Schluss mit Wegwerfmode: In Warnemünde wechseln Kleider ihren Besitzer

Funkelnde Raritäten, feinster Zwirn und abgefahrene Vintage-Stücke: Am 14. März kennen stilbewusste Schnäppchenjäger nur ein Ziel – das Warnemünder Hostel Dock Inn. Dort nämlich findet seit zwei Jahren der Second-Hand-Markt „ Stoffwechsel“ statt. Für viele Rostocker die perfekte Gelegenheit, um nicht nur nach Herzenslust zu shoppen, sondern wieder etwas Platz im Kleiderschrank für die aktuellen Frühjahrskollektionen zu schaffen.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit Organisatorin Charlotte Berger gesprochen. Die 32-Jährige verrät, was sie zu dieser Idee inspiriert hat und wieso das Konzept trotz der starken Konkurrenz im Internet und zahlreicher Billig-Modeketten so gut funktioniert und entsprechend immer beliebter wird.

Markt-Lücke in der Hansestadt geschlossen

Ins Leben gerufen hat Charlotte Berger, die ebenfalls Initiatorin des beliebten Designmarktes „Ponyhof“ ist, den modernen Flohmarkt bereits 2014. Während er zu Beginn nur zweimal im Jahr stattfand, kommen Vintage-Fans nun sowohl im Frühjahr, als auch im Sommer, Herbst und im Winter in den Genuss preiswerter Klamotten. Das bunt gemischte Angebot lässt stets nicht nur die Herzen der Besucher höherschlagen.

Auch die Organisatorin selbst würde am liebsten stundenlang zwischen den Kleiderstangen stöbern. Hat sie doch selbst schon so manches Lieblingsteil aus ihrem Schrank auf dem Second-Hand-Markt erstanden. „Die Auswahl ist jedes Mal wieder so groß, dass ich mich einmal sogar für die gesamte Winterzeit eindecken konnte. Von Schuhen, Pullovern bis hin zur Jacke: Ich musste kein zweites Mal losziehen und einkaufen.“

Neben modischer Kleidung können Gäste auch Schmuck und echte Raritäten entdecken. Quelle: Charlotte Berger

Die Idee einen solchen Markt auf die Beine zu stellen, kam Berger aus der Not heraus. „Ich habe lange nach einem Flohmarkt in Rostock gesucht, auf dem ich meine Klamotten – teilweise gerade einmal eine Saison alt – verkaufen kann“, erinnert sie sich. Fündig geworden sei sie dabei allerdings nicht wirklich. Zwar gebe es in der Hansestadt zahlreiche Märkte, keinen aber, der ihrer Zielgruppe entsprach. „Also habe ich beschlossen, einfach selbst einen zu eröffnen“. Mit Erfolg. Bereits die erste Auflage ihrer Veranstaltung war so gut besucht, dass sie eine Warteliste für die Verkäufer erstellen musste.

Weitergeben, statt wegwerfen

Doch was macht das Konzept so erfolgreich? Berger weiß die Antwort: „Es ist die Mischung aus Einkaufen, Musik, dem Austausch untereinander und gutem Essen.“ Während DJ „Don the Disco Dude“ den richtigen Ton trifft und mit heißen Beats die gesamte Location aufheizt, bringen zwei junge Mädels ihr Waffeleisen mit veganen Rezepten ordentlich zum Glühen. „Das rundet das Event ab und kreiert ein einmaliges Erlebnis“, verdeutlicht die Organisatorin.

Bis zu 1000 Besucher werden am 14. März im Dock Inn erwartet. Quelle: Charlotte Berger

Vor allem aber sei es der umweltfreundliche Aspekt, der den Second-Hand-Markt besonders mache. In Zeiten in denen Kleidung als Massenware produziert und Trends ständig wechseln, sei es Berger nach sinnvoller gut erhaltene und teils wenig getragene Stücke weiter zu geben, als sie in den Tiefen des Kleiderschranks einzumotten oder gar wegzuwerfen. „So hat doch jeder was davon.“

Partnerschaft mit Warnemünder Hostel

Ein Aspekt, der auch Christoph Krause Dock-Inn-Geschäftsführer zusagt. Mehr als zehnmal habe die Veranstaltung in dem Hostel stattgefunden. Und darüber sei er besonders froh. „Wir waren immer schon große Fans vom „Ponyhof“ und haben dort selbst Klamotten eines eigenen Labels verkauft. Die Idee, den Second-Hand-Markt mit dem Dock Inn zu verheiraten war dann nicht mehr weit“, sagt er.

Schließlich würde zwischen den Marktbesuchern und den Hostel-Gästen eine große Schnittmenge bestehen. „Uns ist immer sehr wichtig, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt und das klappt ganz gut. Es schauen Familien vorbei, die den Markt mit einem Warnemündespaziergang verbinden, Studenten aus der KTV, Nachbarn und viele mehr“, so Krause.

Das harmonische Miteinander, heiße Beats, schmackhafte Häppchen und natürlich die große Auswahl an echten Schätzen machen den Markt besonders. Quelle: Charlotte Berger

Knapp zwei Stunden dauere es, die Räumlichkeiten in eine Markthalle zu verwandeln. Tische müssen aufgestellt, das DJ-Pult aufgebaut und Kleider drapiert werden. Nicht zu vergessen die Stände mit den vielen kleinen Leckereien für den Hunger zwischendurch. „Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell und gut das funktioniert. Ich bin sicher, dass wir auch diesmal wieder pünktlich um 12 Uhr starten können“, meint Berger.

Von Susanne Gidzinski