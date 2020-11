Rostock

Und da ist es: das schönste Novemberblues-Wetter. Die Farbstufen draußen variieren zwischen steingrau und mausgrau. Rilke würde sagen: „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Fünf Grad, eisiger Nordostwind. Die Menschen sind nicht mehr nur coronalike vermummt, sondern auch mit Schals, Mützen und hochgeschlagenen Kragen dick eingemummelt. Ein Anblick bewegter Trostlosigkeit in Vorgärten, Kleingärten, Parks, Straßen, Alleen, auf Parkplätzen, in Fußgängerzonen. Man kann nirgendwo so richtig hin. Außer natürlich beim Shoppen die Kohle auf den Kopf hauen. Sport in Hallen – untersagt? Schwimmbäder – alle zu. Kinos, Theater, Museen, Kunsthallen – dicht. Freunde treffen – tja, da muss man sich schon entscheiden, welchen.

Zur Galerie Die Zeit des Lockdowns in der kalten Jahreszeit nutzen viele Menschen zum Heimwerken und um die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen. Die Baumärkte in Mecklenburg-Vorpommern profitieren davon. Am Samstag gab es teilweise lange Schlangen vor den Centern.

Wer jetzt allein ist, kann das natürlich lange bleiben, Corona lässt ja nichts anderes groß zu. Man kann in Dichters Sinne dem alten Affen Einsamkeit Zucker geben und „wachen, lesen, lange Briefe schreiben“, unruhig durch Alleen hin und her wandern. Oder man hat bereits ein Haus – Wohnung oder Studentenbutze tun es auch. Denn dann ist sie da: die Rettung. Dann zeigt es sich: das Licht am Ende des Tunnels. In Form einer Leuchtwerbung – in rot-weiß oder rot-weiß mit grünem Balken. Der Baumarkt. Um es mit Rilke zu sagen: Wer jetzt keine Zeit hat, die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen, wird sie niemals finden.

Anzeige

Ampelsystem vor der Glasschiebetür regelt Besucherstrom

Und so sieht es vor den Baumärkten in Rostock auch aus. Ebenso lange Schlangen vor den automatischen Schiebetüren wie beim schwedischen Möbelhaus um die Ecke, wo man auch ganz gut Zeit totschlagen kann. Der Baumarkt hat das Einlass-System zu Corona-Zeiten ebenso elegant gelöst wie Ikea. Mit einer Ampel, die nur rot und grün – also stopp und gehen – kennt. An der Glastür, die bei grün aufgeht, steht, „Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Aktuell befindet sich die maximale Anzahl an Kunden in unserem Fachcentrum.“

Davor eine Schlange, die meist so zehn bis 20 Leute lang ist. Die Hälfte wartet draußen in der Kälte, die andere Hälfte im Glasvorraum, wo es wärmer ist. Lea (22) und Marc (26) aus Rostock haben ein perfektes Timing an diesem Tag. Als sie ankommen, ist die Schlange gerad’ ein Würmchen. „Wir mussten nur eine Minute warten“, sagt Lea. Jetzt geht’s rein. Sie wollen Schrauben, Dübel, Winkel, Latten, Bretter kaufen, um sich ein Regal im Abstellraum der Wohnung im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu basteln. Auch Dr. Guido Alsfasser aus Rostock, Chirurg in der Unimedizin, ist nur mal kurz um die Ecke gefahren. „Ich wohne in der Nähe und bin nicht aus Langeweile hier, sondern weil das Licht aus ist.“ Er hat zwei Leuchtstoffröhren für den Spiegelschrank im Bad gekauft. „Damit ich mich morgen beim Rasieren nicht schneide“, sagt der Arzt.

Weihnachtsbeleuchtung, Elektro-Artikel und Baumschmuck

In den Einkaufswagen finden sich kleine Weihnachtsbäume, Christbaumschmuck, Christbaumständer, Weihnachtsbeleuchtung- und schmuck für draußen, sehr viel Holz, Werkzeug, Elektroartikel, Farben, Pinsel. Doris Karow (76) aus Bad Doberan, hat sich von den Kindern herfahren lassen. Sie hat einen kleinen Baum, rote Kugeln und weiße Weihnachtssterne im Wagen. „Den Baum stelle ich vor die Tür in den Windschatten. Das mache ich jedes Jahr zum Advent.“

Christbäume zwischen 80 Zentimeter und drei Metern

Garten-Utensilien finden sich kaum noch. Nico Puppe (45) und Ulrike Freund (46) aus Rostock haben Rindenmulch und einen Weihnachtsstern dabei. Sie sagt: „Das Unkraut ist raus. Die Beete müssen winterfest gemacht werden. Da müssen wir jetzt zwei Stunden draußen arbeiten, dann gibt’s einen heißen Tee.“ In den Gartensegmenten stehen schon Christbäume von 80 Zentimeter bis drei Meter Höhe, von 14,95 Euro bis 69 Euro.

Dr. Guido Alsfasser, Chirurg aus Rostock, brauchte schnell mal zwei Leuchtstoffröhren. Quelle: Ove Arscholl

Stephan (34), Ingenieur aus Rostock, hat Elektro-Krimskrams im Wagen. Er sagt: „Was willst du zur Zeit machen? Für den Garten ist zu kalt, sonst alles dicht. Ich fahr’ jetzt schön nach Hause, setz’ mich in die Garage, mach’ mir ein Bierchen auf und schraub’ an meiner Harley.“ Damit die im Frühjahr wieder auf Vordermann ist. Marcus Porfirio (45) aus Rostock hat einen Akkuschrauber unter dem Arm, als er aus dem Markt kommt: „Ich bau’ gerad’ zu Hause ’ nen Schrank zusammen. Das Werkzeug fehlt, merkt man ja immer erst, wenn man es braucht.“

„Irgendwas vergisst man im Baumarkt doch immer.“

Lasse Grafunder (20) ist mit seiner Mutter Kersten und ihrem Freund Klaus Bödeker (53) aus Bremen gekommen. Er studiert frisch an der Rostocker Uni Englisch und Geschichte auf Lehramt. Jetzt packt er mit Klaus Latten und Bretter ins Auto. Die Bretter schieben sie bis vorne durch. Na, das wird aber eng. „Och, die Alten sitzen hinten“, lacht der Handwerker. Kersten Grafunder (57) hat Kuchen gekauft, während „ihre Männer“ das Holz geholt haben. In Lasses Zimmer in der Sechser-WG im Rostocker Bahnhofsviertel schrauben sie Regale zusammen. „Und das Bett muss auch noch aufgehübscht werden“, sagt die Mama. Nach der Arbeit gibt’s Kuchen. „Siehste“, sagt Klaus, „jetzt haben wir die Leiste vergessen.“ Irgendwas vergisst man ja immer im Baumarkt. „Dann muss Lasse nächste Woche noch mal alleine los.“

Lesen Sie auch

Von Michael Meyer