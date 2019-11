Schiene statt Seilbahn: Gewerkschaft fordert neue S-Bahn-Linien ins Rostocker Umland

Rostock

Dass Rostock ein Verkehrsproblem hat – ja, das sieht André Nagel genauso wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein. Doch von dessen Idee, für Pendler eine Seilbahn zwischen dem Stadthafen und Rövershagen zu bauen, hält der Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft EVG in der Hansestadt dennoch nichts: „Eine Seilbahn mag für Robert Dahl und das Erlebnisdorf als Touristen-Attraktion nett sein. Aber sie hilft uns nicht.“

Die EVG mischt sich deshalb mit einer anderen, viel simpleren Idee in die Pendler-Debatte ein: „ Rostock braucht mehr S-Bahnen – mindestens drei neue Linien ins Umland.“ Die Stadt habe schon seit Jahren ein Problem mit den über 30 000 Pendlern täglich. „Jeden Tag gibt es verstopfte Straßen und Parkplatznot in der Hansestadt“, sagt Nagel.

Pendler auf die Schiene locken

Er verfolgt seit Jahren die Debatten um bessere Bus-Verbindungen in die Nachbardörfer und -städte, um Seilbahnen und einen Ausbau der Straßenbahn. „Dabei geht das alles viel einfacher – mit der Bahn.“ Die Rostocker EVG – der immerhin 1000 Mitglieder in Stadt und Umland angehören – will die Pendler von der Straße auf die Schiene locken. „Das geht aber nur, wenn wir schnelle Verbindungen und kurze Takt-Zeiten anbieten.“

Nagels Vorschlag: Die Hansestadt, der Landkreis und das Land sollen gemeinsam drei neue S-Bahn-Linien aufbauen. „Eine Linie könnte auf der Strecke zwischen Bad Doberan und Sanitz verkehren, die zweite zwischen dem Hauptbahnhof und dem Seehafen sowie eine dritte zwischen Hauptbahnhof, Graal-Müritz und Ribnitz-Damgarten.“ Zu den Hauptverkehrszeiten sollen die Züge dort im 30-Minuten-Takt fahren.

Priorität sollte die Linie in den Seehafen haben, sagt EVG-Chef Nagel. „Diese Verbindung gab es bereits. Sie wurde aber eingestellt, weil zu wenige Fahrgäste sie genutzt haben.“ Diesen Schritt habe die EVG dereinst auch nachvollziehen können: „Der Seehafen lag am Boden, Rostock ging es finanziell schlecht.“ Heute aber blühe der Hafen: „Der Umschlag boomt, es siedeln sich immer mehr Firmen dort an. Tausende Arbeitsplätze sind entstanden.“

Und außerdem: Eine wiederbelebte Passagier-Strecke in den Hafen könne auch für andere Zwecke von Interesse sein: Wenn tatsächlich ein neuer Kreuzfahrt-Hafen dort entsteht, könnten Reedereien ihre Gäste mit Zügen direkt an die Schiffe bringen. „Oder von den Schiffen zu Touren nach Hamburg oder Berlin.“ Wer weiß: Der Seehafen könnte so auch für den Fernverkehr der Bahn zu einem Ziel werden.

Große Kapazität, kurze Fahrzeit

Aus Sicht der EVG sprechen gleich mehrere Argumente für einen Ausbau der Bahn-Angebote für Pendler: „Eine S-Bahn bräuchte von Bad Doberan nur gut 20 Minuten bis zum Rostocker Hauptbahnhof. Damit sind Sie immer schneller als mit dem Auto“, so André Nagel.

Auch gegenüber einem Ausbau des Straßenbahnnetzes – etwa bis Sievershagen – sei die S-Bahn im Vorteil. In eine Straßenbahn passen um die 100 Fahrgäste, in eine S-Bahn deutlich mehr. „Der Vorteil einer S-Bahn liegt darin, dass sie relativ viele Fahrgäste nebst Rad, Rollstuhl, Kinderwagen usw. bequem und schnell befördern kann, mit Reisegeschwindigkeiten von 70 bis 120 Kilometern pro Stunde. Das möchte bestimmt niemand in einer Seilbahn erleben.“

„Nur auf der Schiene wird es uns gelingen, eine gute Verkehrslösung für die nächsten 20, 30 Jahre anzubieten“, sagt der Gewerkschaftschef. Im ersten Schritt seien die Investitionskosten auch überschaubar: „Die Gleise gibt es ja bereits. Die müssten wir nicht neu bauen.“ Erst in einem zweiten Schritt sollten Deutsche Bahn AG, Land, Landkreis und Hansestadt dann über eine Elektrifizierung der Strecken nachdenken. Das sei ökonomisch und auch ökologisch sinnvoll. „Nur, ein solches Vorhaben müssen wir jetzt anschieben – selbst wenn es dann erst in zehn Jahren realisiert werden kann.“

Senator sichert Prüfung zu

Tourismusverbände, Bundestagsabgeordnete, das Rathaus und auch Unternehmen habe die EVG mit ihrer Idee für neue S-Bahn-Linien angeschrieben. „Es gab viele sehr positive Reaktionen“, sagt Nagel. Auch aus der Stadtverwaltung: Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) sicherte bereits zu, den Vorschlag prüfen zu lassen. „Wir arbeiten gerade mit dem Landkreis und dem Land am neuen Nahverkehrsplan. Da müssen neue S-Bahn-Pläne eine Rolle spielen.“ Matthäus fände es „richtig gut“, auch über die vor mehr als zehn Jahren ad acta gelegten Pläne einer Stadtbahn neu nachzudenken.„Ja, wir müssen für den Nahverkehr ins Umland mehr Geld in die Hand nehmen“, so der Senator.

Was ihm an neuen S-Bahn-Linien gefällt: „Wir können damit auch entfernte Orte erreichen. Vielleicht gelingt es uns mit unseren Partnern, weit vor den Toren der Stadt ‚Park+Ride‘-Stellplätze für Pendler zu schaffen, die dann schon in Rövershagen oder Sanitz vom Auto auf die Schiene umsteigen.“ Und: Vom Hauptbahnhof als zentralem Drehkreuz ließen sich auch innerhalb der Stadt alle Ziele schnell mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen.

Von Andreas Meyer