeit ungeklärt?

„Die Zuständigkeit bezüglich des Hochwasserschutzes an den Außenküsten in MV liegt beim Stalu MM“, lässt Rostocks Senator für Infrastruktur, Holger Matthäus (Grüne), auf Nachfrage mitteilen. In der kreisfreien Stadt würde diese Aufgabe entsprechend in den Zuständigkeitsbereich seines Amts für Umweltschutz fallen.

Gleichzeitig ist der Schutz vor Hochwasser auch eine Frage der Sicherheit der Einwohner und könnte somit dem Senatsbereich von Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) zugeschrieben werden. Genauso wie die künftige Gestaltung der Flaniermeile am Hafen Sache der Stadtplanung sein müsste. Dieses Amt wiederum untersteht Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Im März 2020 standen große Teile des Museumshafens unter Wasser. Quelle: Dietmar Lilienthal

Amtsleiter Ralph Müller allerdings schrieb auf einer Sitzung des Bauausschusses der Bürgerschaft Mitte Januar die Zuständigkeit dem Team zu, das für die Organisation der Bundesgartenschau (Buga) 2025 verantwortlich ist. Eine große Aufgabe für das Team um Geschäftsführer Oliver Fudickar, das inzwischen zwar eine eigene GmbH ist, organisatorisch aber immer noch zum Senatsbereich von Holger Matthäus gehört.

Noch kann über andere Lösungen verhandelt werden

Fest steht, so die offizielle Aussage aus dem Rathaus, dass eine Mauer, so wie sie sich die Gastronomen am Kempowski-Ufer in ihren schlimmsten Träumen ausgemalt haben, in dieser Form nicht kommen wird. Nach Vorlage der Kosten-Nutzen-Analyse und der 2021 daraus abgeleiteten Entscheidung des Stalu MM, die Hochwasseranlagen im Stadthafen zwischen Kabutzenhof und Petritor zu bauen, habe Rostock „um gute städtebauliche Lösungen gerungen und diese überwiegend auch gefunden“, sagt Senator Matthäus.

Was er meint, sind die grünen Dünen, die bis zur Buga 2025 errichtet werden und auch einen praktischen Schutz vor Hochwasser bieten sollen. Die zahlt zum Teil das Land. So wie auch eine Barriere für das Kempowski-Ufer. Was die betrifft, würden noch verschiedene Varianten geprüft, so Matthäus. „Wir befinden uns in engem Austausch zwischen Stadtverwaltung, Buga-Team, Stalu MM und Eigentümern. Geeignete Varianten werden dann dem Ortsbeirat vorgelegt und den Bürgerschaftsgremien zur Bestätigung empfohlen.“

Bis zur Bundesgartenschau 2025 soll der Rostocker Stadthafen zu einer grünen Dünenlandschaft werden. So sehen es die Sieger-Entwürfe des Gestaltungswettbewerbs vor, allerdings nicht für das Kempowski-Ufer. Quelle: Arbeitsgemeinschaft A 24 Landschaft / Holzer Kobler Architekturen

Insgesamt sollen 20 Millionen Euro für den Hochwasserschutz aus Schwerin nach Rostock fließen. Entsprechend wurde im Stalu MM geplant. Soll eine bessere – schönere – Lösung her, muss die Hansestadt selbst in die Tasche greifen, heißt es. Dafür wäre allerdings auch das Go aus dem politischen Raum in der Hansestadt nötig.

Schäden in Millionenhöhe durch eine einzige Flut prognostiziert

Dass Rostock sich überhaupt besser vor Hochwasser schützen muss, zeigen verschiedene Gutachten des städtischen Amts für Umweltschutz und des Stalu MM. Darüber sind sich auch die Beteiligten einig. Denn eine einzige Flut könnte im Stadthafen mehrere Millionen Euro Schaden anrichten, heißt es in dem entscheidenden Gutachten, das 2021 vorgelegt wurde.

In Zukunft muss sich Rostock auf Sturmfluten mit 3,30 Meter über Normalnull einstellen. Diese Teile der Stadt würden ohne den neuen Schutzwall geflutet. Quelle: Umweltministerium MV/Benjamin Barz

Bei einem Wasserpegelstand von mehr als drei Metern über normal würden Straßen und Häuser am Stadthafen den Berechnungen zufolge so sehr überflutet, dass mit einem Schaden von sieben Millionen Euro zu rechnen sei. Und klar ist laut Umweltexperten auch, dass die Anzahl der Sturmfluten steigen wird. So könnten diese die Rostocker bis 2100 fast 360 Millionen Euro kosten.

Erst am vergangenen Donnerstag warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) wieder vor einer möglichen Sturmflut an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins mit Pegelständen von bis zu 1,30 Meter über normal in der Spitze.

Von Katrin Zimmer