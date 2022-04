Rostock

Was zu tun ist, wenn es plötzlich anfängt, in Strömen zu regnen, sollten Kinder im Rostocker Verkehrsgarten normalerweise nicht lernen. Als es in der vergangenen Woche allerdings heftig schüttete, mussten die Grundschüler Zuflucht in einer Fahrradgarage suchen. Ein Unding, findet Roland Gapikowski. Er ist Geschäftsführer der BQG Neptun, Gesellschaft für Personalentwicklung und Innovationsförderung, die die Anlage bewirtschaftet und so jedes Jahr mehr als tausend Rostocker Kinder auf ihrem Weg zum Fahrradführerschein begleitet.

Doch dieses Mal konnten er und seine Mitarbeiter nicht wie gewohnt in die Saison starten. Denn das alte Gebäude der Verkehrsschule im Barnstorfer Wald musste Anfang März kurzerhand wegen Schimmelbefalls gesperrt werden. Die Benutzung sei gesundheitsgefährdend, so das Urteil der Experten, die die Räume für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) der Hansestadt untersuchten. Eine Alternative musste her.

Mitarbeiter und Grundschüler brauchen einen Unterschlupf

Die soll nun die Alte Zooschule im Dr.-Lorenz-Weg bilden. Sie liegt unweit des Verkehrsgartens, etwa 300 Meter Luftlinie, schätzt Gapikowski. Die Räume nutzen zu können, sei unerlässlich für den Betrieb. Denn seine derzeit sieben Mitarbeiter bräuchten einen Unterschlupf, in dem sie eine Pause machen können oder mal eben unterkommen, wenn es regnet. Das gebietet der Arbeitsschutz.

Bis der Rostocker Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald saniert sein wird, soll die alte Zooschule als Übergangslösung dienen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Und auch die Kinder müssten schließlich irgendwo ihre Taschen ablegen und im Notfall sicher untergebracht werden können, so der BQG-Neptun-Chef. Ganz davon abgesehen, dass sie normalerweise im Gebäude der Jugendverkehrsschule willkommen geheißen werden, wenn ihnen die Mitarbeiter auch gleich die Verhaltensregeln erklären.

Für einen Moment ginge das alles ohne. Wie unschön es aber werden kann, habe das schlechte Wetter der vergangenen Woche gezeigt. Denn am 4. April hat die Saison im Rostocker Verkehrsgarten trotz aller Widrigkeiten begonnen. Die ersten fünf Klassen hätten bereits ihre Fahrradausbildung absolviert, so Gapikowski. Jedes Jahr sind es insgesamt etwa 1600 Grundschüler.

Geschichte des Rostocker Verkehrsgartens Der Rostocker Verkehrsgarten liegt im Barnstorfer Wald und ist eine öffentliche Übungsanlage, auf der das richtige Verhalten im Straßenverkehr geprobt werden kann. Eingeweiht wurde er am 7. November 1957 – damals als „Pioniergarten“. Im Schnitt um die 1600 Viertklässler legen pro Jahr ihre Radfahrprüfung auf der Anlage ab. Diese wird von der Polizei und der Verkehrswacht Rostock begleitet. Zuvor erfolgt eine theoretische Ausbildung in der Schule. Eigentümer des Verkehrsgartens sowie der Räume der zugehörigen Verkehrsschule ist die Hansestadt Rostock, Träger die Verkehrswacht. Für den Betrieb sorgt die BQG Neptun, die Gesellschaft für Personalentwicklung und Innovationsförderung. Sie beschäftigt in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter bis zu zehn Mitarbeiter auf der Anlage.

Voraussichtlich noch im April könnten Betreiber und Kinder nun die Alte Zooschule nutzen, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus. Derzeit werden Sanitäranlagen instand gesetzt und Räume entsprechend hergerichtet. Ob die für seine Zwecke taugen, könne er nicht beurteilen, so der BQG-Chef. Gesehen habe er sie noch nicht. Generell aber sei der praktische Fahrradfahrunterricht auch in diesem Jahr möglich, der theoretische würde in den Schulen umgesetzt, teilte das Schulverwaltungsamt mit.

Sanierung der Verkehrsschule hat „höchste Priorität“

Saniert werden sollte der 1957 eröffnete „Pioniergarten“ schon längst. Im vergangenen Jahr hatte es noch Gespräche darüber gegeben, ob er sogar komplett umziehen könnte. Ein neuer Standort im Iga-Park in Schmarl hatte die Aufmerksamkeit der Verwaltung erregt. Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten des Standorts im Barnstorfer Wald – auch weil die Stadt so Fördergelder vom Land einstreichen kann. 40 000 Euro bekommt Rostock vom Ministerium für Infrastruktur MV für die Sanierung – unter der Prämisse, dass der Verkehrsgarten mindestens zehn weitere Jahre am Standort betrieben wird.

Von dem Geld sollen die Außenanlagen erneuert, Büro- und Schulungsräume, Küche und Sanitäranlagen renoviert werden. Reichen wird das aller Voraussicht nach aber nur für die Hälfte. Den Rest muss die Stadt selbst drauflegen. Wann der Verkehrsgarten tatsächlich an der Reihe ist, bleibt indes ungewiss. Im aktuellen Schulentwicklungsplan habe er allerdings „höchste Priorität“, hieß es dazu am Mittwoch aus dem Rathaus.

