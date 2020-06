Schlussstrich unter die Skandale: Wieso Schmidt jetzt Rostocks Uni-Klinik retten muss

Rostock

Erst gefeierter Retter, dann Geächteter und möglicher Krimineller und nun wieder Retter: So lässt sich die Geschichte von Christian Schmidt an der Rostocker Uni-Klinik in aller Kürze wohl am Besten zusammenfassen. Deutschlands einstiger „Klinik-Manager des Jahres“ ist seit Montag offiziell wieder Vorstandschef der Rostocker Uni-Klinik – weil die einst gegen ihn erhobenen Vorwürfe haltlos waren. Nun soll Schmidt wieder das machen, was er am besten kann: sanieren.

Skandal erschütterte Rostock

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, da erschütterte der bisher wohl größte Skandal in ihrer Geschichte die größte Klinik im Land: Der Aufsichtsrat setzt per Brief völlig überraschend Christian Schmidt – bis dato Vorstandsvorsitzender und gefeierter Sanierer der Rostocker Universitätsmedizin – von allen Posten ab. Seit Wochen hatte es hinter den Kulissen schwere Vorwürfe gegen den Spitzenmanager gegeben.

Anzeige

Allen voran auch aus Kreisen seiner eigenen Kollegen, der Professoren der Klinik. Sie haben ihn beim damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, dem ehemaligen Staatssekretär Sebastian Schröder ( SPD), angeschwärzt. Schmidt soll sich auf Kosten der Klinik bereichert haben. Von falschen Reisekostenabrechnungen ist die Rede, von schwarzen Kassen rund um ein neues Computer-System für die Klinik und von fragwürdigen Beziehungen zu einem Großkonzern, der seinen Hauptsitz in der Steueroase Jersey hat.

Weitere OZ+ Artikel

Schockwellen bis Schwerin

Schmidt dementiert umgehend, ist aber dennoch sowohl den Posten des Vorstandsvorsitzenden als auch den Job als Ärztlicher Vorstand los. Der Skandal ist perfekt, die Schockwelle bis ins politische Schwerin zu spüren. Die damalige zuständige Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) geht auf Distanz zu Schmidt und wirft ihm in einem OZ-Interview vor, der Uni schwer geschadet zu haben.

Lesen Sie auch: Skandal an Rostocker Uni-Klinik: Was wusste die Politik?

Das Land gibt 211 000 Euro für Anwälte und Rechtsgutachten in der Causa Schmidt aus. Diese Zahl jedenfalls nannte am Montag das Schweriner Bildungsministerium auf OZ-Nachfrage. Schon nach wenigen Wochen entlasten Gutachter des Landes Christian Schmidt. Er darf als ärztlicher Vorstand weitermachen, bekommt aber zwischenzeitlich eine neue Vorstandsvorsitzende vor die Nase gesetzt.

Innerhalb der Führungskräfte der Klinik ist das Verhältnis zerrüttet und auch die Politik in Schwerin gerät mehr und mehr in den Fokus der Kritik. Ministerin Hesse muss sich zu umstrittenen Boni für die Klinik Manager äußern, die Regierung setzt eine Kommission unter Führung des Grünen-Politikers Harald Terpe ein, die Missstände an den beiden Uni-Kliniken im Land aufdecken soll. Und währenddessen rutscht das Rostocker Krankenhaus, nur wenige Jahre zuvor noch eine der wenigen profitablen Uni-Kliniken in ganz Deutschland, tief in die roten Zahlen. Millionen-Verluste häufen sich an.

Hexenjagd in der Klinik?

Nun, nach zwei Jahren, entpuppt sich, dass der Skandal um Schmidt eigentlich nie einer war. Die Staatsanwaltschaft Rostock hat die Ermittlungen eingestellt, Oberstaatsanwalt Harald Nowack sagt der OZ: Es seien keinerlei Hinweise auf schwere Verfehlungen oder gar Straftaten entdeckt worden. Mehr als 2500 Seiten an Akten und Dokumenten hatten die Ermittler gesichtet.

Lediglich sechs Dienstreise-Abrechnungen in vier Jahren seien möglicherweise zu beanstanden. Schmidt und die Staatsanwaltschaft haben sich auf einen Deal geeinigt: er zahlt 7000 Euro, damit sind auch diese Vorwürfe vom Tisch. Der Schaden bei den angeblich falschen Abrechnungen lag übrigens nur bei 1500 Euro.

Friede in der Klinik?

Der neue Aufsichtsratschef, Ex-Bildungsminister Mathias Brodkorb ( SPD), bemühte sich am Montag jedenfalls einen Schlussstrich unter das Thema zu ziehen. Die Ermittlung der Staatsanwaltschaft hätten nichts ergeben, was dem Aufsichtsrat nicht schon bekannt gewesen sei. Er sei froh, dass die Ermittlungen nun beendet seien und sich die Uniklinik geschlossen auf den anstehenden Sanierungsprozess konzentrieren könne.

„In den vergangenen sechs Monaten – in der Corona-Krise – ist der Vorstand eng und professionell zusammengerückt. Atmosphärische Störungen gibt es nicht mehr.“ Genau das brauche die Klinik jetzt, sagt Brodkorb. Allein 2019 sei ein Defizit von knapp 30 Millionen Euro aufgelaufen. Schmidt soll den Laden sanieren. So, wie er es schon mal getan hatte.

Schmidt will Stationen zusammenlegen, Fachbereiche zur Zusammenarbeit bewegen. Bei Sachkosten soll gespart werden, mit dem bestehenden Personal soll mehr Leistung erbracht werden. Wie genau das gehen soll, würde er in den kommenden Monaten vorlegen. „Unser Ziel ist es, in den nächsten drei bis fünf Jahren wieder profitabel zu sein“, sagt Schmidt.

Gespräche mit Kritikern

Und möglicherweise hat er sich beim sanieren auch die Feinde gemacht, die ihn später beim Aufsichtsrat und der Staatsanwaltschaft anschwärzten. Der Manager will es auf sich beruhen lassen. Gegen einen Professor, der in mehreren Mails an den Aufsichtsrat geschildert hatte, was er über Schmidts Verfehlungen zu Ohren bekommen habe, will er nicht zivilrechtlich vorgehen. Und er habe Brodkorb gebeten, auch disziplinarisch keinerlei Maßnahmen einzuleiten.

Mit anderen Kritikern wolle er das Gespräch suchen. Möglicherweise auch mit dem Präsidenten der Ärztekammer MV, Andreas Crusius. Der hatte Ende Juni 2018 die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Schmidt womöglich erst eingeleitet, indem er, so geht es aus Schriftstücken hervor, die der OZ vorliegen, einem Oberstaatsanwalt persönlich von den angeblichen Verfehlungen Schmidts berichtete.

„Wir brauchen jetzt Ruhe in der Klinik. Endlich Ruhe“, sagt Schmidt heute. Spitzenmedizin statt Skandale, das sei das neue Ziel der größten Klinik im Land. So hat es der Aufsichtsrat vorgegeben.

Von Andreas Meyer