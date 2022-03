Schimmel-Alarm im Verkehrsgarten: Fallen die Fahrradprüfungen für Rostocker Kinder aus?

Rostock

Schimmel-Alarm im Rostocker Verkehrsgarten: Wegen akuten Befalls musste die Jugendverkehrsschule im Barnstorfer Wald bis auf Weiteres gesperrt werden. Das bestätigte das Rathaus am Dienstag. Anlass waren die Ergebnisse eines Luftraumgutachtens, das verheerende Messwerte in dem seit Jahren sanierungsbedürftigen Gebäude zum Vorschein brachte. Derzeit ist noch unklar, ob die Rostocker Grundschüler wie gewohnt auch in diesem Jahr ihren Fahrradführerschein auf der Anlage in der Nähe des Zoos machen können.

Arbeitsschutz für Beschäftigte nicht mehr gewährleistet

Schon seit mehr als einer Woche sei das Gebäude gesperrt, sagte Roland Gapikowski am Dienstag. „Wir wollten eigentlich wie immer am 1. März in die Saison starten, aber genau an dem Tag wurden wir benachrichtigt“, so der Geschäftsführer der BQG Neptun, Gesellschaft für Personalentwicklung und Innovationsförderung.

Sieben Mitarbeiter wären eigentlich bereits auf dem Gelände tätig, die dort in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter eine Beschäftigung finden. Das sei aber nicht möglich, wenn das Gebäude nicht genutzt werden kann. „Die Leute müssen sich ja auch mal irgendwo hinsetzen können und Pause machen oder unterkommen, wenn es regnet“, so Gapikowski. Das sei eine Sache des Arbeitsschutzes.

Der Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald befindet sich derzeit in einem maroden Zustand. Quelle: Ove Arscholl

Er sieht nun die Stadt am Zug, eine Lösung zu finden. Sie könne beispielsweise Container aufstellen – auch damit die rund 1600 Viertklässler, die traditionell jedes Jahr auf dem Parcours im Barnstorfer Wald lernen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen, irgendwo unterkommen können.

Denn laut dem Gutachten, das der zuständige Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung (KOE) erstellen ließ, ist die „temporäre Nutzung der Sanitärbereiche nach ausreichender Lüftung vor der Benutzung“ zwar möglich – von der Nutzung der Räume der Jugendverkehrsschule aber „aufgrund von Schimmelpilzkonzentration dringend abzusehen“.

Geschichte des Rostocker Verkehrsgartens Der Rostocker Verkehrsgarten liegt im Barnstorfer Wald und ist eine öffentliche Übungsanlage, auf der das richtige Verhalten im Straßenverkehr geprobt werden kann. Eingeweiht wurde er am 7. November 1957 – damals als „Pioniergarten“. Im Schnitt um die 1600 Viertklässler legen pro Jahr ihre Radfahrprüfung auf der Anlage ab. Diese wird von der Polizei und der Verkehrswacht Rostock begleitet. Zuvor erfolgt eine theoretische Ausbildung in der Schule. Eigentümer des Verkehrsgartens sowie der Räume der zugehörigen Verkehrsschule ist die Hansestadt Rostock, Träger die Verkehrswacht. Für den Betrieb sorgt die BQG Neptun, die Gesellschaft für Personalentwicklung und Innovationsförderung. Sie beschäftigt in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter bis zu zehn Mitarbeiter auf der Anlage.

Damit die Rostocker Viertklässler dennoch auch in diesem Jahr ihre Fahrradprüfung ablegen können, suche die Stadt bereits nach Lösungen, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. „Ziel ist es, bis zum Start der neuen Saison am 1. April eine Alternative entwickelt zu haben“, teilte Rathaussprecher Ulrich Kunze mit.

Es werde davon ausgegangen, dass keine Kurse ausfallen werden. Der praktische Unterricht am Standort sei nicht gefährdet, der theoretische werde in den Schulen stattfinden. Aktuell sei ein Planungsbüro mit der Bestandsaufnahme beschäftigt, so dass zu den Kosten für die Interimslösung noch keine Aussage getroffen werden könne.

Umzug in den IGA-Park vom Tisch

Saniert werden sollte der Rostocker Verkehrsgarten schon längst. Im vergangenen Jahr hatte es noch Gespräche darüber gegeben, ob er sogar komplett umziehen könnte. Ein neuer Standort im IGA-Park in Schmarl hatte die Aufmerksamkeit der Verwaltung erregt. Auch die Leiterin der Verkehrswacht, Angelika Stiemer, hatte sich für den Umzug der Anlage in den Nordwesten ausgesprochen – unter anderem, „weil dort so viele Familien wohnen“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich fiel die Entscheidung zuungunsten des alten Standorts im Barnstorfer Wald, weil die Stadt so Fördergelder vom Land einstreichen konnte. 40 000 Euro bekommt Rostock vom Ministerium für Infrastruktur MV für die Sanierung – unter der Prämisse, dass der Verkehrsgarten mindestens zehn weitere Jahre am Standort betrieben wird.

Von dem Geld sollen die Außenanlagen erneuert, Büro- und Schulungsräume, Küche und Sanitäranlagen renoviert werden. Reichen wird das aller Voraussicht nach aber nur für die Hälfte. Den Rest muss die Stadt selbst drauflegen.

Von Katrin Zimmer