Es ist die letzte Maßnahme der Städtebauförderung für Schmarl: Im kommenden Jahr wird der Landgang verschönert. Die Grünfläche hinter dem Einkaufszentrum, das sogenannte Eichenwäldchen, soll dann endlich wieder ein Naherholungsgebiet für alle Bewohner des Stadtteils werden.

Doch dafür müssen erst einmal etliche Bäume fallen. „Die Notwendigkeit, dieses Gebiet nach langer Vernachlässigung naturgerecht und als Freizeitoase erlebbar zu machen, macht es erforderlich, in den Strauch- und Baumbestand einzugreifen“, erklärt Ortsbeiratsvorsitzender Michael Berger ( CDU). Er war bei den Rundgängen zur Bewertung des Baumbestandes mit Vertretern der Forstämter mit dabei. „Es ist schon eine Menge, was wegmuss, aber das ist ein notwendiges Übel, damit das Wäldchen danach wieder gut wachsen kann“, so Berger.

Im Wäldchen des Schmarler Zentrums wurden jetzt Bäume markiert, die vor der Sanierung der Grünanlage gefällt werden sollen. Quelle: Michael Berger

Unter anderem soll sich nicht nur der Baumbestand erholen, sondern auch die dort wachsenden Orchideen wieder aufblühen. Mittlerweile sind die Bäume, die gefällt werden müssen, farblich markiert. Der Ortsbeiratsvorsitzende fürchtet allerdings, dass die notwendigen großflächigen Eingriffe nicht bei allen Anwohnern auf Verständnis stoßen. „Doch diese Maßnahmen wurden in der Vergangenheit mehrfach ausführlich erläutert und der Ortsbeirat steht dahinter“, sagt Berger. Bis zum Frühjahr 2021 sollen die Fällungen erledigt sein. Danach würde begonnen, die Wege, den Spielplatz und sowie die Figurengruppe „Heimkehr des Seemannes“ neu zu gestalten.

Grundstück der alten Schülerspeisung ausgeschrieben

Auch was das Gelände der abgerissenen alten Schülerspeisung betrifft, geht es voran. Nach OZ-Informationen soll das Grundstück noch in diesem Monat ausgeschrieben werden. Ziel ist es, dort altersgerechtes oder betreutes Wohnen zu etablieren.

Während die Vorderseite des Schmaler Zentrums bereits saniert ist, verfällt die Rückseite immer mehr. Quelle: Moritz Naumann

Am benachbarten Einkaufszentrum wurde ebenfalls investiert. Der Eigentümer, die CEV Handelsimmobilien GMBH, hat unter anderem die Fassade saniert. Allerdings ist der hintere Teil des Objekts im unansehnlichen Zustand geblieben. „Da muss auch dringend etwas gemacht werden – spätestens, wenn der Neubau für die Senioren steht“, sagt Berger. „Nicht, dass die älteren Menschen, die dann dort leben, bei diesem Anblick noch schneller altern“, erklärt er augenzwinkernd.

