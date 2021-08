Schloss Güstrow: Überraschende Entdeckungen bei Bauarbeiten

Güstrow

Die Sanierung von Schloss Güstrow kommt voran. „Die Arbeiten liegen im Plan, so dass das Schloss voraussichtlich im Jahr 2023 wieder in altem Glanz erstrahlen wird“, sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch anlässlich einer Baustellenbegehung. Das Land werde mit Hilfe der Europäischen Union rund 28 Millionen Euro investieren.

Ende vergangenen Jahres sei zunächst die aufwendige Schadstoffsanierung des Dachs abgeschlossen worden. Seit Anfang dieses Jahres werde an der Sanierung der Außenhülle gearbeitet. Mit bedruckten Gerüstplanen soll die Außenansicht während der Bauarbeiten quasi erhalten bleiben. Die Arbeiten seien dringend nötig, da die letzte Sanierung von Schloss Güstrow bereits Jahrzehnte zurückliege.

Mauerreste eines Brunnenhauses entdeckt

Eine zugemauerte Tür ist in einem Wirtschaftsgebäude am Innenhof des Schlosses zu sehen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Bei der Sanierung seien unerwartete Entdeckungen gemacht worden. Um die Gerüste stellen zu können, sei jahrzehntealter Bewuchs zurückgeschnitten worden, wobei die Umfassungswände eines Brunnenhauses vermutlich aus dem 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurden. Bei Erdarbeiten wurde eine Pflasterung entdeckt, die ersten Erkenntnissen zufolge auf die Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg zurückgehen könnte.

