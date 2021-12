Rostock

„Außer Juri könnt ihr alle geh’n!“, skandieren die Zuschauer an diesem grauen Sonntagnachmittag im Ostseestadion. Juri Schlünz hat seine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen: Er will gehen. Nach dem 0:6-Heimdebakel gegen den Hamburger SV verkündet der Hansa-Trainer am 14. November 2004 der Klubführung – Manager Herbert Maronn, Vorstandschef Manfred Wimmer und Aufsichtsratsboss Horst Klinkmann – in seiner Kabine in den Katakomben des Stadions sein Aus als Trainer des Bundesligisten. „Wenn wir 2:1 verloren hätten – ich glaube nicht, dass ich dann zurückgetreten wäre. Aber dieses 0:6 war einfach zu peinlich“, erinnert sich Schlünz an seinen wohl schwärzesten Tag beim Koggenklub.

Bis heute ist es die höchste Heimniederlage der Rostocker. „Es war vorher schon nicht so gut gelaufen. Trotzdem habe ich mich noch mal überzeugen lassen, weiterzumachen“, erzählt Schlünz, der vier Tage zuvor mit Hansa noch das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht hatte (3:2 bei LR Ahlen). „Nach dem 0:6 waren wir Letzter. Wir hatten aber noch genügend Spiele, um die Klasse zu halten – für den, der dann kommen sollte. Also habe ich gesagt: Jetzt ist es genug! Ich wollte das Vertrauen, das ich von den Entscheidern immer bekommen habe, nicht missbrauchen.“

Nach dem Acht-Augen-Gespräch in der Trainerkabine stapft Schlünz die zwei Treppen in den Presseraum hoch und macht dort seinen Rücktritt offiziell. Eine Überraschung ist es nicht. Wieder unten in seinem Trainerbüro, bekommt er Besuch von einer HSV-Delegation: Cheftrainer Thomas Doll, sein „Co“ Ralf Zumdick und Torwarttrainer Ronny Teuber, alles ehemalige Weggefährten des Hansa-Trainers. „Die drei standen vor der Kabine, ich hab gesagt: Los, kommt rein!“, erzählt Schlünz und erinnert sich an die Entschuldigung der HSV-er für die derbe Abfuhr, die ihn seinen Job kostete. „,Mist, dass es jetzt so hoch geworden ist’, haben sie gesagt.“

Es ist ein harter Tag für Juri Schlünz, das Hansa-Idol, den Kapitän des Meisterteams von 1991. Doch der damals 43-Jährige, der gut ein Jahr zuvor die Nachfolge des amtsmüden Armin Veh angetreten hatte, kann mit dem schmerzlichen Aus umgehen. „Da ich nie so extrem an diesem Job gehangen habe, war es das dann“, stellt er 17 Jahre später nüchtern fest. Unmittelbar nach dem Spiel sei es „bitter und krass“ gewesen. „Das hatte ich mir nie vorgestellt , dass es so kommen würde. Als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war ich aber erleichtert, dass ich diese Verantwortung nicht mehr tragen muss. Für den Verein, wo ich so klein angefangen hatte, dort durch die Hölle zu gehen.“

Das 0:6 gegen den mit Stars wie Barbarez, Boulahrouz, Beinlich, Takahara, Jarolim und van Buyten gespickten HSV ist der vorläufige Tiefpunkt einer missglückten Spielzeit, nachdem Hansa die Bundesliga-Saison 2003/04 als Neunter beendet hatte. „Dieser Tag war denkwürdig. Wir hatten davor schon alle sechs Heimspiele verloren, das eine oder andere unglücklich. Vor der Partie hatten wir gehofft, dass wir die Serie brechen. Aber das Spiel war dann der negative Höhepunkt“, meint Schlünz. „Der HSV führte schon zur Halbzeit mit 3:0, danach war bei uns der Wille nicht mehr da, dagegenzuhalten. Das hat mir natürlich nicht gefallen. Wenn wir 0:3 verloren hätten – okay. Aber 0:6 war ein bisschen zu fett.“

Drei Tage nach dem Rücktritt wird Jörg Berger Nachfolger von Juri Schlünz als Hansa-Trainer. Der Sachse mit dem Retter-Image kann die Rostocker nicht vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren. Im Rückspiel beim HSV sind die Mecklenburger wieder chancenlos. Im Volkspark verlieren Litmanen, Allbäck, Lantz und Co. mit 0:3.

Und Schlünz? Der lässt sich später noch mal breitschlagen, als Interimstrainer für den entlassenen Frank Pagelsdorf einzuspringen. Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem HSV-Debakel, am 17. November 2008, sitzt er auf dem Betzenberg in Kaiserslautern wieder als Chef auf der Bank. Hansa verliert – mit 0:6. „Das“, sagt der heute 60-Jährige, „war keine so gute Idee“.

Von Sönke Fröbe