Schlemmerabend in Roggentin: Ein Hoch auf regionale Produkte

Roggentin

Während die Kunden noch gemächlich ihre Produkte über das Kassenband laufen lassen, herrscht reges Treiben auf der langen Einkaufsmeile im Roggentiner Globus. Zahlreiche Mitarbeiter des Einkaufsmarktes fahren Paletten durch die Menschenmassen, hieven Bierbänke und -tische an ihren angestammten Platz und helfen beim Aufstellen der zahlreichen Produktstände. Denn in wenigen Minuten beginnt der sechste Schlemmerabend – ein Höhepunkt für den Einkaufsmarkt und für viele Kunden und Bewohner der Umgebung.

„Wir wollen unseren Kunden hier einen ausgewogenen Ernährungsmix von regionalen Produkten bieten. Darunter vegetarische und vegane Speisen, Spirituosen und Backwaren“, sagt Frank Meißler. Der Standortleiter des Globus-Marktes freut sich auf den Abend. Ganz besonders stolz ist er, dass die Karten schon vier Wochen zuvor ausverkauft waren. „Hier sind heute etwa 500 Menschen, die einen schönen Abend miteinander verbringen wollen.“

Eine Plattform zum Austauschen

Mehr als 50 Lieferanten präsentieren sich entlang der gesamten Meile an ihren Ständen – darunter regionale Anbieter wie die Störtebecker-Brauerei, der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, die Rostocker Destille und viele weitere. „Es ist uns wichtig die regionalen Erzeuger zu stärken und ihnen eine Plattform zu bieten“, sagt Frank Meißler. Denn Kunden, Lieferanten und die Mitarbeiter des Marktes sollen ins Gespräch kommen. „Man kann hier detailliert erfahren, woher die Produkte kommen, wie sie schmecken und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden.“

Bildergalerie: Der Schlemmerabend in Roggentin in Bildern

Pünktlich um 19.30 Uhr hat sich eine lange Schlange vor dem Eingang gebildet, die einen Knick um den ganzen Markt macht. Begrüßt werden alle Kunden mit einem Sekt vom Marktleiter, bevor ihnen Plätze zugewiesen werden. Es läuft Loungemusik und im gesamten Empfangsbereich dominieren die unterschiedlichen Gerüche der Speisen. Serviert werden Kaspressknödel mit Champignonsoße, Fischsoljanka im Brot, verschiedene Käsespezialitäten, aber auch Spirituosen.

Ein Highlight für die Familie

Am Eingang steht das Ehepaar Lothar und Gisela Eick und prostet sich mit einem Sekt zu. „Wir gehen hier gerne einkaufen und haben von dem Event in der Marktzeitung gelesen. Da die Karten mit 20 Euro wirklich günstig waren, haben wir uns das gegönnt. Mit unserer schmalen Rente ist so etwas sonst nicht möglich“, sagt Lothar Eick. Frank Meißler ist froh, dass er die Karten abermals so günstig anbieten konnte, doch schon im nächsten Jahr könnte es teurer werden. „Alle Kosten sind gestiegen. Das werden wir so wohl nicht aufrechterhalten können.“

Ekko Weber ist der Moderator des Abends und geht mit seinem Mikro von Stand zu Stand. Locker und lustig fragt er die verschiedenen Anbieter nach ihren Produkten, wodurch der ganze Saal auf die Köstlichkeiten aufmerksam wird. Am Stand von Leonie Behrens bleibt er länger. Denn das Verkaufstalent weiß sehr gut, ihre Bio-Eier und die Haehnlein-Snacks zu vermarkten. Damit sich Weber durch das Produktportfolio probieren kann, übernimmt sie gar für einen kurzen Moment die Moderation.

Spirituosen , Wurfspiele und Torwandschießen

Direkt daneben hat sich Christine König am Stand von der Rostocker Destille einen Köm einschenken lassen. Sie ist mit ihrer Familie bereits das dritte Mal beim Schlemmerabend. „Das ist ein echtes Highlight im Jahr“, sagt sie und lacht. Was das Besondere sei? „Ich mag das Ambiente und als Kundin ist mir das alles sehr vertraut“, sagt sie und probiert von dem gelben Aquavit.

Aus der Ecke drängen laute Jubelschreie durch die Massen. Denn die Kunden sollen nicht nur Schlemmen, sondern auch was erleben. Wurfspiele und eine Torwand versprechen Gewinne, sollte man sich als guter Schütze erweisen. „Man gewinnt doch, was man trifft, oder?“, fragt Thomas Fiekens lachend, nachdem er den Ball über die Torwand auf die dahinter platzierten Angelruten geschossen hat. „Eigentlich brauche ich aber eine Kreissäge“, sagt er. Gemeinsam mit Freunden ist er bereits das dritte Mal beim Schlemmerabend. „Es ist sehr gesellig, man kann hier wirklich Spaß haben und erlebt dann auch noch die Vielfalt regionaler Lebensmittel.“

Von Moritz Naumann