Stadthalle Rostock startet in neue Saison - Klaus-Jürgen Schlettwein kehrt zurück Der Güstrower Musiker Klaus Jürgen Schlettwein kehrt mit einem plattdeutschen Programm in die Stadthalle Rostock zurück. Damit soll nach dem Aus für die Musikantendeel wieder ein Angebot für ältere Besucher geschaffen werden. Los geht es am 28. November mit „Schlettis Adventskalenner“.

Klaus-Jürgen Schlettwein wird wieder regelmäßiger Gast in der Rostocker Stadthalle sein – am 28. November mit „Schlettis Adventskalender“, natürlich größtenteils up Platt. Quelle: Ove Arscholl