Schillers „Räuber“ in Rostock: Lohnt sich der Theaterbesuch?

Rostock

Während die Zuschauer den Saal betreten, lümmeln junge Leute auf den Sitzen im Großen Haus. Sie sitzen auf den Lehnen und bewegen sich erst dann weg, wenn die Plätze eingenommen werden wollen. Auch auf der Bühne gibt es bereits Bewegung. Sie ist voller junger Menschen, die sich mit Beginn des Stückes in einem gemeinsamen Tanz verdichten. So beginnt am Volkstheater Rostock die Inszenierung des neuen Schauspieldirektors Daniel Pfluger, und das macht neugierig.

Speziell für junges Publikum ist das Stück in Rostock konzipiert. Viel junge Menschen saßen dann auch im nahezu voll besetzten Saal und entsprechend herzlich und jubelnd war am Ende der Applaus, besonders für die neun Mitwirkenden des Tanzland e.V.. Schade, dass dessen Leiter Peter Mann im Programmheft keine Erwähnung findet.

Kooperation zum wiederholten Mal

Es ist allemal lobenswert, dass sich die Profis mit der freien Szene der Hansestadt zusammentun. Junge Menschen auf eine „richtige“ Bühne zu holen ist zweifellos pädagogisch wertvoll. Die locken nicht nur Gleichaltrige an, sondern zeigen in den ambitionierten Choreografien, wie fit sie sind. Mit den vier Tänzern der Tanzcompagnie können sie gut mithalten. Allerdings, was Regisseur Daniel Pfluger ihnen darüber hinaus alles abverlangt, zeigt auch die Grenzen der Laien. Sie sind nun mal nicht stimm- und szenenspielgebildet, wofür es ein vierjähriges Studium braucht. Somit könnte sich die gut gemeinte Idee der Zusammenarbeit abnutzen, weil das Spiel allzu überfordert daherkommt.

Zur Galerie Eindrücke von der Aufführung im Volkstheater

Intrigen, Missgunst und Neid

Die tanzende Räuberbande gehört zu Räuberhauptmann Karl von Moor, gespielt von Mario Lopatta, der seit dieser Spielzeit am Volkstheater ist. Dem Drang nach Freiheit folgend, gründet er mit seinen Leipziger Studienfreunden Spiegelberg ( Sonja Isemer) und Schweizer ( Steffen Schreier) seine Bande, nachdem sein jüngerer Bruder Franz es mittels einer Intrige geschafft hat, dass der alte Moor ( Frank Buchwald) den Erstgeborenen Karl enterbt.

Franz wird von Lev Semenov gespielt, fies und schmierig, der gleich zu Beginn des Stücks im wahrsten Wortsinn die Hosen runterlässt und preisgibt, was ihn antreibt. Er, der ewig zweite, der ewig zu kurz gekommene, der missgünstig ist und neidisch auf den Bruder, der selbst gar nicht auf den Gedanken kommt, ein eigenes Lebenskonzept zu haben, sondern in Konventionen festhängt. Er will immer, was der andere hat, sogar Amalia, die Braut des Bruders. Natalija Joselewitsch gestaltet ihre Rolle stark und selbstbewusst, wirkt dennoch altbacken und spätestens bei ihrem per Playback performten Song „Lucky lucky“ peinlich befremdlich. Die Regie lässt sie am Ende des Stückes noch einmal stark sein, nämlich als sie spürt, dass sie Karl an die Räuberbande verloren hat. Amalia redet den Jungs ins Gewissen, verurteilt ihr Treiben, das auch vor Mord und Totschlag keinen Halt macht. Sie ist ganz Feministin und bittet nicht, wie im Schiller-Text, um ihren Tod. Doch Karl tötet sie gnadenlos. Am Ende wird auch Karl sterben.

Weitere Vorstellungen Insgesamt sind in dieser Spielzeit sechs weitere Vorstellungen geplant. Nächste Vorstellungen: 14.3., 19.30 Uhr, 22.3., 15 Uhr, 23.3., 11 Uhr „Die Räuber“ wurden 1782 in Mannheim uraufgeführt, drei Jahre nach der Französischen Revolution 1789. Es handelt sich um Schillers erstes Drama, das den 23jährigen Dichter berühmt machte. Er wurde sogar zum Ehrenbürger der Französischen Republik ernannt. Das Drama ist der literarischen Strömung des „Sturm und Drang“ zuzuordnen. „Die Räuber“ thematisieren den Konflikt zwischen Gesetz und Freiheit.

Konflikte innerhalb der Bande treten in den Hintergrund

In der Inszenierung von Daniel Pfluger wird der Konflikt zwischen Vater und Söhnen deutlich. Die Konflikte innerhalb der Räuberbande, wie aus den Freiheitsdenkern Banditen werden, treten jedoch völlig in den Hintergrund. So hat Pfluger wichtige Figuren wie Roller und Kosinsky komplett weggelassen. Spiegelberg, der zum Rivalen wird, wird von Sonja Isemer kraftvoll gespielt. Die Figur erschließt sich nicht. Ist sie nun das Flintenweib, eine Frau in einer Hosenrolle, beides oder nichts davon?

Die Bühne von Flurin Borg Madsen ist minimalistisch. Er schafft verschiedene Spielebenen, so einen Raum im Raum, der hereingeschoben wird, wenn die Szene im Haus der Familie von Moor spielt. Hier ist das Zimmer, in dem der siechende Graf auf seinen Erstgeborenen hofft. Die Videoprojektionen, die Karl in Dauerschleife zeigen, mögen zeitgemäß sein, lenken aber auch vom Text ab.

Durch verschiedene Vorhänge entstehen weitere Räume. Davon ist einer blutrot und symbolisiert die Blutspur der mordenden und plündernden Räuberbande.

Sitzfleisch und Konzentration erforderlich

Für die Kostüme zeichnet Kerstin Grieshaber verantwortlich. Sie stattet die Brüder mit verschiedenen Halsketten aus. Da scheint die Perlenkette von Franz weniger wert zu sein, als die Diamanten, die Karl trägt. Die Bande trägt, was der private Kleiderschrank oder der Fundus halt so hergegeben. Ein Konzept ist nicht zu erkennen, nur die weiße Schminke nach der Pause symbolisiert gewissermaßen Zusammengehörigkeit.

Bestimmt hätte die Inszenierung noch ein paar kräftige Striche vertragen. Knapp drei Stunden Spieldauer erfordern Sitzfleisch und Konzentration. Zuschauer der Youtube- Netflix- und Instagram-Generation könnten damit überfordert sein.

Mehr lesen:

Volkstheater Rostock: Sie spielen die Hauptrollen hinter der Bühne

So cool kann Akkordeon sein: Konzert in Rostock macht Lust auf die Festspiele MV

Visionen von früher: Wie Rostock heute eigentlich aussehen sollte

Junge Leute und Klassik – „Konzerte sind oft zu unpersönlich“

Von Gabriele Struck