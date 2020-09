Wenig Abstand, fehlende Masken - Lange Schlange in Rostock: Darum stehen Hunderte in der Richard-Wagner-Straße an

Schon am frühen Morgen standen Hunderte Menschen, teils sehr eng, in der Rostocker Richard-Wagner-Straße Ecke Lindenstraße an. Viele warteten trotz Corona ohne Mundschutz und Einhaltung der Abstandsregeln. Das war der Grund für das Gedränge.