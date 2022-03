Schlägerei in Rostocker Innenstadt: Festnahme und zwei Verletzte

Rostock-Stadtmitte

Problem-Jugendliche haben in Rostock einmal mehr für Schwierigkeiten gesorgt und die Polizei der Hansestadt beschäftigt. Am Ende gab es eine vorläufige Festnahme und zwei Verletzte.

Am Dienstagnachmittag trafen laut Polizei in der Nähe des Steintores zwei Gruppen Heranwachsender aufeinander und prügelten aufeinander ein. Insgesamt stritten sich rund 15 Minderjährige, alle im Alter zwischen 14 und 18. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen.

Alarmierten Polizeibeamten gelang es, im Bereich des Kuhtors einen der Beteiligten vorläufig festzunehmen, bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen. Mehrere Streifenwagen suchten zuvor nach den flüchtigen Heranwachsenden. Im näheren Umfeld meldeten sich zwei Jugendliche bei der Polizei, die leichte Verletzungen erlitten. Einer von ihnen soll mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein.

Die Polizei hat nun die Aufgabe, herauszufinden, wer der Jugendlichen für die Angriffe konkret verantwortlich ist. Die Ermittlungen stehen allerdings erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp