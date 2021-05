Schillingallee in Rostock soll umgestaltet werden: Das ist geplant

Rostock

Die Schillingallee in Rostock soll im kommenden Jahr umgestaltet werden. Entsprechende Pläne hat Ute Wieckowski vom Rostocker Tiefbauamt nun vorgestellt. So wird es zukünftig weniger Platz für Autos zwischen Uniklinik und Eishalle geben. „Wir werden die Fahrbahn von acht auf sechseinhalb Meter verschmälern“, so Wieckowski. Bei der neuen Breite handele es sich um das Regelmaß einer Straße für Begegnungsverkehr. Wegfallen sollen hingegen die Parkstreifen am Rand der Fahrbahn. „Gerade das beidseitige Parken behindert manchmal den Verkehr, weil es dort zu eng wird“, so die Expertin.

Ein Vorhaben, bei dem nach Auffassung des zuständigen Ortsbeiratsvorsitzenden Karsten Cornelius Ärger vorprogrammiert ist. „Da wird großer Widerspruch seitens der Anwohner kommen, wenn es keine Ausweichflächen gibt“, betont er. Grundsätzlich herrsche in der Straße Parkplatznot: Täglich würden zahlreiche Menschen - Angestellte der Unimedizin, Besucher, Patienten, Studenten, aber auch Besucher der Sportveranstaltungen - anreisen. „Man muss den Leuten da auch was anbieten. Das Parkhaus, dass die Uni in der Ernst-Heydemann-Straße bauen will, muss auch mal in die Realisierungsphase übergehen.“

Wassergebundener Sandbelag gefordert

Cornelius wünscht sich eine Aufwertung der Allee. „Das ist der Rest einer der ältesten Alleen, die mehr als 100 Jahre alt ist. Es ist notwendig, sie besser zu schützen, aufzuwerten und erlebbar zu machen.“ Damit Spaziergänger sich nicht nur auf dem 2,50 Meter breiten Gehweg neben der Allee aufhalten, sondern auch zwischen den Baumreihen spazieren können, hat das Gremium einen wassergebundenen Sandweg um die Bäume vorgeschlagen - anstelle eines Rasens. „Wenn es regnet, kann man da gar nicht langlaufen, da steht alles unter Wasser und ist matschig“, erklärt Cornelius.

Das sei jedoch vom Grünamt abgelehnt worden - die Pflege eines solchen Untergrundes sei schwierig, der Boden würde stark verunkrauten. „Dazu werden wir das Grünamt noch einmal zu uns einladen“, sagt Ortsbeiratschef Cornelius. Die 2,50 Meter breiten Fußwege hält er für zu schmal. „Die Klinik hat einen großen Betrieb, zu normalen Zeiten finden in der Schillingallee viele Veranstaltungen statt“, sagt er.

Mehr Wurzelraum für Bäume

Aufgewertet wird die Allee, so Ute Wieckowski vom Tiefbauamt, durch die Verschmälerung der Straße. „Durch die insgesamt wegfallenden 1,50 Meter erhalten die Bäume mehr Wurzelraum“, erklärt sie. Zudem seien Sitzgelegenheiten an den Baumreihen geplant.

Die Ecke zur Ernst-Heydemann-Straße soll so angepasst werden, dass der Kurvenradius für einbiegende Fahrzeuge größer wird.

Die Idee von Ortsbeiratsmitglied Tom Rückborn (Grüne), eine Fahrradstraße in der Schillingallee zu realisieren, kann hingegen nicht umgesetzt werden. Das liege unter anderem daran, dass die Notfallzufahrt für das Krankenhaus und der Rettungsweg für die Eishalle in dieser Straße liegen. Die Anlage der Eissportler in der Schillingallee ist stark sanierungsbedürftig, wurde zuletzt mehrfach wegen der Gefahr von Ammoniakaustritt gesperrt.

Vollsperrungen notwendig

Zeitgleich wird Nordwasser in dem Bereich Arbeiten durchführen. So kommen Mischwasserkanal sowie eine Haupttrinkwasserleitung und eine Versorgungstrinkwasserleitung unter die neue Straße. Die alten Leitungen liegen zum Teil unter den Bäumen und werden verdämmt.

Die Maßnahmen in der Schillingallee stehen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für das Klinikum Schillingallee. Zum Gesamtkonzept gehören auch verschiedene Straßenzüge um das Klinikum herum. 2010 wurde bereits der Bereich um den Kreisverkehr neu gestaltet, es folgten arbeiten in der Rembrandt- und Strempelstraße. Baubeginn, Dauer der Arbeiten und Kosten der Maßnahmen in der Schillingallee – vom Kreisverkehr bis zum Platz der Jugend, stehen noch nicht fest.

Derzeit laufen die Planungen. Eine Herausforderung, so Ute Wieckowski, sei es, den Rettungsverkehr aufrechtzuerhalten. So muss sowohl die Unimedizin erreichbar sein sowie der Rettungsweg der Eishalle freibleiben. „Wenn wir in der Mitte der Straße bauen, dann muss die Zufahrt zur Eishalle über den Gehweg stattfinden“, nennt Wieckowski ein Beispiel. Autofahrer müssen sich hingegen auf Vollsperrungen während der Maßnahme einstellen.

Von Katharina Ahlers