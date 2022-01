Schluss mit Übergewicht: So hilft eine Rostockerin anderen beim Abnehmen

Rostock

Für den, der es nicht glauben will, hält Doreen Groth ein Foto parat: „So habe ich ausgesehen, als ich noch 91 Kilogramm gewogen habe.“ Wer die 59-Jährige sieht, mag kaum glauben, dass sie das Pummelchen auf dem Bild ist. Denn heute bringt die Pastowerin gut 20 Kilogramm weniger auf die Waage. Doch was hat sie bewogen, so radikal abzuspecken?

Doreen Groth vor ihrer Abnahme. Quelle: privat

„Mein Übergewicht führte zu gesundheitlichen Problemen. Vor allem das Herz machte mir zu schaffen“, blickt sie zurück. Unüberhörbare Warnsignale – Doreen Groth zieht daraus die Konsequenzen. Sie sucht den Rat eines Ernährungsberaters, meldet sich im Sportstudio an und macht den Strand von Warnemünde zu ihrer Nordic-Walking-Strecke. Die Pfunde purzeln. Erst langsam, dann immer schneller. Herz und Kreislauf stabilisieren sich. Die Blutdruckwerte werden normal. „Als ich das gemerkt habe, war ich natürlich noch motivierter. Auch das Lob von Freunden und Bekannten spornte mich an“, sagt sie. „Wie machst du das bloß?“, das wird sie bis heute immer wieder gefragt.

Weiterbildung zur Ernährungsberaterin

Wegen des Interesses, auf das ihre Erfahrungen stießen, kam ihr der Gedanke, auch andere Menschen für eine gesunde Lebensweise zu gewinnen. „Deshalb absolvierte ich kurzentschlossen einen Lehrgang als Ernährungsberaterin“, erklärt Doreen Groth. Für diesen Gedanken kann die Mitarbeiterin einer Unternehmensberatung auch ihren Chef begeistern. Nachdem sie eine entsprechende Ausbildung absolviert hat, erweitert Ernährungsberatung das Angebot der Firma. Seit November 2020 ist sie nun in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um allen, die daran Interesse haben, zu zeigen, wie es sich gesundheitsbewusst lebt.

Leckere und gesunde Rezepte zum Nachmachen

Schon viele Menschen hat Doreen Groth mittlerweile auf diesen Weg gebracht. Ihre Kurse sind gefragt. Auch Dr. Philip Michel, Chef der Praxis für Ernährungs- und Sporttherapie im Präventionszentrums MedPrevio, sichert sich ihre Dienste. „Frau Groth hat die Gabe, bei ihren Ernährungskursen all das auf lockere Weise zu vermitteln, was unserem Körper guttut oder was ihm schadet“, lobt Michel. Diese praktischen Kochkurse seien eine ideale Ergänzung der Ernährungsberatung und des mehrwöchigen Stoffwechselprogramms, unterstreicht der Mediziner. Die Fortbildung in Sachen gesunde Ernährung würde auch Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen als Event angeboten und gern von diesen genutzt, setzt er hinzu.

Maria (54) und Peter Hermann (57) haben sich bewusst für dieses Angebot entschieden. Das etwas übergewichtige Ehepaar gehört zu denen, die sich in einem Lehrgang von je zweimal drei Stunden in die Geheimnisse einer kohlenhydratarmen, eiweiß- und vitaminreichen sowie abwechslungsreichen Küche einweihen lassen: „Wir hätten nicht erwartet, dass uns das Essen, das die Beraterin gemeinsam mit uns anrichtet, so schmecken würde. Von nun an werden wir garantiert viele ihrer Anregungen und Rezepte übernehmen, damit wir schneller abnehmen.“ So wollen die Hermanns künftig auch Schweineröllchen mit Blattspinat und Gnocchis auf ihren Speiseplan setzen. Ein Gericht, das diesmal zubereitet wird. Ebenso kommt Käsewurstsalat mit Paprika auf den Tisch. Dazu werden Brötchen serviert, gebacken aus Haferflocken, Quark und Eiern. An diesem Nachmittag unterstützt Ann-Luka Gabriel (19) vom Studiengang Sport- und Ernährungscoach der Europäischen Fachhochschule Rostock die Ernährungsberaterin.

Beide Fachfrauen versichern den acht Kursteilnehmern, dass es beim gesundheitsbewussten Essen nicht um Verzicht gehe und auch nicht darum, seine Lebensweise sofort umzustellen: „Wer gesünder leben will, sollte sich realistische Ziele stellen, dazu gehört, wie viel man in welchem Zeitraum abnehmen möchte.“ Wer Geduld habe und Ausdauer zeige, habe garantiert Erfolg, erklärt das Duo. „Und allen, die meinen, von nun an ständig Kalorien zählen zu müssen, sei gesagt: Wer ausgewogen isst, darf sich auch mal etwas gönnen“, verspricht Ernährungsberaterin Doreen Groth.

Von Werner Geske