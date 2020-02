Schlägerei vor Rostocker Sprachschule: 56-jähriger aus Syrien wird verletzt

Rostock

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagvormittag vor einer Rostocker Sprachschule gekommen. Bei dem Vorfall in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sind Syrer und Eritreer aufeinander losgegangen. Es gab einen Verletzten.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr vor der Bildungseinrichtung in der Stampfmüllerstraße. Wie Rostocks Polizeisprecherin Sarah Schüler sagte, trafen aus bisher noch unbekannten Gründen vor der Sprachschule mehrere Beteiligte aufeinander und gerieten in Streit. Alle Personen sind zwischen 19 und 56 Jahre alt. Wie viele insgesamt beteiligt waren, konnte Schüler nicht mitteilen.

Ein 56-jähriger aus Syrien wurde verletzt. Er besucht die Deutschkurse in der Schule. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und auch der Rettungsdienst kam mit zwei Wagen am Tatort zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Von Stefan Tretropp