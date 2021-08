Rostock

„Leinen los, volle Fahrt“, schallt es über die Warnow. An der Kaikante des Stadthafens stehen schon zahlreiche kleinere Grüppchen. Viele tragen Blümchenhemden oder -kleider. Mit der geplanten Bundesgartenschau in Rostock 2025 hat das aber nichts zu tun. Sondern mit der ersten Schlager Sail, die am Sonnabend stattfindet. Und das mit der Gnade des Wettergottes – nach tagelangem Regen beschert er den Schlagerfans strahlenden Sonnenschein.

Freundes-Quartett auf der MS "Selene": Sven, Annabelle, Hannes und Jessica lieben Schlager. Quelle: Claudia Labude-Gericke

DJ Steph ist an Bord der „Min Herzing“ bestens vorbereitet. Er hat so viele Schlager-Titel rausgesucht – „wir könnten bis Mittwoch durchfahren“, sagt der Profi-Stimmungsmacher. Er freut sich vor allem darauf, dass er nach monatelanger Zwangspause wieder Menschen zum Tanzen und Feiern animieren kann.

Discofox und Polonaise an Deck

Genau das haben vier Freunde aus Schwerin vor: Jens, Theresa, Marcus und Daniel sind auch sonst oft auf Schlager-Partys unterwegs. Dass es die jetzt auch auf dem Wasser gibt, hat das Quartett zur Fahrt nach Rostock animiert. „Das ist eine mega Abwechslung. Und das Beste: Durch die begrenzte Zahl an Leuten hat man Platz, kann tanzen ohne jemanden anzurempeln“, freut sich Theresa. Und genau das passiert dann auch: Schon wenige Minuten nach dem Ablegen hält es die Partygemeinschaft auf der „Min Herzing“ nicht mehr auf den Bänken.

Zur Galerie Zwischen Rostocker Stadthafen und Warnemünde waren am Samstag insgesamt vier Schiffe mit insgesamt rund 400 feierfreudigen Schlagerfans an Bord unterwegs.

„Das ist ja auch das Tolle am Schlager – die Leichtigkeit, dass die Menschen alle lachen und alles vergessen. Und dass man Sachen anziehen kann, die man sonst vielleicht nicht trägt“, erzählt Nico aus Rostock, der besonders das mit dem Anziehen sehr ernst genommen und sich in Ballonseide samt Perücke gekleidet hat. Er feiert an diesem Abend mit einem Namensvetter und Freunden aus Hamburg. „Wir waren dort auch schon beim Schlagermove, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Dort sind viel mehr Menschen und man läuft hinter Wagen her wie bei der Loveparade“, erzählt Franka. Die Schlager-Sail auf dem Wasser sei zwar deutlich kleiner, aber dennoch toll.

„So etwas hat in Rostock noch gefehlt“

Auf dem Motorschiff Selene hat Kapitän Martin Pust extra das Blumenhemd rausgekramt. „Das ist genau meine Musik“, freut sich der Schiffsführer, der solche Sonderfahrten besonders mag. Er schafft es sogar, dass das Schiff gefühlt im Takt der Musik hin und her schaukelt. Dabei braucht es das gar nicht – die Stimmung ist auch dank DJ Dirk Rath schon am frühen Abend bombastisch. „Die Schlager Sail ist genial, so etwas hat in Rostock noch gefehlt“, sagt Hannes Möller, der mit Freunden feiert und sich direkt in die Polonaise einreiht.

Nancy, Elke und Silke sind sogar extra aus Thüringen angereist. „Ich hab bei Facebook davon gelesen. Wir lieben die Menschen im Norden sowieso, deshalb sind wir her gekommen“, erzählt Elke, die sich passend maritim angezogen hat.

Schaulustige am Ufer und auf der Fähre

Egal, wo die vier Schlager-Schiffe an diesem Abend auftauchen – überall sorgen sie für Stimmung. Schaulustige winken von anderen Booten, sogar von den großen Fähren. Und vom Ufer gibt es neidvolle Blicke. Vor allem, als die Schlager-Tour in den Alten Strom einbiegt. Jan Richter feiert mit seinen Freunden auf der „Käpp’n Brass“. „Wir kennen den Veranstalter Thorsten Schulz und sind quasi Dauergäste auf all seinen Partys“, sagt der Grevesmühlener, der für die Kostümauswahl zuständig war. Mit ihren Jogging-Anzügen und den Vokuhila-Perücken sind die Herren ein beliebtes Fotomotiv – dabei sind es vor allem ihre Begleiterinnen, die sogar in den schrägen Outfits noch bezaubernd aussehen.

Die vier Partyschiffe fuhren immer nah beieinander, wie hier am Alten Strom Warnemünde. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Gastgeber Schulz kommt an diesem Abend aus dem Händeschütteln gar nicht mehr raus – weil ihm etliche der insgesamt 400 Feiernden nachträglich zu seinem Geburtstag von Freitag, aber auch zur erfolgreichen Schlager Sail-Premiere gratulieren. Viele der Partygäste wollen schon direkt für kommendes Jahr buchen. „Sonntagmittag startet der Vorverkauf für 2022 – dann nehmen wir auch mindestens sechs Schiffe“, blickt der Veranstalter voraus.

„Hello again“ – im Jahr 2022

Als an diesem Abend nicht bei Capri, sondern an der Warnemünder Mole die Sonne untergeht, starten die Schiffe den Heimweg zum Rostocker Stadthafen. Den meisten Platz zum Tanzen gibt es auf den beiden Decks der „Ostseebad Warnemünde“. DJ Olaf Niemann und sein Team der Festplattendreher wissen genau, welche Schlager ihre Gäste am liebsten mögen. „Das hier ist das beste Schiff, die Stimmung ist von Anfang an super“, sagt Marian Schulz, der mit Ehefrau Susann und Freunden feiert. Nächstes Jahr will das Quartett wieder dabei sein. Deswegen ist es ziemlich passend, dass zum Einlaufen in Rostock „Hello again“ ertönt. Für die meisten der Besucher dürfte das 2022 zutreffen.

Von Claudia Labude-Gericke