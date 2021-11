Rostock

Hurra, ein Baby ist da – und wie süß es aussieht, wenn es schläft. Wenn es denn mal schläft. Die meisten Eltern kennen das Problem und leiden darunter, doch nur wenige geben es offen zu. Wenn das Kind nachts nicht schlafen kann und ständig aufwacht, weint, schreit, dann verdunkeln sich nicht nur die Ringe unter den Augen von Mutter und Vater, sondern auch das Gemüt.

„Wir hatten von Geburt an Probleme und haben uns immer gefragt, ob das normal ist“, erzählt Sandra Do, Mutter des einjährigen Milo. „Es gab Phasen, da ist er jede halbe Stunde aufgewacht und es dauerte zwei Stunden, bis er wieder eingeschlafen ist“, berichtet die 29-Jährige aus Rostock über die Zeiten, als die frisch gebacken Eltern nicht mehr weiter wussten. „Mein Mann hat dann schon in einem anderen Zimmer geschlafen, damit er morgens fit zur Arbeit kommt“, erklärt die junge Mutter die Umstände.

Eine Schlafberaterin kann helfen

„Milo hat beim Einschlafen geweint, beim Aufwachen geweint und konnte nicht ohne Hilfe in den Schlaf finden. Wenn du dann von anderen hörst ,meine schlafen durch oder lass ihn doch schreien’, wird man unsicher und ratlos“, erzählt Sandra Do, die durch einen Zufall auf Juliane Schmidt (32) gestoßen ist, die seit Anfang des Jahres als Schlafberaterin in Rostock aktiv ist. Die Schlafberaterin hilft verzweifelten Eltern, wie das Baby in den ersten drei Jahren lernt, besser ein- und durchzuschlafen und somit auch der Rest der Familie.

Juliane Schmidt, die auch Erfahrungen als Familientherapeutin hat, sagt: „Man muss die Dinge in die Hand nehmen und den Entschluss fassen, das wirklich umzusetzen. Zwei Wochen muss eine Sache mindestens trainiert werden.“ Sie weiß aber auch, dass Entwicklungsschritte den Schlafprozess der Babys immer wieder durcheinander bringen können. „Man muss die Probleme dann entweder annehmen oder ändern. Babys, die gerade krabbeln lernen, schlafen meist auch unruhiger. Dann liegt es am Entwicklungsschritt.“

„Ganz wichtig sind Routinen und Rituale“

In einem persönlichen Gespräch erörtert Schlafberaterin Schmidt mit den betroffenen Eltern die persönlichen Verhältnisse. Familie Do fertigt einen Zeitplan darüber, wann Milo schläft, spielt, was am Tag passiert ist. „Ganz wichtig sind feste Routinen, Abläufe und Rituale“, betont Schmidt. Auch das Schlafverhalten der Eltern rückt in den Vordergrund. Wichtig findet die Beraterin auch die Analyse der anderen Zusammenhänge in der Familie, die allesamt Auswirkungen auf den Schlaf des Babys haben könnten. War es ein anstrengender Tag, gibt es offene Themen in der Familie, Änderungen, Probleme?

„Ich frage immer nach realistischen Zielen, die auch möglich und umsetzbar sind. Das Kind muss nicht gleich durchschlafen, sondern erst mal länger am Stück schlafen“, erklärt Schmidt ihren Plan, der den Erwartungs- und Leistungsdruck aus allen Beteiligten nehmen soll. Für viele Kinder sei auch das Kinderbett ein Problem, das mit positiven Dingen statt nur dem Schlaf besetzt werden sollte. „Man kann tagsüber mit dem Kind im Bett spielen, damit es sich an sein Bett gewöhnt.“

Einschlafen lernen ohne Hilfen

Auch Babys, die wie Milo nur durch Stillen oder Tragen in das Reich der Träume versinken, kann damit geholfen werden. Wer kennt es nicht? Das Baby schlummert friedlich auf dem Arm und beim Versuch, es ins Bettchen zu legen, wacht es wieder auf! „Man sollte den Moment der Tiefschlafphase abwarten, dann geht es leichter. Bedeutet in manchen Fällen, zwanzig Minuten weiter tragen, aber dafür schläft das Kind dann im Bett. „Um das Tragen zu ersetzen, gibt es die Möglichkeit, es mit leichtem Klopfen auf den Rücken zu beruhigen“, sagt Schmidt.

Auch ein sattes Bäuchlein trage zu einem besseren Schlaf bei. Und die Erkenntnis, dass manche Babys das Schlafen erst mal lernen müssen. „Der Weg ins Bett ist immer auch eine Trennung von den Eltern.“ Daher steht die Schlafberaterin auch dem Thema Familienbett, das in skandinavischen Ländern gerne praktiziert wird, offen gegenüber. „Es ist alles richtig, wenn sich die Familie dabei gut fühlt. Wenn man sich im Familienbett wohl fühlt, ist es egal, was andere dazu sagen.“

Jeder Mensch hat einen eigenen Schlafbedarf

Susanne Do hat auch erkannt, dass die gut gemeinten Ratschläge aus Büchern oder von Bekannten nicht für jeden gelten und nicht die persönlichen Umstände berücksichtigen können. Juliane Schmidt: „Jeder Mensch hat einen eigenen Schlafbedarf und der ist angeboren.“ Und Durchschlafen heißt nicht gleich Durchschlafen.

„Ich habe gelernt“, sagt Milos Mutter, „dass Durchschlafen bei Babys schon vier bis fünf Stunden am Stück sind.“ Und mit der Entwicklung von Milos Schlafgewohnheiten sind die Eltern gerade sehr glücklich. „Heute Nacht ist er nur zweimal aufgewacht.“ Der Weg der kleinen Schritte, schließlich passen Babyfüße auch nicht in Siebenmeilenstiefel.

