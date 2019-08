Warnemünde

Die Enttäuschung ist den Schiffsfans am Passagierkai anzumerken. „No open ship?, fragt ein Mann und erntet von seinem Gegenüber an Bord ein Kopfschütteln. Seit Samstag liegt die „Thetis“ im Ostseebad. Die Fregatte der dänischen Marine weckt das Interesse vieler Menschen an Land – Besuche von Zivilisten an Bord sind allerdings ausgeschlossen. Denn für die 50-köpfige Crew ist der Warnemünde-Aufenthalt nach 17 langen Tagen auf See ein Zwischenstopp zur Erholung. Neben den Vorräten an Bord sollen auch die Akkus der Männer und Frauen wieder aufgeladen werden.

Die Besatzung der „Thetis“ holt frische Vorräte an Bord. Quelle: Frank Hormann/nordlicht

Die „Thetis“ gehört zu einem Nato-Minenabwehrverband und ist eigentlich im Dreierpack gekommen. Aufgrund der Wassertiefe legt das dänische Flaggschiff aber am Passagierkai an – die anderen beiden – das deutsche Minenjagdboot „ Weilheim“ sowie der lettische Minenjäger „Talivalids“ ankern im Marinestützpunkt Hohe Düne: insgesamt etwa 150 Soldaten.

„No shipping – no shopping“

Hauptaufgabe des Verbandes ist es, die Seewege zu sichern – durch Präsenz und Minenabwehr. Und das nicht nur für die Fischer. „No shipping – no shopping“, fasst Fregattenkapitän Peter Krogh das Motto zusammen. Sind die Seewege dicht, hätte das Auswirkungen auf jeden einzelnen. „Weil dann Regale im Supermarkt leer bleiben oder die Ersatzteile für die Autoreparatur fehlen“, erklärt der 55-Jährige.

Fregattenkapitän Peter Krogh hat das Kommando an Bord der „Thetis“. Seine rechte Hand ist Korvettenkapitän Mette Stab-Nielsen. Quelle: Frank Hormann / nordlicht

Die Fregatte schaut dabei nicht nur, was über der Wasseroberfläche passiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auch auf den Altlasten, die sich am Grund von Nord- und Ostsee befinden. „Und da ist noch eine Menge draußen“, so Krogh. „Von den 150 000 Minen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg haben wir erst rund die Hälfte geborgen“, sagt er.

Portugiesische Minentaucher bergen die Altlasten

Zuletzt seien Anfang August in der Aalbecker Bucht zwei Minen beseitigt worden. „Wenn möglich, lassen wir sie detonieren. Aber manchmal geht das nicht, weil Kabel, Pipelines oder Häfen in der Nähe sind“, so der Kapitän. Dann würden die Altlasten geborgen – von speziell ausgebildeten Minentauchern. Aktuell gehören vier dieser Spezialkräfte zum Team. Die Männer stammen aus Portugal.

Training erhöht die Kampfkraft des Verbandes

Um ständig fit zu sein, muss auch trainiert werden. Zuletzt war der Verband deshalb zu Ausbildungszwecken in Neustadt in Holstein. „Durch die Ausbildung dort konnten wir unsere Fähigkeiten im Rahmen des internationalen Verbandes ausbauen und unsere Systeme aufeinander abstimmen, sodass die Kampfkraft gesteigert werden konnte“, erklärt der Kommandant der „ Weilheim“, Korvettenkapitän Sebastian Sauer.

Auch Peter Krogh lobte das Marineausbildungszentrum. Dort könne sehr realistisch trainiert werden. „Das reicht vom Eindringen von Wasser oder Feuer an Bord bis hin dazu, dass ziviler Widerstand und , Nato raus’-Rufe simuliert werden“, so der Kapitän.

Nächster Einsatz dauert bis Weihnachten an

Nach dem Hafenstopp in Warnemünde bricht der Verband am Montag wieder auf. Unter der Führung von Peter Krogh wird innerhalb der „Historic Ordnance Disposal Operation“ die Altlastenbeseitigung wieder aufgenommen. „Dabei werden wir gefährliche Sprengstoffe wie Seeminen, Torpedos oder Bomben aus den Weltkriegen oder dem Kalten Krieg, die bis heute eine Gefahr für die Seeschifffahrt darstellen, beseitigen“, sagt der Commander Senior Grade.

Dafür kommen noch vier weitere Einheiten aus Belgien, Frankreich, England und Norwegen dazu. „Zehn Schiffe mit etwa 500 Personen an Bord sind die normale Stärke des Verbandes“, sagt Krogh. Pünktlich zu Weihnachten werden dann alle Einheiten in ihren Heimathäfen zurückerwartet.

Von Claudia Labude-Gericke