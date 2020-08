Fresendorf

Es knallt in Fresendorf. Auf dem nur etwa 400 Meter entfernten Schießplatz wird auf Tontauben geschossen. Das Echo bringt Unruhe und Angst in den beschaulichen Ort inmitten des Landschaftsschutzgebietes Rostocker Schweiz. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und wehrt sich gegen den Schießlärm und die Genehmigung des Schießplatzes am Dorfrand.

„Der Schießplatz muss weg“, sagt Karsten Meyer, Vorsitzender des Vereins „Natur- und Umweltschutzfreunde Kösterbeck“. Die Schießanlage grenze unmittelbar an die Ortslage und an das Naturschutzgebiet Kösterbeck, eines der beliebtesten Naherholungsgebiete für Rostock und Umgebung.

Nach fast 20 Jahren wieder unter Beschuss

Seit einigen Wochen werde hier wieder aus vollen Rohren geschossen, erzählen Anwohner. „Lärmmessungen im Dorf haben bis zu 70 und 80 Dezibel bei Ostwind ergeben“, berichtet Vereinschef Meyer. Erst seit sechs Wochen hat der Schießplatz einen neuen Besitzer und seitdem sei dort wieder regelmäßig Betrieb. Nach fast 20 Jahren der Ruhe. „Meine Familie lebt seit nunmehr fünf Generationen in Fresendorf“, sagt Silvia Lang. „Wir haben die Entwicklung des Dorfes und des Schießplatzes miterlebt.“ Sie zweifelt an, dass die Genehmigungen für die Anlage nach der langen ungenutzten Zeit noch Bestand haben.

1985 war der Schießplatz von der ehemaligen Staatssicherheit als einst modernster Schießplatz der DDR eröffnet worden. Gut versteckt in einer Talsenke, im abgelegenen Dörfchen Fresendorf, nahe genug am Dienstobjekt in Waldeck. Bis zur Wende haben hier Mitarbeiter der Stasi das Schießen geübt, aber auch in Bunkern und einem nachgebauten Grenzübergang auf dem einst neun Hektar großen Gelände Internierung und Schleusung von Menschen geprobt und vorbereitet. Nach der Wende wurde der Schießplatz zunächst der Volkspolizei übergeben, bevor er 1993 von einem Autohausbesitzer gekauft wurde. Schon damals hat sich eine Bürgerinitiative in Fresendorf gegen die Wiederaufnahme des Schießbetriebes ausgesprochen.

Waffenhändler will Anlage neu beleben

Allerdings ohne Erfolg. Auch nach einem weiteren Besitzerwechsel verwiesen zuständige Behörden auf den Bestandsschutz der Schießanlage mit festgelegten Schießzeiten und -zahlen. Darauf beruft sich auch Waffenhändler Thoralf Fuchs aus Elmenhorst, der den Platz vor gut sechs Wochen erworben hat. „Das habe ich alles genau prüfen lassen“, erklärt er. Alle Genehmigungen lägen vor. „Ich will aus der Anlage einen vernünftigen, florierenden Schießplatz machen“, sagt Fuchs. Zu den erlaubten Zeiten montags bis samstags von 9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr könne hier geschossen werden.

Die Lärmbelastung bewege sich in einem „erträglichen Maß“, findet Fuchs und verweist darauf, dass der Schießplatz schon lange vor den neu errichteten Eigenheimen in Fresendorf existierte. Er kennt die Sorgen und Forderungen der Bewohner, doch es gebe keine Gesprächsbereitschaft. Stattdessen würde er nur „angeschwärzt“ und müsse sich mit behördlichen Überprüfungen auseinandersetzen.

Ehemaliger Wachturm bleibt erhalten

Vereinsvorsitzender Karsten Meyer vor dem Wachturm im eingezäunten Gelände. Quelle: Doris Deutsch

„Ich bin dabei, das völlig verwilderte Gelände zu beräumen und instandzusetzen“, erklärt Fuchs. Er habe Büsche und totes Holz entfernen lassen – „von einer Fachfirma und mit Genehmigung“, betont er. Dennoch seien die Arbeiten auf Drängen der Bewohner behördlich überprüft worden. Die komplette Renovierung des Schießplatzes werde durch eine „staatlich anerkannte Schießstandkommission überwacht“, wie Fuchs erklärt. „Wir bauen nichts neu“, tritt er Gerüchten entgegen.

Stasi-Geschichte des Schießplatzes aufarbeiten

Er wolle die Stasi-Geschichte auf dem Gelände aufarbeiten und informiere sich darüber gerade im Stasi-Unterlagen-Archiv. Der ehemalige Wachturm auf dem Schießplatz soll erhalten bleiben. „Das ist einer von vier noch existierenden Wachtürmen in Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Fuchs. Ansonsten sei viel Bausubstanz dem Vandalismus nach der Wende zum Opfer gefallen. Zwei Arbeitsplätze will Fuchs auf dem Schießplatz schaffen. Das Gelände sei videoüberwacht, eingezäunt, mit Warnschildern versehen. „Was kaputt war, wurde repariert und vom Ordnungsamt kontrolliert“, betont er. Durch den Besitzerwechsel hätte der Platz gerade seine Regelprüfung bestehen müssen.

„Wir sind erstaunt, dass der Platz noch aktiv ist, und wurden vom Kauf überrascht.“ Gemeindevertreter Peter Georgi Quelle: Doris Deutsch

„Wir sind erstaunt, dass der Platz noch aktiv ist“, sagt Gemeindevertreter Peter Georgi. Der Kauf hätte die Gemeinde überrascht. Fuchs hält dagegen, dass die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht abgelehnt habe: „Das habe ich schriftlich.“ Die Fronten sind verhärtet. Dennoch bietet Schießplatzbesitzer Fuchs an, den Fresendorfern vor Ort zu erklären, was er auf dem Gelände vorhabe. Ein Aus der Anlage werde es jedoch nicht geben, die habe Bestandsschutz, verdeutlicht Fuchs. Sportschützen, Jäger, Sicherheitsunternehmen und andere Waffenträger hätten Bedarf an regelmäßigem Schießtraining. Umso mehr, weil demnächst eine Einrichtung wegfalle, die Wiro will ihre Schießhalle in Gehlsdorf nicht weiter betreiben.

Für die Fresendorfer sind die Genehmigungen nicht nachvollziehbar, sie wollen nicht aufgeben: „Wir werden alle Register ziehen und bis zur letzten Instanz kämpfen“, kündigt Vereinschef Meyer an.

Von Doris Deutsch