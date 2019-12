Rostock

Rund um dieseit ein paar Tagen gesperrte Ulmenstraße hat sich die ohnehin angespannte Verkehrssituation noch einmal verschärft. Rangeleien nehmen zu, der Aggressionspegel steigt. „Manchmal ist es wie im Krieg“, sagt Andreas Bechmann, Abteilungsleiter im Rostocker Stadtamt. Die Stadt reagiert mit mehr Druck gegen die vielen Falschparker: Seit Anfang dieser Woche haben die Stadtamtsmitarbeiter im Stadtteil 716 Knöllchen unter Scheibenwischer geklemmt und 18 Fahrzeuge abschleppen lassen.

Die enge Waldemarstraße, in die ein Großteil der Autos ausweicht, ist dem Ansturm nicht gewachsen. Fahrzeuge, die rechtswidrig in zweiter Reihe abgestellt sind, bringen den Verkehr zum Erliegen und die Gemüter zum Kochen. „Leute schreien sich an und drohen sich mit Schlägen“, schildert Ingo Thümmler, der um die Ecke wohnt. Am schlimmsten ist es morgens vor acht, wenn die meisten Pendler unterwegs sind und Eltern ihre Kinder in Schule und Kita bringen. Besserung ist nicht in Sicht: Bis Mitte 2021 sollen die Bauarbeiten andauern.

Nur einer hupt, es bleibt friedlich

Donnerstagnachmittag, eine typische Szene: Ein Müllauto der Stadtreinigung schiebt sich durch die Waldemarstraße. Auf dem Fahrweg stehen ein BMW mit Schweriner Kennzeichen und ein brauner Audi-SUV aus Wismar. Von ihren Besitzern ist nichts zu sehen. Obwohl kaum Fahrzeuge unterwegs sind, bildet sich hinter dem Müllwagen eine immer länger werdende Schlange, weil die beiden Falschparker den Weg dicht machen. Es dauert Minuten, bis sich der Mini-Stau auflöst. Ein verärgerter Mercedesfahrer hupt, sonst bleibt es friedlich. Die beiden Falschparker stehen eine Viertelstunde später immer noch da.

Mehr als 200 Parkplätze an der Uni sind weg

Anwohner Gunnar Höher hat nicht den Eindruck, dass mehr kontrolliert wird als sonst. „Aber das kann täuschen, ich gucke ja nicht ständig auf die Straße“, räumt der 50-Jährige ein. Für die vielen Falschparker vor seiner Haustür hat er kein Verständnis. In letzter Zeit seien das mehr geworden. Er selbst findet immer einen Platz für sein Auto, muss aber mitunter auch etwas laufen. Seit 20 Jahren lebt Höher in der KTV. „Die Parkplatzprobleme gab es schon immer“, sagt er.

Die haben sich verschärft. An der Uni in der Ulmenstraße fielen durch Bauarbeiten mehr als 200 Stellplätze weg, die dauerhaft an Mitarbeiter und Anwohner vermietet waren. Deren Autos helfen nun mit beim Verstopfen der Nebenstraßen. Ersatz für die Uni-Stellplätze ist nicht geplant.

Mehr Autos , weniger Platz

Dass der Stellplatz-Stress steigt, beobachtet auch Andreas Bechmann vom Stadtamt. Lange brachliegende Grundstücke werden bebaut, auf denen vorher geparkt wurde. Andererseits nimmt die Zahl der Autos zu. Das bestätigt Bechmann, der regelmäßig die Zulassungsstatistiken für Rostock verfolgt.

Auto-Mikado in der Waldemarstraße: Weil der falsch geparkte BMW und ein Müllwagen die Straße blockieren geht nichts mehr. Solche Szenen führen regelmäßig zu Streit bis zur Androhung von Gewalt.

Schneiderin Kristina Watzke, die in der Waldemarstraße ihr Atelier hat, hört von vielen Kunden, dass sie kaum noch einen Parkplatz finden. Regina Drews, die ein paar Häuser weiter als Tagesmutter bei den „Vorstadtrackern“ arbeitet, vermisst eine eindeutige Beschilderung. Längst nicht überall sei klar, wo man parken dürfe und wo nicht. Nachbar Ingo Thümmler, der seinen Dauerstellplatz auf dem Uni-Gelände verlor, setzt sich dafür ein, dass die gesamte Gegend um die Ulmenstraße zur Anwohner-Parkzone erklärt wird. Er reichte sein Anliegen bereits beim Ortsbeirat ein, demnächst will er damit zum Stadtamt.

251 Baustellen in der Stadt

Die Stadt setzt weiter auf Abschreckung durch Knöllchen und Abschleppen. 2018 verdoppelte sich die Zahl der Außendienstmitarbeiter knapp. Die Parkraum-Überwacher schaffen es trotzdem kaum. Die neuen Mitarbeiter sind noch in der Einarbeitung, zudem gibt es durch die stadtweit 251 Baustellen enorm viel zu tun. „Wir konnten die Probleme nicht wegkontrollieren“, sagt Abteilungsleiter Bechmann.

Von Gerald Kleine Wördemann