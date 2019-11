Schlossfest, Auto-Tuner und eine pinke Hochzeit: So war das Jahr 2019 im Jagdschloss Gelbensande

Gelbensande

Schlossfest, Hubertusfest, Hochzeiten und Tagungen: Das Jagdschloss in Gelbensande war in diesem Jahr wieder voll ausgelastet. Geschäftsführerin Anne-Kathrin Andolfi blickt zufrieden auf die vergangene Saison, erzählt von einer persönlichen Bindung zu dem historischen Gebäude und von den Höhepunkten im kommenden Jahr.

Fast an jedem Tag ist sie die Erste, die die Pforten zu dem großen und abgeschiedenen Jagdschloss in Gelbensande öffnet und die Letzte, die sie schließt: Anne-Kathrin Andolfi ist seit 2016 die Geschäftsführerin des Jagdschlosses in Gelbensande. Wenn sie am Abend alleine durch die großen Säle und Flure geht, könne einem schon mal ein Schauer über den Rücken laufen. Die Dielen im Schloss knarzen und auch die Tiere in der Umgebung sorgen für eine Geräuschkulisse. „Regelmäßig hört man die Eulen. Und auch Wildschweine und Rehe kommen hier vorbei“, sagt Andolfi. Dennoch versichert sie mit einem Lächeln: „Es spukt hier nicht.“

Ausgewählte Hochzeitspaare

Die 39-Jährige hat eine sehr intime Bindung zu dem Veranstaltungsort. Denn sie selbst hat 2007 bereits dort geheiratet. „Da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass das Gebäude einmal meine berufliche Zukunft wird.“ Heute kümmert sie sich darum, dass Ehepaare den schönsten Tag ihres Lebens in der Umgebung des Schlosses erleben können. Und sie hat die Wahl, wer das Privileg bekommt, an diesem Ort zu feiern. „Ich habe täglich etwa drei Anfragen für Hochzeiten. Die Tendenz ist steigend. Da wähle ich gezielt aus.“

Denn von den etwa 1000 Hochzeiten, die sie im Jahr ausrichten könnte, schafft sie maximal 60. „Eine Hochzeit bedeutet etwa 16 Stunden Arbeitsaufwand“, sagt Andolfi. Dementsprechend ist eine Vorauswahl unumgänglich. Und ihr Instinkt scheint sie nicht zu trügen: „Wir haben eine sehr geringe Scheidungsquote. Seit 2016 habe ich etwa 220 Paare begleitet. Mir ist lediglich von dreien bekannt, die sich bisher haben scheiden lassen.“ Warum das Jagdschloss für den schönsten Tag des Lebens so beliebt ist? „Ich glaube, es liegt an der Authentizität, an der Abgeschiedenheit und Ruhe, die wir unseren Gästen hier bieten können.“

Feste in historischen Gewändern

Darüber hinaus sei es das Rundum-Sorglos-Paket, das viele Paare überzeugt. „Die Gäste müssen nur einen Tischplan erstellen und die Hochzeitsfiguren für die Torte aussuchen. Um den Rest kümmern wir uns“, sagt Andolfi. Welche Hochzeitsfeier ihr Highlight in diesem Jahr war? „Eine Flamingo-Hochzeit. Das Brautpaar und die Gäste – alle kamen in Pink. So etwas habe ich vorher auch noch nicht erlebt“, sagt sie und lacht.

Neben den Hochzeiten ist das Jagdschloss in diesem Jahr auch wieder Austragungsort für das Schlossfest gewesen. „Wir hatten etwa 500 Gäste, die in wundervollen Garderoben und historischen Gewändern zu uns gekommen sind.“ Es sei immer wieder schön anzusehen, wie die Menschen in der Umgebung des Gebäudes ihre mittelalterlichen Tänze durchführen. Nicht unerwähnt soll auch das Hubertus-Fest bleiben, zu dem wieder zahlreiche Jagdfreunde mit ihren Blashörnern, Rassehunden und Falken gekommen sind.

Hornbläser, Falkner und Jagdhunde: Auch in diesem Jahr belebte das Hubertusfest das Gelände rund um das Jagdschloss in Gelbensande. Quelle: Jagdschloss Gelbensande

Auto-Tuner und Jagdfreunde

Röhrende Motoren, Oldtimer und sportliche Karosserien: Ein etwas anderes Erscheinungsbild bot das diesjährige Auto-Tuner-Treffen im Jagdschloss. Zahlreiche „Bastler“ kamen mit ihren außergewöhnlichen Fahrzeugen bereits zum zweiten Mal auf das Gelände, um sich auszutauschen und zu feiern. „Das werden wir auch im nächsten Jahr wieder veranstalten“, sagt Andolfi begeistert.

Was sich im kommenden Jahr im Jagdschloss ändert? „Wir haben erstmals keine Winterschließzeit, da wir auch im Januar, Februar und März Hochzeiten veranstalten.“ Das bedeute, dass sowohl das Restaurant als auch das Museum ganzjährig geöffnet sein werden. Darüber hinaus feiert der Museumsverein 25-jähriges Jubiläum. „Da wird es dann eine Sonderausstellung geben, in der sich alles um Forstmeister und die Jagd des Großherzogs dreht“, sagt Antje Friesecke vom Museumsverein. Paare, die sich im Jagdschloss das „Jawort“ geben wollen, müssen sich noch etwas gedulden. „Wir stecken da bereits in den Planungen für 2021“, sagt Anne-Kathrin Andolfi.

Die Geschichte des Jagdschlosses Der Bau des Jagdschlosses Gelbensande ist 1880 von Großherzog Friedrich Franz III. in Auftrag gegeben worden. Im Jahr 1887 wurde das Gebäude fertiggestellt und diente der großherzöglichen Familie bis 1944 als private Sommerresidenz. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurde es zu einem Lazarett umfunktioniert und bis in die 80er Jahre als Krankenhaus und Pflegeheim genutzt. 1995 gründete sich der Förderverein Jagdschloss Gelbensande e.V., der seit 1996 ein Museum im Schloss betreibt.

