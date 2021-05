Warnemünde

In Warnemünde und an anderen Werft-Standorten in MV haben am Montag Kundgebungen der IG Metall stattgefunden. Der Grund: Die Gewerkschaft will auf weiter drohende Arbeitsplatzverluste aufmerksam machen. „Allein auf den Werften sind seit Beginn der Pandemie mehr als 1000 Arbeitsplätze verloren gegangen“, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich im Vorhinein. Weitere 5600 der rund 18 000 Jobs seien derzeit akut bedroht.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schaute bei der Demonstration in Warnemünde vorbei – und forderte Hilfe vom Bund. „Der Bund hat vielen Unternehmen geholfen. Wie erwarten deshalb auch Unterstützung für unsere Werften“, sagte sie. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) rechnet derweil mit einer Lösung binnen zwei Wochen. „Ich bin sehr guter Dinge“ sagte er am Montag.

Mehr als 1000 Teilnehmer – Konferenz überwiegend digital

Mit mehr als 1000 Teilnehmern hat am Montag die 12. Nationale Maritime Konferenz begonnen. Ursprünglich war die Konferenz, die im zweijährigen Rhythmus stattfindet, in Rostock geplant. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird sie aber überwiegend digital abgehalten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Themen sollen die existenziellen Sorgen vieler Werften, der coronabedingte monatelange Stillstand der Kreuzfahrtbranche, die Umweltanforderungen an die Schifffahrt und der schleppende Ausbau der Offshore-Windenergie sein.

Von OZ