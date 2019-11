Rostock-Evershagen

Schwere Vorwürfe gegen den Betreuer eine Wohngruppe in Rostock: Zwei Kinder, 9 und 12 Jahre alt, sollen von einem Mitarbeiter in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, die vom ASB betrieben wird, körperlich misshandelt worden sein. „Wir ermitteln gegen einen 43-jährigen Rostocker wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen“, bestätigt Christopher Hahn, Pressesprecher der Rostocker Polizei.

Vater eines Betroffenen informiert Polizei

Der Vater (32/Name der Redaktion bekannt) soll die polizeilichen Ermittlungen in Gang gebracht haben. Er erfuhr nach eigenen Angaben „ganz beiläufig“ von der Misshandlung seines neunjährigen Sohnes. „Ich habe in der Wohngruppe angerufen, um mich zu erkundigen, wie es ihm geht“, erzählt er gegenüber der OZ. In dem Telefonat hätte man ihm dann auch mitgeteilt, dass sein Sohn „körperlich misshandelt“ worden sein. Ein Schock für den Vater, der gerade im Krankenhaus liegt. Er habe daraufhin die Polizei eingeschaltet.

Wiebke Dobberstein, Pressesprecherin beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), bestätigt den Vorfall ebenfalls: „Ein Verdacht eines körperlichen Übergriffs eines Mitarbeiters gegenüber zwei Kindern im Alter von neun und zwölf Jahren liegt uns seit dem späten Nachmittag des 6. Novembers vor.“ Nach Bekanntwerden des Falls, den man im ASB „sehr ernst“ nehme, habe man laut Dobberstein das Jugendamt und die Personensorgeberechtigten informiert.

ASB erstattet Strafanzeige gegen Betreuer

Der Mitarbeiter wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert. „Um den Schutz unserer Kinder zu gewährleisten, haben wir den Betreuer vom Dienst freigestellt“, ergänzt ASB-Sprecherin Dobberstein. Wie sie weiter sagt, greife in solchen Fällen ein „internes standardisiertes Krisenmanagement“. Heißt: Ein Fachteam nimmt eine Risikoeinschätzung sowie ein Gefährdungsbeurteilung vor. Zu diesem Fachteam zählen Geschäftsführung, Einrichtungsleitung, erfahrene Fachkräfte für Kindeswohlgefährdung und pädagogische Mitarbeiter. Im Ergebnis dessen erstattete der ASB am vergangenen Montag ebenfalls Strafanzeige gegen den Betreuer.

Opfer nach Vorfall verängstigt

Für den Vater ist der Vorgang „sehr schockierend“. „Ich hatte eigentlich immer großes Vertrauen in die Einrichtung in Rostock-Evershagen“, sagt er. Was dem Betreuer konkret vorgeworfen wird, dazu wollen sich ASB und Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Der Vater des neunjährigen Opfers wird da konkreter: „Mein Sohn hat gesagt, dass der Erzieher sich auf seinen Bauch gesetzt hat.“ Er ergänzt: „Der Mann ist über 100 Kilo schwer und mein Sohn hat ein Implantat im Bauch – das tut dann sehr weh.“. Zu sexuellen Übergriffen soll es nach Aussagen des 32-Jährigen aber nicht gekommen sein. Trotzdem seien die Folgen für seinen Sohn enorm: „Er hat nach dem Vorfall Angst, vertraut sich keinem mehr an.“ Die Ermittlungen gegen den 43-jährigen Betreuer stehen am erst Anfang. „Es gilt die Unschuldsvermutung“, fügt Wiebke Dobberstein an.Lesen Sie auch: Pädagogenpaar wegen sexuellen Missbrauchs in Wohngruppe vor Gericht „Prügel, Menschenhandel, Sklaverei“: Was geschah wirklich im Kinderheim in Rumänien?

Von Stefan Tretropp