Rostock

Seit 2001 ist der Rostocker Stadtteil Schmarl Teil des Programms „Die Soziale Stadt“. Das Förderprojekt hat dem Viertel viel gebracht: Sanierte Straßen und Wege, den Abriss der Schülerspeisungs-Ruine, viel Grün – aber auch die wichtige Stelle eines hauptamtlichen Stadtteilmanagers, die 2002 eingeführt wurde.

Doch das Ende ist in Sicht: Der gut sanierte und bei vielen Bürgern beliebte Stadtteil scheidet noch in diesem Jahr aus der Förderung aus. Damit endet auch die Stelle des Quartiersmanagers, die aus dem Programm heraus bezahlt wird.

Wichtige Schnittstelle für das ganze Viertel

„Aber das müssen wir verhindern, diese Stelle ist sehr wichtig für den Stadtteil und wir brauchen sie auch weiterhin“, sagt Katja Eisele, Leiterin des Stadtteilzentrums „Haus 12“. Ihr Appell dient dabei nicht vorrangig der aktuellen Stelleninhaberin, denn Monika Schneider geht Ende August in den Ruhestand.

Vielmehr geht es den Aktiven aus dem Viertel um den generellen Erhalt des Postens. „Eine solche Person ist eine wichtige Schnittstelle, die verschiedene Organisatoren und Initiativen immer wieder zusammenführt. Und nicht zu vergessen das in vielen Jahren erarbeitete Netzwerk, das dann weg wäre“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Michael Berger ( CDU).

Er und die anderen Ortsbeiratsmitglieder wollen sich dafür einsetzen, dass die Rostocker Stadtpolitik die große Bedeutung dieser Personalie erkennt und dafür künftig die Kosten trägt.

Vorbild ist die Lösung aus Groß Klein

So, wie es schon einmal im Rostocker Nordwesten geklappt hat. Nachdem der Stadtteil Groß Klein aus dem Förderprogramm Soziale Stadt ausschied, blieb die Stelle des Stadtteilmanagers dennoch erhalten – komplett finanziert von der Hansestadt. „Das ist den Schmarlern natürlich auch zu wünschen“, sagt Groß Kleins Ortsbeiratsvorsitzender Uwe Michaelis ( SPD).

„Aber wenn die Stelle im August ausläuft, dann müssen sie sich jetzt sehr beeilen und über die Fraktionen einen entsprechenden Antrag stellen – schließlich läuft die Haushaltsdebatte“, gibt Michaelis einen gut gemeinten Rat.

Und der wird in Schmarl erhört. Denn vonseiten der Stadtverwaltung ist bisher nichts passiert. „Wir haben immer mal wieder angesprochen, dass wir die Stelle auch weiterhin brauchen. Aber im Haushalt sind dafür bisher keine Kosten eingeplant“, sagt Michael Berger. Nun müsse offenbar mehr Nachdruck aus dem Stadtteil her.

Stadt hätte die finanziellen Mittel

Wie Stadt-Sprecher Ulrich Kunze erklärt, befinde sich eine mögliche Fortführung des Quartiermanagements „derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung“. Nach der erfolgreichen Entschuldung sei die Hansestadt frei, eine solche zusätzliche freiwillige Aufgabe zu schultern. „Vor dem Hintergrund der vielfältigen Bedarfe in anderen Themenfeldern und Stadtteilen kann und darf so eine Weiterführung allerdings kein Automatismus sein“, so Kunze. Dazu brauche es den politischen Willen der Rostocker Bürgerschaft sowie eine inhaltliche und finanzielle Gesamtbetrachtung.

Verfügungsfonds soll bestehen bleiben

Die Stelle des Quartiersmanagers gibt es in allen Fördergebieten des Programms Soziale Stadt. Auch der Stadtteil Lichtenhagen, der neu aufgenommen wurde, plant eine solche Personalie. Die jeweiligen Quartiersmanager erhalten auch ein Büro sowie jährliche finanzielle Mittel.

So konnte Monika Schneider, die das Amt seit 2014 in Schmarl innehat, jährlich 20 000 Euro aus einem Verfügungsfonds für Projekte im Stadtteil ausgeben. Zudem gab es pro Jahr 50 000 Euro für Bürgerprojekte. Dabei konnten die Bewohner des Viertels nicht nur Vorschläge machen, wofür das Geld verwendet werden soll, sondern am Ende auch selbst abstimmen, welches Projekt realisiert wird.

„Es wäre natürlich schön, wenn wir nicht nur den Stadtteilmanager behalten, sondern der auch einen kleinen Fonds für Schmarl erhält“, hofft Ortsbeiratsvorsitzender Michael Berger. In Groß Klein hat die von der Stadt bezahlte Quartiermanagerin nicht mehr so viel Geld wie zu Zeiten des Förderprogramms, aber immerhin auch noch 14 500 Euro pro Jahr für die Verwendung im Stadtteil zur Verfügung.

Von Claudia Labude-Gericke